Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 12 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Sem aval do Mercosul, Brasil quer cortar taxa de importação

Piora externa, crise local

O risco dos extremos na França

Morre o ex-ministro da Fazenda Eduardo Guardia

Bolsas têm dia de baixa com receio sobre preços

Inflação na China fica acima das previsões em março

Inflação ‘surpreende’ BC e analistas já veem Selic em até 14%

ONS prevê conta sem taxa extra o ano todo

Governo admite ter de pagar R$ 1 trilhão por processos na Justiça

Aéreas pedem ‘diálogo permanente’ sobre alta de preços do querosene

Frente contra Le Pen no 2° turno inclui da esquerda à direita moderada

Biden pressiona Índia a abandonar posição de neutralidade na guerra

Prefeitura descarta carnaval de rua em abril e diz buscar nova data

Reajuste da tabela do IRPF: Bernard Appy

O Globo

Manchete: Inflação causa surpresa ao BC, e mercado já prevê juro maior

SP investiga 25 casos de sarampo sob risco de surto

‘O CFM teve uma posição muito dúbia durante a pandemia’

É essencial candidatos apresentarem propostas para reduzir desemprego

Troca na Petrobras foi por ‘alguém mais profissional’, diz Bolsonaro

Anatel vai obrigar teles a bloquearem ligação de robô

ONS: conta de luz não terá sobretaxa até o fim do ano

Respeitoso com colegas e severo com as contas públicas

Empresários apoiam PEC de desoneração da folha

Dólar comercial tem queda de 0,41%, a R$ 4,6899

Sem bússola econômica

Jovens trocam escola por contrabando de cigarro

Doenças do ouro

Folha de S. Paulo

Manchete: Campeã de licitações manteve encontros sem ata com governo

Cai investimento federal em ações para indígenas e igualdade racial

Mais da metade dos que moram em SP e no Rio quer se mudar

Falta de policiamento é principal problema de segurança (Falta Lei)

China faz entrega inédita de armamento para a Sérvia, aliada de Putin

Brasil concedeu 74 vistos para ucranianos em março

Rússia se prepara para batalha que pode encerrar a guerra na Ucrânia

Entenda o que o 1º turno diz sobre a política da França

Voltar atrás na adesão à OCDE não seria bom para o Brasil, diz presidente da Britcham

Luz deve ficar sem sobretaxa durante todo o ano, diz ONS

Prováveis perdas da União com decisões judiciais passam de R$ 1 trilhão pela 1a. vez

Eduardo Guardia, ministro da Fazenda de Temer, morre aos 56

Setor aéreo quer discutir preço de querosene com governo

BC sinaliza possibilidade de alta mais forte dos juros para segurar inflação

Caos climático afeta laranjais e indústria de suco em SP e em Minas

Valor Econômico

Em ano eleitoral, Estados aceleram investimentos

Saldos financeiros de anos anteriores ajudam movimento, embora a arrecadação perca força no começo de 2022

PEC pretende esvaziar poder das agências

Ideia é segregar atribuições hoje desempenhadas pelas agências, deixando com elas apenas a execução e a fiscalização dos contratos

Desglobalização deve frear o PIB mundial

Entidade vê risco de comércio mundial se dividir em blocos

Guerra muda geopolítica da energia

Vice-presidente da S&P Global afirma que a Rússia não será mais uma superpotência energética, pois deixa de ser fornecedor confiável, e dependerá cada vez mais da China

Com prazo perto do fim, ‘Refis do Simples’ ainda não funciona

Governo busca uma fonte de receitas para compensar perda tributária com programa

Com alta de 56,4% até fevereiro, setor de transporte puxa aceleração

Crescimento deve ser resultado de investimentos em infraestrutura logística, estradas, acessos e afins, diz pesquisadora

Conta de luz não terá taxa extra em 2022

ONS afirma que bandeira verde deve continuar no resto do ano; especialista alerta para outros custos

Cidades ligadas a commodities e turismo lideram criação de vagas

Apenas uma capital aparece entre os 50 municípios que tiveram maior crescimento de trabalho com carteira entre julho de 2020 e fevereiro deste ano

Ucrânia pede ajuda financeira para poder sobreviver

Com economia destruída pela guerra, o déficit fiscal está disparando e o governo está ficando sem dinheiro. Em entrevista, ministro das Finanças ucraniano diz que sobrevivência do país está ameaçada

Conversa com Putin foi “dura”, diz premiê austríaco

Em um comunicado divulgado por seu gabinete após o encontro, Nehammer afirmou que a principal mensagem repassada a Putin foi que a “guerra precisa acabar”

Fragmentação do comércio pode frear PIB global, diz OMC

Fragmentação do comércio em blocos geopolíticos faria o PIB global crescer menos com o tempo, diz entidade

Globalização está mudando, e futuro ainda é incerto

Após 40 anos forte liberalização da economia global, a globalização está recuando. E os contornos no novo formato ainda não estão claros

Lockdowns já afetam a economia da China e venda de carros cai

Em março, as vendas de carros na China caíram para 10,5%, enquanto a inflação ao consumidor subiu 1,5% ao ano, com os lockdowns paralisando a produção e pressionando os custos

OCDE vê crescimento menor nos países da Europa

No Brasil, a OCDE vê uma desaceleração da economia, com os indicadores compostos caindo pelo terceiro mês seguido em março

Tripé para o crescimento

Políticas fiscais, monetárias, cambiais e tarifárias privilegiaram a estabilidade às custas da expansão da economia

Alta no preço do gás viabiliza o hidrogênio verde na UE

Um salto de quase 450% no preço do gás na Europa em um ano tornou o combustível alternativo do futuro competitivo em termos de custos cerca de uma década antes do previsto

Inflação elevada faz brasileiro aumentar as compras de feijão

Mais barato, produto tem aumento na procura em virtude da queda do poder de compra

Bolsonaro: alimentos subirão

Presidente lembra que a guerra na Ucrânia está prejudicando a oferta global de trigo

Em ano de eleição, PL de Agrotóxicos ‘entra na fila’

Projeto de lei causa duros embates entre ruralistas e ambientalistas

Raiar leva seus ovos orgânicos ao varejo

Investimento de R$ 200 milhões da empresa incluiu construção de fábrica própria de ração orgânica

Selic a 13,5% ganha força no mercado após falas de Campos

Operadores elevam apostas em um ciclo de alta mais longo; taxas futuras sobem

Preconceito na seleção de trabalhadores gera processo

Cerca de 65% dos executivos não gostam de contratar pessoas gordas, segundo especialista em discriminação estética