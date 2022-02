Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Grampos ligam presidente da Alesp a condenado por desvio

Vale desiste de ação de US$ 1,2 bi contra BSGR

Alta dos calotes deve fazer bancos fecharem a torneira do crédito

Petrobras tem vitória no STF em processo bilionário

Consultas ao sistema do BC passam de 37 milhões

Bolsonaro cria programa para incentivar ‘garimpo artesanal’

Estiagem custa R$ 71,9 bi para produtores de grãos do Sul e do Centro-Oeste

Quebra de safra pressiona a inflação

Para senador russo, diálogo será sobre Brics

‘Presença em Moscou sinaliza simpatia à Rússia’

Em visita a Putin, Bolsonaro é orientado a não falar de Ucrânia

Rússia amplia presença na fronteira e Ucrânia diz que pode desistir da Otan

Emissão de visto para os EUA dispara e fila de espera chega a 9 meses

Média de mortes se mantém alta devido a idosos e não vacinados

Brasil tem o janeiro mais mortal desde 2003, início da série histórica

Escola aberta só faz bem

Apagão dos planos no setor elétrico

A nova Lei dos Agrotóxicos

Banco do Brasil tem lucro recorde de R$ 21 bilhões em 2021

Neon recebe aporte de R$ 1,6 bilhão e anuncia status de ‘unicórnio’

O Globo

Manchete: Aulas de reforço se tornam demanda de 70% dos pais

Empresas também têm direito a sacar recursos pelo sistema

‘Dinheiro esquecido’ tem 37 milhões de consultas

STF pode suspender condenação trabalhista bilionária da Petrobras

Petróleo supera US$ 96, e Bolsas refletem apreensão global

União tenta incluir taxação menor do diesel em texto do Senado

Governo vai ao TSE sobre ações para combustíveis

Porto seguro na turbulência

Venda da Oi Móvel divide o Conselho Diretor da Anatel

Neon recebe aporte do BBVA e é novo unicórnio brasileiro

Putin dá sinais de recuo

Bolsonaro minimiza tensão entre Rússia e Ucrânia

Moscovitas não temem guerra e veem propaganda

Bolsonaro lança programa para garimpo na Amazônia

Vacinação de filhos de 6 a 11 anos é planejada por 87%

Folha de S. Paulo

Manchete: Rússia diz que há chance de acordo sobre Ucrânia

Mais de 90% do desmate em fazendas de soja é ilegal em MT

Governo beneficia Souza Cruz em exploração de patrimônio genético

Mercado eleva projeção para juros a 12,25% ao fim deste ano

BNDES trava disputa com governo para frear devoluções ao Tesouro

Governo ignorou pareceres que viam desoneração ilegal

Lucro do BB sobe 51% em 2021 e vai a R$ 21 bi

Governo vai ao TSE para ver se é legal reduzir preço da gasolina em ano de eleição

Estrela pode manter Banco Imobiliário, mas precisa destruir Super Massa

Saiba quanto o INSS paga em atrasados da aposentadoria

Nova etapa de consultas poderá ser feita em maio

Mais de 37 milhões entram no site de dinheiro esquecido

Distribuidoras pedem intervenção contra escalada dos créditos de descarbonização

Valor Econômico

Supremo livra Petrobras de pagar R$ 47 bi

Em 2018, o TST julgou que a companhia deveria pagar um complemento ao salário básico de 51 mil funcionários, entre ativos e aposentados

Lira afirma que foco é mudar ICMS de combustíveis

De acordo com presidente da Câmara dos Deputados, reformas estruturais só voltarão a ser discutidas depois das eleições

Estoques baixos puxam preços das commodities

Os estoques de cobre estão em 400 mil toneladas, equivalente a menos de uma semana de consumo mundial

Mudança climática agrava a desigualdade

Clima e ambiente entram no discurso político das prés-candidaturas, mas é preciso avaliar a profundidade das propostas

No Brasil, diesel precisará de mais de um substituto, aponta estudo

Pesquisa que será lançada hoje indica que país terá que recorrer a três ou quatro tipos de energia para atingir metas globais de descarbonização em veículos comerciais

Decretos abrem espaço ao garimpo na Amazônia

Assinados por Bolsonaro, textos foram publicados ontem e recebidos com críticas

Micro e pequena indústria de SP corta funcionários

Cenário do emprego no setor é similar ao do fim de 2020 e início de 2021, sob efeito dos custos ainda elevados sobre a produção e da baixa confiança na economia brasileira

AGU consultará TSE sobre propostas

Consulta formal questionará a legitimidade das propostas de redução do preço dos combustíveis. A legislação proíbe o governo de conceder novos benefícios em ano eleitoral

Relatório de projeto sobre combustíveis cria imposto para tentar estabilizar preços

Equipe econômica se opõe e diz que criação de novo tributo desestimula investimentos

Lira diz que Bolsonaro já deveria ter se vacinado: ‘A fila já rodou’

Presidente da Câmara diz que maioria de centro-direita dificultaria anulação das reformas

“PL do veneno” ameaça liberar uso de agrotóxico

Flexibilização do registro abre espaço para substâncias que causam câncer, mutação genética e má formação fetal

A falta de chuvas e a década perdida brasileira

Entre 2012-2021 a estiagem subtraiu cerca de 1,6 p.p., ao ano e em média, da taxa de variação do PIB

Vale do Silício busca mão de obra na AL

Empresas dos EUA gastam menos ao contratar funcionários de tecnologia no Brasil para trabalho remoto

Raia Drogasil ‘caça’ gargalos na entrega

Rede tenta reduzir para até quatro horas entrega de um mix de 20% de produtos que hoje chega em um dia