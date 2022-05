Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 17 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Proposta que recria privilégio no Judiciário tem avanço no Senado

‘Risco é que a inflação global continue em alta’

China dá novos sinais de desaquecimento por causa da covid

Caminhoneiros abandonam carga ilegal de manganês

Mais de 6 mil formam fila desde a madrugada atrás de um emprego

Contas públicas têm superávit de R$ 4,3 bi em março

Bolsonaro afirma que haverá mais mudanças na Petrobras

Com gasto de R$ 7,5 bi por ano, resgate de PEC tem digital do Planalto

SUS cobre menos de 30% de equipamentos da reabilitação

Cidade de SP deixa de exigir passaporte da vacina

Pandemia fez brasileiros mudarem deslocamentos

Polícia investiga uso de estudantes de Medicina como ‘mulas’ do tráfico

Fim do inferno tributário: Ernesto Lozardo

Mesmo com pandemia, SUS fica estagnado

O Globo

Manchete: Bolsonaro já planeja novas trocas na cúpula da Petrobras

‘A criação do SUS foi a maior revolução da medicina brasileira’

Para cientistas, Ômicron pode infectar três vezes ao ano

Adenovírus é possível causa do surto de hepatite

Destino político de dinheiro do SUS (corrupção)desequilibrou combate à pandemia

Jabuti das térmicas precisa ser revisto ou criará problemas

Fila e pouco emprego em São Paulo

Freio na economia chinesa deve fazer Brasil crescer menos

Acaba fase do dinheiro sem fim para start-ups

Bolsa tem 4ª alta seguida e dólar cai para R$ 5,05

‘Tem mais coisa para acontecer’, afirma presidente

Câmara deve votar hoje proposta de homeschooling

Orçamento em queda

Folha de S. Paulo

Lançamento de arma tem fuzis a pronta entrega em SP

Conta de energia explode e deflagra debate sobre como reduzir preço

Bolsonaro diz que há mais ‘para acontecer’ na Petrobras

Governo estuda medidas para combustíveis, mas efeito esperado é limitado

Desempregados dormem na fila em busca de vaga em SP

Produtividade dos trabalhadores brasileiros só cresce na agropecuária

SP derruba exigência do passaporte da vacina em eventos e do uso de máscara em táxi

Dengue dispara no país, e reagente de testes se esgota

Valor Econômico

Guerra na Ucrânia aumenta o risco de uma ‘crise de fome’

Segundo a OMC, chega a 23 o número de países que restringem as exportações de alimentos; a Índia é o mais recente, na esteira de uma onda de calor recorde que destruiu boa parte de sua safra

Biogás deve ter R$ 60 bi até 2030

Expectativa do CIBiogás é de um aumento de 22% na oferta, com a entrada em operação de 56 centrais que estão em operação ou em reforma. Biogás aumenta sua relevância na matriz energética do Brasil. Usinas já anunciadas tem investimento de R$ 60 bi para ofertar 30 milhões de m3/dia

Renault abre mão de operação russa

Dolorosa, segundo o presidente-executivo Luca de Meo, a decisão de deixar o país implica uma perda contábil de € 2,2 bilhões para o grupo francês

Por que azedou relação da indústria na era do PT

O que adianta ter política industrial se câmbio e juros asfixiam empresas?

Casos de covid pelo país têm alta de 23%

Em 24 horas, número de contaminações registradas foi de 14.873

Suspeitos de hepatite misteriosa chegam a 46

O Estado de São Paulo reúne o maior número de casos sob investigação

Empresas alemãs veem 2022 melhor

Apesar de mais otimistas que com 2021, maioria aposta que retomada econômica do Brasil acontecerá depois deste ano

Consumidor tem de sentir tributo menor, diz Guedes

Ministro afirma que redução do IPI e de tarifas sobre produtos importados, anunciada na semana passada, precisa ser repassada

Mudança no frete da Petrobras tem efeito limitado no preço de combustível

Para especialistas, alteração de regra seria paliativo e pode criar distorções de mercado

G7 prepara plano contra possível ‘crise global de fome’

Já são 23 o número de países que restringem as exportações de alimentos, sendo a Índia a mais recente, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC)

Economia hesita e avança em ritmo bastante irregular

O bom desempenho dos meses atuais poderá levar o BC a prolongar o aperto monetário para conter a inflação

O PIB commoditizado

Valorização das commodities afasta risco de recessão em 2022

O que pensa a CIA?

China, não a Rússia, é a maior ameaça aos EUA, diz Burns

Diretor da espionagem americana, William Burns, acha que apetite de Vladimir Putin pelo risco cresceu com os anos