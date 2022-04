Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 19 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Parlamentar brasileiro é o que tem mais poder no Orçamento

Nova loteria da Caixa, a +Milionária vem em maio

Apesar das commodities, inflação fica acima da meta, dizem analistas

Mercado não vê real valorizado como ‘bala de prata’

Para acalmar policiais, ministro diz que aumento ainda não foi fechado

Verba para reajustes no Orçamento de 2023 é insuficiente para bancar 5%

PIB da China tem alta de 4,8% no primeiro trimestre

BNDES deve pagar R$ 30 bi ao Tesouro este ano

MP junto ao TCU quer fiscalizar exportação de manganês

A empresários, Mantega elogia BC de Campos Neto

‘Em vez de teto de gastos, falta uma meta para o investimento público’

Ataque a cidade causa ‘noite de terror’ e ministro defende penas mais duras

Manchete: Governo já prevê novo reajuste para servidor em 2023

PF e PRF investigam relação de ataque à cidade com crimes do ‘novo cangaço’

Garimpeiros que invadiram terra Xipaya, no Pará, são soltos

Povos originários são as maiores vítimas no campo

Desmatamento em terras indígenas foi de 1% em 30 anos

Casos de dengue crescem 85%, e mortes já são o dobro em 2022

Fim da emergência sanitária não pode desmontar combate à Covid no país

Covid em nova fase

Sem presidente, Itapemirim é questionada sobre venda da ITA

Marcelo Odebrecht acusa pai e irmão de extorsão

Entenda como o fim do estado de emergência afeta regras trabalhistas

OMC pede alimentos, e Brasil, em troca, quer fertilizante

Economia chinesa cresce 4,8% no primeiro trimestre

Especialistas veem risco de ‘bomba fiscal’ para 2023

Ucrânia diz que Rússia iniciou nova ofensiva militar no Leste

Manchete: MEC trava verba para 1.369 prefeituras, mas paga aliados

Floresta no Panamá tem declínio de mais de 70% de populações de aves em 40 anos

Indígenas pedem proteção após soltura de garimpeiros no PA

Governo promove desmonte da Receita, diz presidente de sindicato

Economia da China acelera no 1o. trimestre

Fim de emergência desobriga exigir máscara no trabalho

Dólar cai 1% com real atrativo para investidores globais

Após três semanas de queda, gasolina volta a subir nos postos

Reajuste no funcionalismo

Governo avalia ceder mais a servidor após insatisfação com reajuste de 5%

Bando invade cidade no Paraná para roubar, ataca a polícia e espalha terror

Governo federal autoriza Caixa a lançar nova loteria

Bolsonaro oficializa Godoy no Ministério da Educação

Anvisa contesta projeto que tira seu poder de rastrear remédios

Coronavac deve ser aplicada só em criança e adolescente, diz Queiroga

Risco de inadimplência cresce com juro alto e perda de renda

O número de inadimplentes subiu 5,1% em março em comparação a fevereiro, segundo dados da Boa Vista baseados em registros de clientes que que atrasaram algum tipo de pagamento

Ameaça fiscal para 2023 já soma R$ 169 bi

Os cálculos não levam em conta passivos relacionados a demandas judiciais, que incluem os precatórios; só em 2021, esses passivos representaram risco de mais de R$ 2,13 trilhões

Brasil pede ajuda da OMC para ‘blindar’ adubo

Bolsonaro recorre à diretora-geral da entidade para impedir sanções financeiras e restrições logísticas contra blindar fertilizantes e insumos agrícolas

Riscos fiscais para o ano que vem já somam R$ 169 bi

Valor representa queda de 14% em relação aos previstos para este ano, mas estimativas apresentadas no PLDO de 2023 são preliminares

Teletrabalho, gestantes e entregador de app devem sofrer impacto

Revogação do estado de emergência, porém, ainda deixa muitas dúvidas sobre como vai afetar as empresas

Lockdowns pioram cenário de crescimento da China

PIB chinês cresceu 4,8% no primeiro trimestre, mas perspectiva para o ano segue sendo difícil com a manutenção da política de covid-zero e os sucessivos lockdowns no país

Alta da dívida privada dificulta recuperação pós-covid, diz o FMI

Dívida privada global aumentou para 13% do produto interno bruto mundial em 2020 – mais do que durante a crise financeira de 2008

Custo sobe e rentabilidade cai 5,8% para o exportador do 1º bimestre

Só oito dos vinte e nove setores de atividade analisados pela Funcex tiveram melhora no indicador

Importado fica 33% mais caro no 1º tri e tem efeito na inflação

Valorização do real, conflito na Ucrânia e pandemia ajudam a explicar alta de preços

Arrumar a bagunça nos postes custa R$ 20 bi

Aneel e Anatel debatem novas regras com os envolvidos, mas teles querem dividir a conta

Clima gera prejuízo no seguro rural

Foram desembolsados R$ 5,4 bilhões referentes a sinistros em 2021, contra R$ 4,2 bilhões que entraram no caixa das seguradoras

Justiça afasta INSS de licença-paternidade e valores do Programa Empresa Cidadã

Decisões levam em consideração julgamento do STF sobre licença-maternidade