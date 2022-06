Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 21 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Pressão política faz presidente da Petrobras deixar o cargo

Setor aéreo ganha fôlego, mas deve fechar o ano com prejuízo de US$ 9,7 bi

Bolsonaro destrava acordo com o RS e assina renegociação

Levantamento da FGV mostra perda de dinamismo da indústria desde 1990

Em evento do BNDES, Guedes cobra dívida do banco

Congresso quer rever a Lei das Estatais, diz Lira

Imposto sobre lucro da Petrobras é menor do que prevê taxa em vigor

Samarco pede na Justiça que plano de credores financeiros não seja votado

O Globo

Manchete: Pressão acelera mudanças no comando da Petrobras

Em 6 meses, fila de espera pelo Auxílio Brasil chega a 764,8 mil famílias

IBGE começa coleta do Censo 2022, no entorno dos lares

País precisa dobrar aportes na infraestrutura

CVM vai investigar oscilação atípica dos papéis da Petrobras

Lira quer mudar Lei das Estatais por MP

‘São inéditos ataques como esses’

Folha de S. Paulo

Manchete: Pressão derruba presidente da Petrobras; CVM investiga estatal

Cervejas zombam e homenageiam candidatos

Poupança das famílias encolhe pela primeira vez desde início da pandemia

Banco Central divulga agenda de reuniões do Copom em 2023

Juros de títulos prefixados já têm inflação embutida de 6,5%

Conta de luz virou quase um orçamento paralelo da União

Saída agiliza nomeação do indicado de Bolsonaro para a estatal

Renúncia na Petrobras diminui pressão, mas Congresso avalia medidas

Analistas mantêm visão positiva sobre ações da petroleira

Fluxo da Venezuela multiplica crianças refugiadas no Brasil

Valor Econômico

Sob ataque, Petrobras agora tem presidente interino

Fernando Borges, diretor de exploração e produção da estatal, assumirá o comando da empresa até a posse do novo CEO

Aéreas retomam voos, mas ainda falta mão de obra

Com a temporada de verão no hemisfério norte, os turistas estão voltando mais rápido do que as companhias conseguem contratar pessoal

Produtividade do trabalho segue abaixo do nível pré-pandemia

Segundo pesquisadores, retomada geral do emprego via trabalhadores menos escolarizados e informais ajuda a explicar a redução da produtividade, passada a fase mais aguda da pandemia

Guedes vê economia global pior e cobra dívida do BNDES

Ministro vê crise mundial, mas acredita que Brasil está “condenado a crescer”

Estados podem ter “reforma tributária forçada”, afirma IFI

Benefícios fiscais podem ser revisados em breve devido a decisões como a do ICMS, diz Daniel Couri

Sanção de PLP 18 não muda vigência de liminar de Mendonça

Estados e DF terão de obedecer, ao mesmo tempo, a alíquota única e o teto de até 18% para ICMS

Após cobranças da Defesa ao TSE, comissão reúne-se

Fachin rebateu questionamentos; general manteve-se calado (o cão foi domesticado)

Protesto contra alta de combustíveis faz Equador declarar estado de exceção

Fechamento de estradas estava ampliando risco de desabastecimento de alimentos e outros produtos em Quito

Dólar sobe em sessão de baixa liquidez

Moeda fechou a R$ 5,18, com Petrobras e temor de ingerência política no radar; Ibovespa teve leve alta em meio a feriado em NY