Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 10 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Centrão se mobiliza por projeto de R$ 100 bi de interesse do ‘rei do gás’

Selic mais alta e alívio na pandemia ajudam os três maiores bancos

Lucro do Itaú cresce 15% no 1º trimestre, para R$ 7,36 bi

Faturamento industrial cai 0,4% em março, diz CNI

‘Nova’ reforma prevê taxar acionista em 10%

Alíquotas de tarifas do Mercosul podem ter nova redução

Contra a inflação, governo deve zerar imposto de importação de 11 produtos

Economista faz plano para acelerar corte de emissões

Aumento deve pressionar inflação de outros setores, avaliam especialistas

Petrobras reajusta diesel e governo avalia ampliar subsídio a combustível

SP investiga casos suspeitos de hepatite; 2 crianças estão internadas

Empresas e entidades querem dos EUA aval a fundo de US$ 9 bilhões

O Globo

Manchete: TSE aponta erros e responde a dúvidas da Defesa sobre as eleições

Inscrições do Enem estão abertas até 21 de maio

Congresso deveria regulamentar greves do funcionalismo público

TSE precisa coibir campanha antecipada

Bolsa brasileira zera ganho no ano, e dólar vai a R$ 5,15

‘o investidor estrangeiro não vê risco nas eleições do Brasil’

Ministro culpa Covid e guerra pela queda de valor do mínimo

Guedes defende versão mais enxuta de reforma tributária

Governo estuda zerar tarifa de importação de 11 produtos

Mesmo após alta, combustível tem defasagem de 11%

Petrobras reajusta diesel em 8,87%:

Governo estuda alívio a caminhoneiro, com correção da tabela de frete

Folha de S. Paulo

Manchete: TSE vê erro e rejeita pedidos de militares para eleições

Governo quer usar venda da Eletrobras para segurar conta de luz

Luiza Helena Trajano toca o sino na Bolsa de NY

Caminhoneiros e empresas de ônibus criticam aumento

Índice global das Bolsas tem maior queda em dois anos

Economia brasileira vai crescer mais que o esperado, diz Bradesco

Petrobras anuncia reajuste de 8,87% no diesel, apesar de apelo de Bolsonaro

Sob lucro do Itaú sobe 15%e alcança R$ 7,4 bi no 1º trimestre

Imposto de importação de 11 produtos será zerado

Guedes defende reforma mais enxuta do IR com cobrança sobre ‘super-ricos’

Entidades médicas fazem apelo à Anvisa contra cigarro eletrônico

SP investiga sete casos suspeitos de hepatite misteriosa

Valor Econômico

Petrobras reajusta o diesel, mas defasagem permanece

Estatal comunicou que aumentaria o preço médio do litro do diesel às distribuidoras de R$ 4,51 para R$ 4,91 e que vai manter o preço médio da gasolina

Expectativas para inflação se deterioram

Forte oscilação nas taxas das NTN-Bs, títulos públicos atrelados ao IPCA, ilustra a piora na percepção de risco inflacionário à frente

Expansão

Indústria de alumínio encerrou 2021 com crescimento de 10,9% no consumo interno de material acabado do metal e retoma investimentos

Governo vai zerar imposto de importação de 11 produtos

Lista inclui alimentos da cesta básica e produtos siderúrgicos usados na construção civil

Setor privado é central para a infraestrutura

Executivos consideram que capital privado será um dos principais vetores na transformação da infraestrutura no Brasil

Preço triplica e país compra menos adubos

Expectativa é de queda nas vendas no segundo e terceiro trimestres, que concentram as compras de insumos para a safra 2022/23, que começa em setembro

Atividade continua a surpreender mesmo com aumento de juros, diz JGP

Para economista-chefe Fernando Rocha, riscos atualmente são mais positivos do que o contrário

União banca R$ 2,6 bi em dívida de Estados e municípios

Em abril foram pagos R$ 511,77 milhões para quitar parcelas de dívidas não honradas por entes

Ainda tenho esperança na 3ª via, afirma Luiza Trajano

Principal solução dos problemas no Brasil é combater a desunião, segundo executiva

Sistema de bandeira tarifária soma déficit de R$ 13,3 bilhões, dizem distribuidoras

Receita obtida com cobrança na conta de luz foi de R$ 64 bilhões e custo chegou a R$ 77,3 bilhões até fevereiro deste ano

TSE rejeita recomendações de Forças Armadas sobre processo eleitoral

Presidente do TSE autorizou ontem divulgação de documento técnico sobre as recomendações das Forças Armadas

Expectativa de inflação segue crescendo nos EUA

O aumento dos combustíveis, em especial do diesel, deve pressionar ainda mais os custos nos próximos meses de verão

Controles e demanda fraca seguram preços na China

Enquanto a inflação dispara pelo mundo, a segunda maior economia global tem conseguido mantê-la sob controle. Os preços ao consumidor na China subiram só 1,5% em março (dado anual), após alta de 0,9% em 2021

Pequim e Xangai apertam lockdowns, que afetam comércio exterior chinês

Os lockdowns e a queda na demanda externa reduziram o crescimento das exportações chinesas, em termos de dólar, para 3,7% ao ano em abril, de um crescimento de 15,7% de março

Petrobras reajusta diesel, mas não deve aumentar gasolina

Apesar de críticas sobre defasagem, estatal diz que preços têm se mantido próximos à paridade

Efeito na inflação é ‘mais perverso’ que o da gasolina

Alta do combustível tem efeito prolongado e variado nos preços por influências em setores como fretes e transporte urbano

Setor de alumínio bate recorde de consumo e retoma investimentos

Demanda interna cresceu 10,9% no ano passado, alcançando 1,58 milhão de toneladas; aportes previstos somam R$ 30 bilhões de 2021 a 2025

Movimento nos estacionamentos está 15% menor

Consumidor mudou comportamento durante a pandemia e o cenário macroeconômico, com inflação alta, não tem ajudado, diz presidente da Sem Parar, Carlos Gazaffi

Governo muda forma de remunerar hospital na área cardiovascular

Será criado um ranking de desempenho das unidades de saúde, que permitirá reajustes entre 30% e 75% nos valores cobrados pelas cirurgias

Apple aumenta autonomia de engenheiros da China

Dona do iPhone diminuiu número de profissionais enviados às fábricas chinesas por causa das restrições de circulação relacionadas à covid

Coonagro, do Paraná, amplia capacidade de misturadora

Volume, que foi de 850 mil toneladas em 2021, chegará a 1,1 milhão neste ano

Produção agroindustrial voltou a dar sinal de reação em março, aponta FGV

Indicador calculado pelo Centro de Estudos em Agronegócios da instituição subiu 1,8% em relação ao mesmo mês de 2021

Etanol cai e é bom negócio em postos de Goiás e Mato Grosso

Em Estados como São Paulo e Minas Gerais também houve queda, mas gasolina segue mais vantajosa economicamente

Expectativas de inflação pressionam BC

Desancoragem se aprofunda e mercado vê juros mais altos e por período prolongado

Aperto monetário e desaceleração global pesam sobre ativos

Principais índices acionários globais voltaram a fechar com perdas expressivas, levando Ibovespa a devolver ganhos do ano; dólar encerrou acima dos R$ 5,15, maior nível desde fim de fevereiro

Itaú lucra R$ 7,4 bi, com inadimplência sob controle

Margem financeira cresce menos do que em pares privados