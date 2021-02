Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 23 de Fevereiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Proposta pode abrir brecha para desonerar combustíveis

PEC anula vinculações para saúde e educação

Auxílio emergencial terá teto de R$ 40 bi

Remuneração de executivo está em linha com o mercado

Presidente critica 11 meses de home office de Castello Branco

‘Política de preços da Petrobrás está blindada’

Ingerência do Planalto na Petrobrás faz valor de estatais cair R$ 113 bi

Em crise, governos decidem taxar ricos

Risco de contágio por alimento ou embalagem é mínimo, diz estudo

Senado quer mudar lei para obter vacinas

Em cidade alagada do AC, médico usa barco para atender criança

Com a Coronavac, ‘o mundo começou a ver o Butantan’

O Globo

Companhias tiram Boeing 777 do ar, após motor pegar fogo

Lira pede ao Congresso para não inflar valor do auxílio

Bancadas das duas áreas vão tentar barrar a proposta

Auxílio: PEC acaba com piso para educação e saúde

Intervenção é traição ao voto dos eleitores’

Bolsonaro: ‘Petróleo é nosso ou de pequeno grupo?’

Escritório prepara ação coletiva nos EUA, e CVM confirma processo

Petrobras cai 20% na Bolsa e puxa perdas de estatais

Estudo: Pfizer e Oxford têm alta eficácia

Exigência do Brasil emperra venda de vacina, diz Pfizer

O preço da ‘desobediência’

Folha de S. Paulo

Sindicatos contra venda de refinaria pedem reunião com árabes

PEC é aposta de Guedes para recuperar força

Michael França: Vou aprender a ler, para ensinar meus camaradas

PEC acaba com piso para gasto em educação e saúde

Governo acena ao mercado com MP que reduz participação na Eletrobras

VAIVÉM DAS COMMODITIES : Mauro Zafalon

Entenda o conselho que vai decidir o comando da estatal

CVM investiga estatal após notícias sobre a empresa

Investidores da Petrobras preparam ação coletiva

Outras intervenções na Petrobras e no preço dos combustíveis nos últimos 20 anos

Entenda como funciona o contágio da Petrobras nos outros indicadores

Alta do dólar após intervenção pressiona ainda mais a gasolina

Petrobras perde R$ 103 bi em valor de mercado após Bolsonaro intervir

Presidente diz que não vai mexer nos preços

Mercado reage a Bolsonaro, e indicadores do país derretem

Fiocruz receberá 2 mi de doses da vacina de Oxford

Hospital de campanha deve ser último recurso em crise

Imunizantes mantêm perfil de segurança esperado, diz Anvisa

Procuradoria cobra Exército e Aeronáutica sobre cloroquina

O que salva pacientes é a assistência precoce, não o uso de ‘kit Covid’

Cidades do interior endurecem medidas para frear contágio

Governo vai oferecer vaga a pais de alunos em escolas estaduais

São Paulo registra maior ocupação de leitos de UTI de toda a pandemia

Projeto pode abrir caminho a vacinas de Pfizer e Janssen

União e laboratório estão em impasse; proposta permitiria compra por estados, municípios e até iniciativa privada.O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que um projeto será elaborado para autorizar União, estados e municípios a assumirem riscos da compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. A Pfizer disse que não aceita exigências feitas pelo governo.Além disso, Pacheco afirmou que a proposta deve conter permissão para que a iniciativa privada participe das aquisições.As sugestões foram discutidas em encontro com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como alternativa para tentar destravar a compra da vacinas. Mais cedo, Pacheco também teve reunião com membros da Pfizer e da Janssen.

Vivemos o pior momento da Covid-19 no Brasil

Com suas mutações de escape, é possível que o vírus se antecipe à vacinação.Se continuarmos a pensar que Araraquara e Jaú são longínquas ilhas do Pacífico, marcharemos rapidamente para o colapso da saúde. Não em São Paulo, mas no país.Sejamos claros: em nenhum momento a Covid-19 assolou o Brasil como agora. Crescem as internações e mortes. Disseminam-se variantes virais, provavelmente mais transmissíveis e talvez causando doença mais grave. Pior: é possível que essas variantes escapem à imunidade conferida pelas vacinas.Que essa não é uma situação sem esperança demonstram os exemplos da Nova Zelândia, Alemanha e Espanha. E o movimento coerente (ainda que tardio) do município de Araraquara (273 km de SP). Porém, vivemos uma epidemia de cegueira que ultrapassa as previsões de Saramago. O pacto coletivo de autoengano consistia em negar o que ocorre na Europa. Agora se estende a ignorar o colapso da cidade vizinha.Sem dúvida esse é um caso para análise em antropologia e ciências do comportamento. Não que se menosprezem os danos econômicos, sociais e psicológicos do distanciamento. Mas, na emergência da saúde pública, o valor intrínseco da vida deve ser reforçado. Não sabemos tudo, mas já acumulamos fortes evidências. As “medidas não farmacêuticas”, incluindo distanciamento social por fechamento de comércio, inibição de aglomerações e uso rigoroso de máscaras são o único (amargo) caminho para interromper a progressão da Covid-19. Não conseguiremos vacinar a tempo. É possível que o vírus se antecipe à vacina, com suas mutações de escape. A transmissão do coronavírus gera oportunidades para surgimento de variantes. É urgente, pois, interrompê-la.

