Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 14 de Setembro de 2021

CAT (comunicado de acidente de trabalho). Esse documento é tido como o primeiro passo para que o benefício concedido pelo INSS seja classificado como acidentário, termo que identifica a origem do adoecimento no trabalho. A diferença mais importante entre uma benefício por incapacidade comum e um acidentário é que esse último garante estabilidade de 12 meses no emprego após o retorno. Os depósitos do FGTS também são mantidos. No caso da incapacidade da doença por Covid-19 é que o CAT não pode ser emitido, pois não seria possível determinar o local da contaminação. Levantamento da Datalawyer para a Folha aponta para 12,9 mil processos trabalhistas discutindo Covid-19 e doença ocupacional já nas petições iniciais. Juntas, essas ações somam R$ 3,13 bilhões. Setores como bancos, estabelecimentos de saúde, administração pública, abate de aves, transporte rodoviário e limpeza em prédios e em domicílios aparecem como os principais demandados. Na Justiça do Trabalho, há decisões dos dois tipos: das que reconhecem o enquadramento como doença do trabalho e das que concluem pela falta de nexo causal, termo técnico para o conjunto de indícios de que a atividade exercida e a doença estão ligados. Entre os advogados trabalhistas, há grande expectativa quanto ao entendimento do TST em relação a esse caso. A decisão não criará uma vinculação a outros processos do tipo, mas poderá ser a primeira decisão de um tribunal superior, criando jurisprudência contra ou a favor do entendimento. Na avaliação do advogado Fabrício Máximo Ramalho, que representa o Sintect-SP, em casos de contaminação de trabalhadores de setores essenciais deve haver a presunção de que o adoecimento está ligado ao trabalho. Para ele, um dos fatores que contribuem para essa conclusão é a duração das jornadas. (Folha)

Multinacionais americanas já pedem carteira de imunização, e filiais brasileiras ainda estudam plano.Grandes companhias dos EUA passaram a cobrar a imunização completa contra a Covid para o retorno presencial, e o governo de Joe Biden anunciou na quinta-feira (9) (Folha)

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta segunda (13) um aumento no teto do valor de imóveis que podem ser financiados pelo programa Casa Verde e Amarela. (Folha)

POSTOS JÁ PODEM COMPRAR ETANOL DIRETO DAS USINAS OU VENDER GASOLINA DE OUTRA MARCA

Jair Bolsonaro decidiu antecipar o início da vigência de medidas anunciadas em agosto para tentar ampliar a competição nos combustíveis. (Folha)

Soja e milho, com preços altos, avançam sobre áreas de arroz, feijão e cana

A área de soja e de milho deverá crescer 3,7 milhões de hectares nesta safra 2021/22, segundo estimativas do mercado. A área de soja iria para 40,3 milhões de hectares. (Folha)

Governo suspende ‘tratoraço’ após CGU apontar sobrepreço

Análise identificou cobrança a mais de R$ 142 milhões em contratos com verbas do orçamento secreto. Análise identificou sobrepreço de R$ 142 milhões nos contratos, que somam R$ 3 bilhões. Ao analisar uma amostra de 188 convênios, celebrados com verbas de emenda do relator-geral, a CGU constatou que 115 apresentavam risco de sobrepreço “alto ou extremo”. A pasta também renegociou lotes de uma licitação bilionária para readequação dos valores. Os técnicos analisaram também casos específicos citados nas reportagens, como a compra de tratores agrícolas para os municípios de Ângulo e Godoy Moreira, no Paraná, e Pimenta Bueno, em Rondônia. Nos três casos a CGU apontou falhas no cumprimento das regras relacionadas aos convênios. O órgão registrou risco extremo de sobrepreço na compra de um trator por R$ 255 mil para Godoy Moreira, apontando que o valor máximo não poderia passar de R$ 154 mil. Os convênios foram suspensos até que se adequassem às recomendações. A Instrução Normativa 73, de 2020, do Ministério da Economia adverte que as pesquisas de preços devem priorizar os praticados pelo próprio governo, tendo como referência inicial o Painel de Preços, do Ministério da Economia, e o Comprasnet, site que unifica as informações de compras e licitações da administração federal. No caso do tratoraço, segundo a CGU, isso não foi feito.A CGU apontou ainda a “necessidade de treinamento/capacitação e atualização dos eventuais procedimentos de análise e atividades de controle do concedente (MDR), além da baixa capacidade técnica dos convenentes para apresentarem adequadamente os documentos necessários a análise e aprovação dos convênios”, o que evidencia, no conjunto, graves problemas de gestão na pasta de Marinho. (Estado)

