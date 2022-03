Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 15 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Isenção de impostos da gasolina pode gerar rombo de R$ 27 bilhões

Perdas com pirataria sobem 4,4% em 2021 e somam R$ 300 bi no Brasil

Número de inadimplentes sobe e fica perto de recorde

Recursos para o Plano Safra mínguam com a alta dos juros

Sob pressão, governo lançará pacote de crédito agrícola

Alta no preço da gasolina ameaça causar debandada nos aplicativos

Petróleo fecha em forte queda com aceno de paz

Com guerra, importadores do Brasil têm dificuldade de comprar diesel

Projeção de inflação no ano salta para 6,45% após megarreajuste

Intervenção de preços na Petrobras acaba em ‘bagunça’, diz Mourão

SP tem 100% do público de 12 a 17 anos com imunização completa

Morte entre não vacinados em SP é maior do que entre imunizados

O Globo

Manchete: Proposta para baixar gasolina gera impasse entre Planalto e Guedes

Mesmo com avanço da vacinação, máscaras seguem úteis, diz estudo

Ensino técnico dá ao jovem mais emprego com carteira

BC: 1.318 pessoas têm mais de R$ 100 mil a resgatar

Estados tentam evitar perda de arrecadação de ICMS

Folha de S. Paulo

Manchete: Delação da Ecovias atinge PSDB, PT e União Brasil em SP

13,9 milhões têm até R$ 1 em valores a receber do Banco Central

Contribuinte já pode fazer declaração pré-preenchida

Queda do petróleo e Covid na China afetam Bolsa

Estimativa para a inflação dispara após reajuste

Preço médio da gasolina chega a R$ 7,47 no país após mega-aumento

Economia fala em ampliar Auxílio, mas Planalto quer desonerar gasolina

Empresa olhou sofrimento das famílias, afirma Silva e Luna

Militares entram em cena para manter general na presidência da Petrobras

Valor Econômico

Qualificar os jovens é desafio para o país

Segundo pesquisa, falta de qualificações técnicas é a principal dificuldade na contratação de cargos de médios/técnicos, apontada por dois terços (66%) dos entrevistados

Falta de qualificação técnica é entrave para empregar jovens, diz pesquisa

Trabalho mostra que baixo comprometimento e inexperiência também refreiam contratações

Brasil deve ser polo de atração fora da Europa para ucraniano, diz ONU

Cidades do PR e grandes centros urbanos devem receber refugiados da invasão russa

Lockdowns na China fecham empresas e ameaçam as cadeias

Mais de 40 milhões estão confinados em Shenzhen e na província de Jilin. Medida ameaça causar mais choques nas cadeiras de suprimento globais

Guerra joga mais incerteza sobre fusões e aquisições

Investidores russos que prospectam negócios no país também podem ter de rever suas estratégias

Risco fiscal e exterior afetam ativos

Ibovespa fechou no menor nível desde 24 de janeiro, ao cair 1,60%, para 109.927 pontos, e o dólar subiu 1,3%, a R$ 5,1195

Putin sanciona lei para tomar aviões estrangeiros

A medida permite que as companhias aéreas russas retenham e operem aeronaves estrangeiras arrendadas por empresas que saíram do mercado ou cancelaram contratos por causa das sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia

Covid na China renova ameaça a cadeias globais

País registrou mais casos sintomáticos locais de covid-19 até agora neste ano do que em todo o ano de 2021, com variante ômicron, altamente transmissível, desencadendo surtos de Xangai a Shenzhen

EUA alertam China contra ajuda à Rússia na guerra

Também a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, sugeriu que a China foi alertada das consequências caso ajude a Rússia a compensar as perdas das sanções ocidentais. “Deixamos claros que haverá consequências”

Xi tem decisão difícil a tomar sobre o apoio a Putin

A parceria “sem limites” com Moscou pode envolver Pequim num confronto imediato com um Ocidente mais coeso

Governo lança medidas para animar economia

Medidas incluem um novo marco para securitização e aperfeiçoamentos nas garantias do agronegócio

Washington recua de aproximação com Maduro na Venezuela

A viagem de três altos funcionários da Casa Branca a Caracas em uma missão secreta provocou uma reação violenta entre republicanos e democratas e o governo voltou atrás

Rodrik vê fim da “hiperglobalização”

Para economista, Brasil ficará naturalmente mais próximo do mercado americano do que é hoje

Custo da energia seguirá alto, apesar da melhora hídrica

A contratação das térmicas é uma das despesas que vai se prolongar

Varejo on-line busca reaquecer as vendas

Em linhas gerais, os balanços de Magazine, Via e Americanas mostraram que os melhores números vieram dos “marketplaces”, que vendem de tudo e são menos dependentes de crédito

“A economia global mudou e ficará mais fragmentada”

Dani Rodrik vê Brasil como ponte entre grandes polos

A difícil saída das ‘Big Four’ da Rússia

Adesão à debandada em massa das empresas ocidentais do país envolve aspectos práticos e legais

Exportações do agro batem novo recorde

Embarques renderam US$ 10,5 bi em fevereiro; importações de fertilizantes cresceram para US$ 1,6 bi

Produção das maiores fazendas de leite do país cresceu em 2021

Média diária das “100 mais” somou 25,5 mil litros por propriedade em 2021, 10,6% mais que em 2020, aponta Milkpoint

Brasil é destaque em certificação de planejador

País foi responsável pela maior taxa de crescimento, de 36,4%, sendo o terceiro país em incremento nominal

Mercado de ‘criptos’ recebe bem as novas normas dos EUA

No âmbito do processo regulatório que está se desenvolvendo no Brasil, os rumos apontados pelos EUA poderão ter influência positiva

Limites da nova Lei de Franquias

A Lei nº 13.966/2019 inovou ao reconhecer expressamente que não há vínculo de emprego ou relação de consumo entre franqueador e franqueado