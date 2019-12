O Estado de S. Paulo

Manchete: União banca calote de R$ 7,15 bilhões de Estados e municípios

Bolsonaro culpa ‘monopólio’ e ICMS por preço de combustível

Paraguai vai aumentar em 42% compra de Itaipu

Dólar cai a R$ 4,06, menor nível em mais de um mês

Vendas de Natal devem ir a R$ 36,3 bi, prevê CNC

Na Argentina, dólar sobe 13% com alta de imposto

Às vésperas de assembleia de credores, Odebrecht troca comando do grupo

Aprovação de plano deve ser adiada

CVM chega à Lava Jato e condena Nestor Cerveró, ex-Petrobrás

SP ganha 1º aeroporto de aviação executiva

O Globo

Manchete: Avaliação negativa da segurança pública cai 30 pontos no Rio

Cenário benigno: Dólar recua a R$ 4,06, enquanto indicador de risco-país cai ao menor patamar em 9 anos

‘Expectativa é que economia ganhe Tração’

‘É risco-país de grau de investimento’

Dólar dispara na Argentina com nova taxação

Imposto de Fernandéz pode afetar turismo no Brasil

Pareceres alertavam para riscos do programa de empregos de jovens

CVM aplica multas de R$ 1,7 milhão a Nestor Cerveró e Jorge Zelada

Sindicato diz que faltará pessoal para o Censo 2020

Bolsonaro diz que faz o possível para reduzir preço do combustível

BC quer mais competição em caixas automáticos

Folha de S. Paulo

Manchete: População evangélica cresce durante crises econômicas

Religião avança no mundo por oferecer uma rede de proteção

Impacto da economia sobre conversão pode persistir no longo prazo

Maia diz que PEC paralela não deve incluir alta no valor da aposentadoria

Governo estima gasto menor com Previdência em 2020

Risco-país tem menor nível em nove anos; dólar cai para R$ 4,06

Primeiro aeroporto privado para aviões executivos é inaugurado em SP

Valor Econômico

Manchete: Otimismo global com acordo EUA-China contagia mercado

Vendas no varejo também surpreenderam favoravelmente; as bolsas subiram e o dólar cedeu nas principais economias do mundo

Tribunal julga ilegal a penhora de bens pelo Fisco

Para desembargadores do TRF da 2ª Região, a medida (prevista na Lei nº 13.606) é arbitrária e só poderia ocorrer com autorização do Poder Judiciário Quando incentivos fiscais não bastam

Há várias razões para crer que um novo cenário começa a expor a fragilidade dos programas de estímulo Greve de caminhoneiros está descartada, diz ministro

Freitas aponta diálogo entre governo e motoristas como trunfo para evitar paralisação Carne leva IGP-10 a ter maior alta em 18 meses

O IGP-10 terminou 2019 com inflação anual de 6,39%, abaixo de 2018 (7,92%) – mas quase o dobro do acumulado em 12 meses até novembro (3,33%) Presidente sugere que CPMF pode voltar à discussão

Presidente disse que medida só seria adotada como forma de substituir outros tributos A Justiça tarda, o Legislativo retarda

PEC da segunda instância no Senado acabou no arquivo Fundo eleitoral ficará abaixo de R$ 2,5 bi, diz governista

Montante pretendido, de R$ 3,8 bilhões, seria vetado pelo presidente, caso fosse aprovado Câmara deve contrariar Economia e votar PEC que aumenta repasse

FPM deve ficar com 25,5% da arrecadação federal com imposto de renda e IPI Agrotóxicos irregulares lideram as inconformidades em vegetais

Ministério da Agricultura encontrou inconformidades em 8% das 4.828 amostras de produtos vegetais analisadas entre 2015 e 2018