Nova estatal de energia terá R$ 4 bi de verba

Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, Enbpar vai cuidar da usina de Itaipu e da Eletronuclear depois da venda da Eletrobras. A nova empresa pública será responsável por assumir a Eletronuclear e a Itaipu Binacional, que devem seguir sob controle da União após o repasse da Eletrobras para a iniciativa privada. Serão destinados R$ 4 bilhões do Orçamento deste ano para constituir a nova empresa pública, segundo o Ministério da Economia. A legislação exige que a União mantenha sob seu controle, direto ou indireto, as empresas, instalações e participações detidas ou gerenciadas pela Eletronuclear e pela Itaipu. O Tratado de Itaipu não permite mudanças que não tenham sido aprovadas pelo Paraguai, que detém metade da usina, enquanto a exploração nuclear é atividade exclusiva da União, conforme determina a Constituição. (Estado)

Os jovens pagam mais

Quem tem a meia-entrada na hora de pagar impostos? É sabido que o sistema tributário brasileiro é regressivo: quanto mais se ganha, menos se paga. Isto é, os mais pobres pagam mais tributos do que os mais ricos, em proporção de sua renda. Mas também sabemos que a pobreza se concentra desproporcionalmente na juventude. Para os contribuintes do IR que são homens entre 19 e 30 anos, a parcela da renda que é isenta de pagar o imposto é de cerca de 25%. Este valor chega a quase 40% para os declarantes homens que tenham entre 61 e 70 anos. A parcela da renda isenta de pagar imposto chega a quase 50% para os com mais de 70 anos. Para mulheres, a desproporção ainda existe, mas é menor. Ainda segundo estes dados, são justamente as faixas etárias mais velhas que possuem maior patrimônio, quase 10 vezes maior – por pessoa – do que na faixa dos adultos jovens. É natural que ao longo da vida as pessoas acumulem patrimônio. Mas por que esses declarantes mais ricos têm mais isenções para pagar o imposto? Uma explicação possível é a famosa isenção sobre lucros e dividendos, que permite a alguns grupos pagar 0% do imposto sobre certas rendas, em vez dos 27,5% a que se sujeitam trabalhadores formais. Mas o Imposto de Renda é apenas um dos vários tributos existentes. É um imposto direto, mas boa parte da renda dos brasileiros paga tributos de forma indireta. É o caso dos tributos que incidem sobre o consumo da população, mais onerado no Brasil do que em outros países. Sabe-se que, no conjunto de tributos, os mais pobres tendem a pagar mais em relação à sua renda. Isso ocorre por diversos fatores: pobres consomem mais de suas rendas, ricos possuem instrumentos para pagar menos tributos diretos, pobres consomem relativamente mais bens do que serviços (menos tributados).

Motoristas reclamam de reajustes de apps

Corrida cancelada se torna uma rotina

Ford adota na região produção terceirizada de veículos

AngloGold vai investir R$ 1,6 bilhão para desativar barragens no Brasil

Toyota suspende a produção do Corolla

Reforma terá texto alterado pelo Senado

Novo IR eleva endividamento, diz estudo

Ex-presidente do BC vai integrar cúpula do FMI

Eletrobras deve sair em 2022

Com o Casa Verde e Amarela parado, governo anuncia subsídios a policiais

Ex-presidente do BC Ilan Goldfajn vai para o FMI

Brasil propõe enviar técnicos à China para explicar vaca louca

Amazon vai abrir centros de distribuição no Rio e no Ceará

‘Decisão do Brasil será referência para outros países’

Definição sobre edital do 5G é adiada outra vez

Tudo pelo social

Guedes esvazia secretaria de Carlos da Costa, da Produtividade

Governo reservou R$ 4 bi no Orçamento para nova estatal

Revés pressiona Fernández por reforma

Com 80% da população vacinada, uso de máscara deixa de ser obrigatório nas ruas

Brexit e pandemia causam escassez e crise de abastecimento no Reino Unido

Economista cobra que Brasil lidere sustentabilidade

Para especialistas, misturar doses pode ser boa estratégia

Fiocruz deve entregar novos lotes hoje

Falta de 2ª dose da AstraZeneca atinge 4 Estados

Reino Unido desaconselha vacinar jovens de 12 a 15 anos

Diferença em óbitos pela Covid chega a 1777% em municípios

Governo de SP retoma segunda dose, mas teme falta de Pfizer

Reforço em xeque

Rede privativa do governo paralisa decisão sobre 5G

Facebook criou lista secreta de celebridades que não seguem regras de conduta na rede, diz jornal

lan Goldfajn, ex-presidente do BC, é nomeado diretor para Hemisfério Ocidental do FMI