Valor Econômico

Auxílio pode vir sem cortes de despesas pelo governo

Parecer do senador Márcio Bittar (MDB-AC) sobre a PEC Emergencial foi adiado novamente, desta vez para hoje; até sexta-feira, a proposta limitava os gastos a R$ 30 bilhões

Parecer do senador Márcio Bittar (MDB-AC) sobre a PEC Emergencial foi adiado novamente, desta vez para hoje; até sexta-feira, a proposta limitava os gastos a R$ 30 bilhões Justiça refina a penhora on-line contra devedor

Com novo sistema, Judiciário conseguiu elevar o volume de bloqueios de recursos de devedores. No ano passado, em meio à pandemia, foram congelados R$ 59 bilhões em ativos

Com novo sistema, Judiciário conseguiu elevar o volume de bloqueios de recursos de devedores. No ano passado, em meio à pandemia, foram congelados R$ 59 bilhões em ativos Intervenção também afeta papéis do agro

Juntas, Cosan, São Martinho, Biosev e Jalles Machado perderam ontem R$ 3,4 bilhões em valor de mercado

Juntas, Cosan, São Martinho, Biosev e Jalles Machado perderam ontem R$ 3,4 bilhões em valor de mercado Desoneração de combustível poderá ter isenção de IOF

Tributo deixaria de incidir sobre fundos constitucionais de financiamento

Tributo deixaria de incidir sobre fundos constitucionais de financiamento Projeto vai permitir aquisição de vacinas por Estados e empresas

Depois de reunião com Pazuello, presidente do Semado anuncia criação de nova regra que permitirá que Estados, municípios e empresas comprem vacinas

Depois de reunião com Pazuello, presidente do Semado anuncia criação de nova regra que permitirá que Estados, municípios e empresas comprem vacinas Salto vê dificuldade em modelo para estender auxílio

Diretor-executivo da IFI critica falta de transparência do governo e afirma que aumento da percepção de risco afeta o cenário macroeconômico

Diretor-executivo da IFI critica falta de transparência do governo e afirma que aumento da percepção de risco afeta o cenário macroeconômico Volta do auxílio não melhora cenário para PIB deste ano

Para Ibre/FGV, prorrogação do benefício não evita fraqueza da atividade no primeiro semestre

Para Ibre/FGV, prorrogação do benefício não evita fraqueza da atividade no primeiro semestre Impasse nas negociações atrasa parecer sobre PEC emergencial

Votação em primeiro turno no plenário do Senado está marcada para quinta-feira

Votação em primeiro turno no plenário do Senado está marcada para quinta-feira Pacheco sugere ‘mínimos unificados’ para saúde e educação

Depois de Arthur Lira, presidente do Senado diz ser ‘simpático’ à ideia, mas propõe alternativa

Depois de Arthur Lira, presidente do Senado diz ser ‘simpático’ à ideia, mas propõe alternativa Número de casos de covid-19 cai no mundo, mas há riscos

O número de novos casos diários passou de 750 mil em meados de janeiro para 360 mil, segundo média móvel de sete dias do site Worldometers

O número de novos casos diários passou de 750 mil em meados de janeiro para 360 mil, segundo média móvel de sete dias do site Worldometers EUA superam 500 mil mortes, mas epidemia está recuando

EUA têm quase o dobro das mortes do segundo país com mais vítimas, que é o Brasil. Mas o número de casos de covid-19 e de mortes está em forte queda no país

EUA têm quase o dobro das mortes do segundo país com mais vítimas, que é o Brasil. Mas o número de casos de covid-19 e de mortes está em forte queda no país China já faz teste com a sua própria moeda digital

O projeto de moeda digital da China está vinculado ao esforço do Partido Comunista para manter o controle sobre a sociedade e a economia. Analistas dizem que a implantação do e-yuan permitirá ao banco central extrair e analisar um enorme conjunto de dados sobre a atividade econômica de seus cidadãos