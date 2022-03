Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 22 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: MEC acelerou verba a prefeitos após interferência de pastores

Supermercados e restaurantes têm queda de 2,7% nas vendas em janeiro

TIM estará pronta para o 5G em julho, diz presidente

M. Dias Branco garante ter estoques de trigo

País soma R$ 5 bi em projetos para a exploração de níquel

Projeção de inflação no ano sobe a 6,59%

Orçamento terá bloqueio de até R$ 2 bilhões

Monitor do PIB indica recuo de 1,4% sobre dezembro

Em defesa do mercado livre, Abraceel vê conta mais barata

Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela 1ª vez desde junho

Petrobras tem desvalorização, na contramão das petroleiras globais

Assessor de Guedes entra na lista de cotados para presidir estatal

Governo decide zerar imposto de importação de etanol e alimentos

Projeto abre brecha para intervir na Petrobras, dizem empresas do setor

Água de boa qualidade é raridade na Mata Atlântica

Casa interditada em chuva anterior desaba e mata 3 em Petrópolis

Temporais triplicam e temperatura sobe até 2,7 graus em SP

Transparência não é favor

Hora de modernizar o ensino técnico

O custo do atraso das vacinas

Brasil defende excluir fertilizantes de sanções para manter oferta de comida

Como a guerra agrava a fome no mundo

O Globo

Manchete: Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela 1ª vez em 9 meses

99 vai pagar adicional a motorista sempre que a gasolina subir

União cria mercado de metano para reduzir emissões

Governo zera imposto de importação de alimento e etanol

‘Se houver recessão, essa festa pode acabar’

Preocupação com oferta leva petróleo a US$ 115,62

Focus: juros e inflação maiores

Bancos preveem queda de até 12% do PIB da Rússia

Temporal deixa dois mortos e suspende aulas em Angra dos Reis

Centro de Petrópolis teve 548mm de chuva em 22 horas

Enxurrada leva cruzes que simbolizavam vítimas da chuva

Luto e destruição: Enquanto ainda se refaz, Petrópolis tem mais cinco mortos pelas chuvas

Busca por dose de reforço caiu pela metade

Cobertura vacinal cai e expõe brasileiros a risco

Cerco intesificado

UE dividida discute cortar importação de petróleo russo

Kremlin joga água fria em acordo

Agenda ESG muda rotina da indústria

Setor elétrico enfrenta mais incerteza e custos

O grande negócio de preservar, tratar e cuidar

Setor atrai investimento de R$ 17,7 bi

9 capitais entre as piores em saneamento

Seca afeta a safra e prejudica o agro

Folha de S. Paulo

Manchete: MEC prioriza pastores a pedido de Bolsonaro

Sinalizações do BC para a Selic aumentam transparência e ruídos, dizem economistas

Commodities e alta dos juros derrubam dólar para abaixo dos R$ 5

Trabalho por aplicativo pode estar empurrando pessoas para a direita

Preço do papel dispara, e editoras encolhem tiragens

Procon tem unidade para denúncias de racismo

Evento discute inovação e reforma da administração pública

Governo retoma construção de casa popular após três anos de paralisia

Rússia acusa Ucrânia de má vontade e cidade recusa rendição

Cidades com bom saneamento investem 3 vezes mais no setor

Justiça manda incinerar roupas doadas em praça

Chuva em Petrópolis deixa ao menos 5 mortos

Máscara contra Covid foi de desaconselhada a essencial na pandemia

Risco de morrer por Covid-19 é até 18 vezes maior para idoso não vacinado

Valor Econômico

Dólar cai abaixo de R$ 5 com juros e commodities em alta

No ano, a moeda americana já acumula recuo de 11,32%; desde o início da pandemia, o menor fechamento havia sido em 8 de junho de 2020, quando alcançou R$ 4,82

Etanol é isento e bens de capital têm tarifa menor

Ministério da Economia calcula que zerar a tarifa do etanol reduzirá o preço da gasolina na bomba em até R$ 0,20

Powell indica alta mais forte do juro nos EUA

Fala do presidente do Federal Reserve teve impacto significativo no mercado, levando à alta do rendimento dos títulos do Tesouro e à queda das bolsas americanas

Salário mínimo, renda e juros no debate eleitoral

Mínimo já chegou a US$ 306 e caiu para US$ 197 em 2021

Governo zera tarifa de importação de alimento e corta a de informática em 10%

Ideia de redução para produtos alimentícios e etanol tem impacto na inflação e começam a vigorar nesta quarta

Alta do gás traz custo de R$ 3,6 bi à indústria

Cálculo envolve eventual derrubada das liminares judiciais que suspenderam o aumento de 50% aplicado pela Petrobras

Guerra deve impor bloqueio de R$ 3 bi do orçamento

Decisão faz parte do relatório bimestral com novas projeções de receitas e despesas para o ano após ajuste de parâmetros devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia

Receita per capita cresce mais nas cidades menores

Para FNP, reflete a mudança na distribuição da população e a manutenção de critérios “anacrônicos” de destinação de recursos

Banco do Brics vai ampliar crédito a Brasil

Créditos para outros sócios serão elevados com interrupção de operações com Rússia

Programa propõe uso sustentável de biometano

Governo federal lança medidas de incentivo à produção e ao uso do gás

EUA alertam empresas para risco de ciberataques russos

Presidente Biden pede que companhias reforcem proteção, pois a Rússia pode lançar ciberataques contra alvos americanos em retaliação aos “custos econômicos sem precedentes” decorrentes das sanções

Cresce temor pelo mundo de uma crise alimentar

A invasão da Ucrânia, conhecida como celeiro da Europa, abalou os mercados de commodities e os países responderam acumulando grãos e óleo de cozinha, proibindo exportação de itens básicos, ou incentivando colheitas maiores

EUA devem ampliar gasto e presença militar

Mesmo com o provável reforço no orçamento com defesa, o governo Biden não pretende mudar sua estratégia de manter os EUA concentrados na Ásia, na conteção da China

Argentina vai subsidiar trigo para segurar alta de preços

Governo argentino anuncia subsídio a moinhos para evitar aumentos no preço da farinha. Preço do trigo disparou no mercado internacional com a guerra na Ucrânia e as sanções á Rússia

Cenário no setor de lácteos favorece exportações do Brasil

Consumo cresceu mais que a produção no mundo entre 2019 e 2021, e estoques recuaram, aponta Milkpoint

Exportação de suco rende mais

Foram mais de US$ 1 bilhão nos oito primeiros meses desta safra, segundo a CitrusBR

Sem trégua na guerra, trigo dispara em Chicago

Cotações do cereal chegaram a atingir limite de alta durante a sessão, (O que pode levar muitos produtos brasileiros a produzir o cereal na região sul).