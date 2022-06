Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 22 de Junho de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Para intervir na Petrobras, ala do governo mira Lei das Estatais

Rio fecha acordo sobre plano de recuperação fiscal

Aneel define reajuste de até 63,7% para bandeiras tarifárias

Após desistir de aumento, governo corre para reajustar vale-refeição

Ata volta a citar risco de ‘incertezas fiscais’

BC sinaliza juros mais altos por mais tempo, avaliam economistas

Preço de combustíveis não está no controle do governo, diz ministro

Pedido de CPI diz que a Petrobras tem ‘reserva de lucro’ irregular

Poder do novo presidente da petroleira será limitado

O Globo

Manchete: Governo e Lira agem para mudar Lei das Estatais e ter mais poder na Petrobras

‘O abono salarial deve acabar?’

Conselho vai se reunir sexta para avaliar Paes de Andrade

Sachsida diz que é hora de a Petrobras dar sua parcela de ‘sacrifício’

Portal do governo expõe dados de empresários

Operação contra pirataria tira do ar 266 sites e 461 apps ilegais

Juros ficarão altos por mais tempo, afirma Copom

Pfizer pede aval para 3ª dose da vacina contra Covid em crianças

Às claras

Folha de S. Paulo

Manchete: Governo decide elevar vale-gás e dar subsídio a caminhoneiro

Aporte da Eletrobras reduzirá reajustes

Taxa extra da conta de energia elétrica vai aumentar até 64%

BC reforça temor de inflação com redução de impostos

Gasolina custa até R$ 8,990 por litro nos postos, diz ANP; diesel sai a até R$ 6,906

Senado aprova convite para ouvir Guedes e ex-presidente da Petrobras

Governo não tem poder de interferir em preço de combustível, diz ministro

Parecer sobre indicado de Bolsonaro a chefiar Petrobras deve sair na sexta-feira

Pacheco diz que alterar regra não é solução e critica CPI

Lira quer mudar Lei das Estatais para facilitar trocas na Petrobras

Valor Econômico

Redução de impostos piora projeções de déficit e dívida

Economistas ajustam suas projeções fiscais para o Brasil neste e, principalmente, no próximo ano

Mercado vê juro alto por período longo

Ata do Copom consolidou as expectativas de um ajuste final dos juros em agosto, embora alguns analistas vejam chance de a taxa, hoje em 13,25% ao ano, chegar a 14%

Europa e EUA vivem caos em aeroportos

Falta de trabalhadores para processar as bagagens e garantir que os voos cheguem a tempo está dificultando a recuperação plena do setor

China prega multilateralismo “verdadeiro” para conter crise

Embaixador chinês na OMC diz que fragmentação prejudicaria os países emergentes. China vê risco de fragmentação da economia global.Para o embaixador chinês, no cenário atual os países precisam é aderir ao “verdadeiro multilateralismo”, manter os mercados abertos, promover as regras da OMC e se opor à formação de blocos

Governo quer pagar vale de R$ 400 para caminhoneiro

Ideia é incluir as medidas na proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê uma compensação aos Estados que zerarem o ICMS dos combustíveis

Planos do PT seguem sob desconfiança

Novo texto mantém a revogação do teto de gastos, ponto considerado sensível para o setor privado, e propõe discutir uma nova legislação trabalhista

Queda no total de jovens é oportunidade na educação do país, defende estudo

Propostas para o setor enviadas a candidatos à Presidência e a governos estaduais defende que transição demográfica requer revisão de investimentos

Dinheiro não aceita instabilidade

Empreendimentos de infraestrutura que já estão em operação enfrentam aumento de custo difícil de acomodar nas planilhas

Mudanças no ICMS provocam revisão de projeções fiscais

Economistas reduzem previsão de resultado primário com expectativa de renúncias tributárias

Dois Estados ultrapassam limite de gasto com pessoal

Rio Grande do Norte e Acre superaram no primeiro quadrimestre deste ano regra estabelecida pela LRF

Monitor do PIB projeta expansão de 1,8% no trimestre até abril

Projeção de crescimento para o ano pode subir de cerca de 1% para 2%, mas não deve passar disso, diz Claudio Considera

Petroquímica no Rio pode gerar R$ 20 bi em dutos e infraestrutura

Disponibilidade de gás pode acabar com a dependência de importação de fertilizantes e outros produtos petroquímicos, aponta Firjan

Aneel reajusta bandeiras tarifárias em até 63,7%

Novos valores vão vigorar de julho deste ano até junho de 2023; bandeira de julho será anunciada sexta-feira

Estados pedem a Gilmar que suspenda liminar sobre ICMS dos combustíveis

Decisão do ministro André Mendonça, favorável ao governo Bolsonaro, teria avançado sobre a competência do decano

Planalto e Congresso planejam benefício para caminhoneiros

Impacto fiscal de voucher para compra de diesel é desconhecido e o da ampliação do vale-gás é de R$ 1,9 bi

Barros afirma que governo estuda mudar Lei das Estatais por medida provisória

Um dos objetivos, segundo líder do governo, é flexibilizar as regras para indicação do conselho e da diretoria da Petrobras

Protesto contra combustível caro se agrava no Equador

Entre 1996 e 2007, quando Correa foi eleito, o Equador teve nove presidentes – sete deles depostos por manifestações populares lideradas pelos indígenas e seguidas de renúncia ou impeachment

Peso e ações de petroleira estatal caem na Colômbia

Mas analistas estimaram que as quedas foram menores do que o esperado e os ativos podem se fortalecer nos próximos dias, à medida que o impacto inicial da vitória de Petro é absorvida

Interior da Argentina tem greve de caminhoneiros

Caminhoneiros da província argentina de Tucumán reclamam do sobrepreço que revendedores de combustíveis impõem ao diesel no interior

Economia de Pequim sofre com covid

As vendas no varejo na capital caíram 26% ano ano em maio, enquanto a produção industrial encolheu quase 40%

Brasil em ranking inédito da primeira infância

Bússolas para criar metas palpáveis para as diferentes políticas que se relacionam aos cuidados com o começo da vida

EUA começam a barrar de produtos de província chinesa

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os EUA estão mobilizando os países aliados e parceiros para tornar as cadeias globais de suprimentos livres do uso do trabalho forçado e denunciar as atrocidades em Xinjiang