EUA descartam acordo com Brasil, diz assessor de Biden

Lei facilita inscrição de famílias em plano que reduz tarifa

Petrobras precisa lembrar que brasileiros são acionistas, diz Lira sobre combustíveis

Governo já trabalha com risco de ‘sufoco’ energético também em 2022

Secretário do Tesouro pede harmonia entre poderes

Mercado eleva projeção da taxa básica de juros para 8% em 2021 e 2022

Bolsonaro dá subsídio de imóveis a policiais que ganham até R$ 7.000

Como empresas e funcionários podem se comportar em relação à vacina

Americano morre após ter vaga em UTI negada em 43 hospitais sobrecarregados pela Covid-19

Máscaras deixam de ser obrigatórias nas ruas de Portugal

ONU expressa ‘séria preocupação’ com indígenas no Brasil

Derrota em primárias na Argentina expõe insatisfação com Fernández

Casos de Covid somem de boletim de São Paulo

Prefeitura de SP exige assinatura de termo para tomar segunda dose de outro fabricante

Ministro cobra critério para uso de vacinas diferentes

Governo Doria ameaça ir ao STF se não receber AstraZeneca até quarta

Governo diz que oferta de serviços aumentou

Investimento em saúde em SP cai 23% na gestão Doria

Brasil é o quarto país que mais mata defensores ambientais

Avanço da destruição no Amazonas preocupa cientistas

Expectativa do governo é que os recursos sejam contratados por Estados e municípios até o fim do ano e que em abril de 2022 – ano em que o presidente Jair Bolsonaro tentará se reeleger -, sejam entregues os primeiros títulos

Limites do programa chamado antes de Minhas Casa Minha Vida não passavam por correção geral desde 2017

Valor arrecadado com a cobrança adicional será insuficiente para bancar o acionamento das usinas térmicas na intensidade atual

Escola oferece cursos de tecnologia pagos por empresas, que depois fazem seleção baseadas em diversidade

Medida atende ao pleito dos agricultores que querem produzir a própria semente e precisam realizar a semeadura mais tarde que o período habitual, até 31 de dezembro

Entre o 2º trimestre de 2019 e de 2020, a taxa de ocupação para pais de famílias com crianças de zero a seis anos caiu 12% entre pretos, pardos e indígenas, contra 7% para pais brancos e amarelos

Partido ambientalista alemão poderá não apenas cobrar metas de redução do desmatamento na Amazônia, mas indicar qual a tecnologia para medir o esforço

Casa Branca gostaria de evitar uma expansão da China no Brasil, mas tampouco propõe uma agenda positiva na relação econômica

Mesmo com alta, taxa extra na conta de luz ficará com saldo negativo e potencializa reajustes em 2022

Alta está entre principais pressões na inflação e deve seguir no ano que vem

Prévia do FGV Ibre indica alta de 7,2% sobre agosto de 2020, ante avanço de 35,5% em julho

Nos bastidores da PGR, o fato de Aras, considerado um aliado do governo, ter se posicionado contra a MP é mera consequência da sinalização do presidente de que essa pauta já não lhe seria mais tão cara

Presidente baixou o tom em pronunciamento

Programa de estímulo à navegação de cabotagem terá seu parecer na CAE apresentado hoje

Cada vez mais pessoas se dirigem às cidades em razão de escassez de água, queda de produtividade de lavouras e aumento do nível dos mares, diz estudo do Banco Mundial

Em algumas rotas, as passagens já estão mais caras do que em 2019, segundo pesquisa da Decolar

Com plataforma da Denodo, a instituição melhora gestão de dados, com rastreamento e governança

Entre as novidades, estão operações de barter de café

Na maior parte dos casos, a retração prevista deve ser de até 15%

Contratação não está mais disponível para agricultores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Exportações cresceram 26,7% no mês passado, a US$ 10,9 bilhões

Presidente do banco disse que na quinta anunciará taxas menores na modalidade, mesmo com alta da Selic