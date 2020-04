O Estado de S. Paulo

Manchete: PGR pede inquérito para investigar autoria de atos pró-ditadura

Preços do petróleo derretem nos EUA e barril é negociado abaixo de zero

Selic deve ter novo corte, sinaliza BC

Governo pode ajudar mais Estados se salário de servidor for congelado

Governo avalia flexibilizar regras para concessões

Bolsonaro revoga MP do Contrato Verde Amarelo

Pagamento de consignado é suspenso por 4 meses

Mercado reduz mais uma vez previsão para o PIB

Caixa e Sebrae vão usar R$ 7,5 bi para socorrer micro e pequenas empresas

O Globo

Manchete: Forças Armadas obedecem à Constituição, afirma Defesa

Derrocada histórica

Mudança de patamar deve afetar investimentos no Brasil

Caixa: R$ 7,5 bi para micro e pequenas empresas

Governo quer que Tesouro dê garantias para crédito a firmas do Simples

Bolsonaro revoga MP que cria Programa Verde-Amarelo

Para economistas, medida ajudaria jovens no pós-crise

Aposentados têm cobrança de consignado suspensa por 4 meses

Caixa antecipa 2ª parcela do auxílio emergencial

STJ mantém exigência de CPF para benefício de R$ 600

Guedes quer contrapartida para liberar mais dinheiro a estados

Credores rejeitam proposta de reestruturação de dívida argentina

Ex-presidentes do IBGE alertam para risco de ‘apagão estatístico’

Folha de s. Paulo

Manchete: Governo de SP prepara plano para reabertura da economia

Opinião – Rodrigo Zeidan: Preço negativo não é sinal do fim dos tempos, mas é mais um indício de que esta crise é singular

Opinião – Mark Zuckerberg: Dados sobre sintomas podem colaborar para uma reabertura segura dos países

Minirreforma trabalhista é revogada por Bolsonaro

Investidor paga para se livrar de petróleo, e barril recua para US$ 37,63 negativos

Partidos recorrem ao STF para impedir repasse de dados de operadoras de telefonia ao IBGE

Fazer de crise de saúde uma farra eleitoral é inaceitável, diz Guedes

Linha de crédito de R$ 7,5 bi é criada para microempresas

Medidas corretas levariam à retomada do comércio global em até dois anos

Bancos emprestam 58,4% a mais para empresas

Vírus vai frear interação, mas sem desglobalizar, dizem especialistas

Governo contraria promessa, e Bolsa Família não bate recorde

Caixa paga já nesta semana 2ª parcela dos R$ 600

Justiça suspende pagamento de parcelas de consignado

Governo estuda como reduzir alta na conta ao socorrer elétricas

Ministério da Saúde

Governo amplia para 46,2 milhões aquisição de testes .

A previsão inicial era de 23,9 milhões de testes para diagnóstico da COVID-19, tanto por compra direta quanto por doação. Objetivo é aumentar a capacidade de testagem no país. O Ministério da Saúde ampliou de 23,9 milhões para 46,2 milhões a previsão de aquisição de testes, seja por compras diretas ou por meio de doações, para diagnóstico da COVID-19. Deste total, são 24,2 milhões de testes RT-PCR (biologia molecular) e 22 milhões de testes rápidos (sorologia). A iniciativa faz parte dos esforços do Ministério da Saúde na busca de novas compras no mercado nacional e internacional para ampliação da testagem do coronavírus no Brasil. Continue lendo…

Governo compra mais 3,3 mil respiradores fabricados no Brasil

Contrato foi assinado nesta segunda (20) e prevê que 1.150 serão entregues no próximo mês para reforçar a rede pública de saúde contra a COVID-19. Ao todo, já são 14.100 respiradores comprados de empresas nacionais. O Ministério da Saúde assinou, nesta segunda-feira (20/04), contrato para aquisição de 3,3 mil respiradores da empresa brasileira KTK Indústria e Comércio Ltda. O investimento federal para a aquisição dos equipamentos é de R$ 78 milhões. Com esta nova compra, o Governo do Brasil totaliza 14.100 respiradores/ventiladores pulmonares para fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento da pandemia por coronavírus (COVID-19). Os equipamentos ajudam pacientes que não conseguem respirar sozinhos e seu uso é indicado nos casos graves da doença, que apresentem dificuldades respiratórias. Continue lendo…

Brasil registra 40.581 casos de coronavírus e 2.575 mortes

Foram 1.927 casos novos e 113 mortes em 24 horas. São Paulo concentra maior parte das notificações. Subiu para 40.581 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 1.927 novas confirmações. O número de mortes também subiu, agora são 2.575. Em relação ao dia anterior, foram 113 novos óbitos por coronavírus em todo o Brasil. Os números foram atualizados pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 14h desta segunda-feira (20). Continue lendo e saiba mais sobre óbitos por Estados…

Ministério da Agricultura

VBP é estimado em R$ 689,97 bilhões para 2020

Pecuária deve crescer 6,7% e lavouras, 8,3%, na comparação com 2019. Estimativa tem como base dados de março e reflexos da pandemia do Coronavírus.O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em 2020 está estimado em R$ 689,97 bilhões, 7,6% maior em comparação ao resultado de 2019 (R$ 641,35 bilhões). A estimativa tem como base os dados de março e os reflexos da pandemia do Coronavírus. A pecuária deve ter o segundo ano consecutivo de bons resultados, com crescimento previsto de 6,7% (R$ 236,6 bilhões), e as lavouras, com 8,3% de alta (R$ 453,3 bilhões), destacando-se as produções de milho, soja e café. Continue lendo…

Tecnologias geoespaciais da agropecuária mapeiam a incidência de coronavírus

Embrapa Acre está usando a tecnologia para identificar casos no Acre e apoiar as autoridades locais de saúde.Pesquisadores e técnicos da Embrapa Acre estão empregando tecnologias geoespaciais, normalmente utilizadas para monitorar a produção agropecuária, para mapear a evolução da pandemia de coronavírus no estado. As ferramentas permitem gerar informações cartográficas para auxiliar no enfrentamento e no controle da disseminação do novo coronavírus no Acre. A partir de informações do Departamento de Vigilância em Saúde e da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), profissionais com expertise em mapeamento de solos trabalham na construção de um banco de dados geográficos e geram mapas distintos sobre o avanço da Covid-19 no estado. As ferramentas permitem aos órgãos locais de saúde acompanhar a evolução da doença e traçar medidas territoriais preventivas… Continue lendo…

Ministério da Infraestrutura

Vacinação contra gripe para caminhoneiros e trabalhadores portuários.

Ao todo, serão distribuídas 2 milhões de doses da vacina, que poderão ser aplicadas para este público em qualquer parte do país, independentemente do município e estado de sua residência. As duas categorias se juntam aos motoristas de transportes coletivos e ao grupo prioritário que também contempla doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento. A estratégia de imunização foi antecipada este ano, de abril para março, e modificada pelo Ministério da Saúde, em atendimento à reivindicação do Ministério da Infraestrutura, no fim de março, para incluir nos grupos prioritários as categorias que estão atuando em atividades essenciais ou em ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). .. Continue lendo…