Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Em 7 anos, conta de luz sobe mais do que dobro da inflação

‘O Brasil é o 3º maior mercado de usados do mundo’

Empresas devem liderar transição para economia de carbono zero, diz BlackRock

Simplificação de abertura de empresas chega a 17 Estados

Brasil despenca em ranking de preferência de investimentos

Na China, ritmo de atividade desacelera no fim de 2021

‘Prévia’ do PIB tem expansão de 0,69% em novembro

‘Decisão foi maldade’, diz governador fluminense

Tesouro rejeita inclusão do Rio em novo socorro fiscal

Servidores federais de mais de 40 categorias vão às ruas por reajuste

Pacheco diz que pautará texto para atenuar alta da gasolina

76 % dos internados no Emílio Ribas têm vacinação incompleta

Alunos sem vacina não podem ser impedidos de fazer matrícula

Capital abre inscrição para ‘xepa’ da vacinação infantil

Emoção e choro marcam início da imunização de crianças em São Paulo

Procon de SP investiga aumento abusivo de preços de exames

Prefeituras limitam testes de covid; SP tem estoque para apenas 15 dias

O Globo

Manchete: Ômicron gera temor de escassez de produtos e inflação

OIT: Ômicron freia retomada, e Brasil deve ter 14 milhões de desempregados

China cresce 8,1% em 2021, mas economia dá sinais de desaceleração

Cade investiga Petrobras por alta de combustíveis

Amil pode ser vendida por até R$ 20 bi, diz banco

Temor do mercado é de novos lockdowns na China

Ômicron leva China a bater recorde de novos casos

Vacinação infantil tem o apoio de 79% dos brasileiros

Exame com saliva pode ser mais eficaz que teste de nariz

‘A pandemia vai ficar mais leve, vamos viver com ela’

Queiroga planeja comprar CoronaVac para crianças

Isolados e no escuro

Folha de S. Paulo

Manchete: ‘Passaporte da vacina’ tem apoio de 81%da população

Mente quem diz que a reforma trabalhista de Temer retirou direitos, afirma Bolsonaro

Tesouro diz que plano de recuperação do Rio era precário

Tirar recuperação fiscal é ‘maldade’, diz governador

PIB da China tem maior alta desde 2011, mas freia no 4º trimestre

Atividade econômica acelera em novembro, aponta BC

Interesse de empresas em fazer negócios com o Brasil recua, diz PwC

Nubank perde o posto de banco mais valioso da América Latina

Danos à natureza põem em risco 44% do PIB das cidades, aponta relatório

Preço do material escolar sobe até 30% para lojista

Pedalada na luz é bomba inflacionária, afirma instituto

Distribuidoras de energia lucram mais na crise hídrica

Em 2015, greve paralisou aulas e atrasou benefícios

Sindicatos de servidores vão pedir aumento de até 28% em dia de atos

Confrontos entre potências podem virar catástrofe, diz Xi

Obra em fábrica do Butantan atrasa produção da Coronavac

Meninos e meninas relatam alegria em receber o imunizante

São Paulo começa a vacinar crianças e abre xepa para grupo

Brasil acumula problemas em série de testagem em alta da ômicron

Saúde cancelou compra de 14 mi de testes de antígeno

43 milhões afirmam ter pegado gripe nos últimos 30 dias

Valor Econômico

Servidores preparam manifestação e parte do BC pode parar atividade

Cerca de 40 categorias do funcionalismo federal prometem mobilização para hoje

Sem teste, vírus se propaga no Brasil

Há risco da falta generalizada de materiais, medicamentos e até de oxigênio, levando à superlotação dos hospitais, diz presidente do SindHosp

Venezuela vive crise ambiental com uma ‘onda de destruição’

A mineração surge como uma forte ameaça para a floresta Amazônica venezuelana. Grupos ambientalistas alertam que a extensão de terras usadas para mineração ao sul do Orinoco triplicou nas últimas duas décadas

Método pede recuperação judicial

O grupo, que tem R$ 565,2 milhões em dívidas, enfrenta dificuldades desde 2014

Empresas têm de se envolver na educação, afirmam especialistas

Segundo ele, pandemia ampliou oportunidades de setor privado atuar para reduzir atraso educacional e desigualdade

Para especialistas, casos recuam em fevereiro

“Se a gente observar outros países onde a onda de ômicron começou antes, essa onda dura aproximadamente de 20 a 40 dias para atingir o seu pico, em média em torno de 25 dias”, diz o infectologista Julio Croda

MP do TCU mira quem atrasou imunização

Órgão quer que TCU determine ao governo a identificação, com possibilidade de afastamento, das pessoas responsáveis pela tentativa de obstruir a vacinação de crianças

Com minério caro, IGP-10 tem maior alta desde junho

Inflação da commodity no atacado pode arrefecer ao longo do mês e contribuir para uma taxa abaixo de 2% nos IGPs de janeiro

Após quatro quedas, atividade cresceu em novembro, aponta Banco Central

Segundo economistas, resultado deu chance real para que o desempenho do PIB tenha se mantido positivo no quarto trimestre do ano passado

Acordo Brasil-Chile começa a valer

Empresas brasileiras poderão disputar licitações públicas chilenas e custo aduaneiro será menor

Projeto de ICMS dos combustíveis enfrentará dificuldades no Senado

Texto é fortemente criticado pelos senadores e por governadores

Câmara vai trabalhar remotamente

Senado terá esquema semipresencial

Funcionários da Eletrobras entram em greve por tempo inderteminado

Estatal de energia confirmou que os sindicatos que representam os empregados informaram a holding sobre a greve

Restrições logísticas desafiaram produtores brasileiros

Soluções contra problemas no comércio internacional incluíram uso de aviões e embarque como carga geral

Aceitação do Pix no e-commerce mais que triplicou em 2021

Estudo da Gmattos aponta que ferramenta de pagamento instantâneo era aceita por 16,9% das lojas no início do ano, fatia que subiu a 55,9% no final