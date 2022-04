Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 26 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Crítico a limites na rede, Musk compra Twitter por US$ 44 bi

Agrishow começa com expectativa alta, mesmo sem o novo Plano Safra

Auditores agropecuários pressionam por reajuste

China e juros nos EUA levam dólar para R$ 4,87

Poupança perde R$ 15,3 bilhões em março, recorde para o mês

Processo mais polêmico ataca a política de preços da petroleira

Petrobras é alvo de ao menos 11 investigações no Cade

Governo edita MP para contornar fila de espera

Pacote prevê R$ 87 bi de crédito para pequenos e médios negócios

Estado dá R$ 58 milhões ao Hospital São Paulo

Pesquisa da USP e do Sírio alerta para mais variantes

Nelma Kodama, doleira da Lava Jato, se aliou a chefe do tráfico, diz PF

O Globo

Manchete: Musk compra Twitter e gera dúvida sobre ação contra fake news

Nem reajustes ao funcionalismo evitam greves

Análise – Liberdade ou desinformação no futuro do Twitter?

Bolsa tem 6ª queda, pior sequência em 15 meses. Dólar vai a R$ 4,87

BNDES entra em infraestrutura para educação e qualificação

MEI: Receita prorroga prazo final para entrega da declaração anual

Governo lança pacote de crédito para microempresas

Folha de S. Paulo

Manchete: Bilionário Elon Musk compra por US$ 44 bi o Twitter

TCU manda governo federal suspender repasses de verba para kits de robótica

Empresários se unem para ampliar doações no pós-Covid

Fisco libera R$ 181 mi em lote de restituição da malha fina

Covid na China afeta mercados, e dólar se aproxima de R$ 4,90

Governo prevê R$ 87 bi em crédito para empresários

73% das propriedades não têm conectividade

Receita adia prazo para MEI fazer declaração anual

Carlos Affonso Souza: Twitter pode virar rede favorita de quem espalha desinformação

Trump e Bolsonaro comemoram aquisição; críticos temem liberdade para posts de ódio

Guedes tem diagnóstico de Covid-19 após ir aos EUA e cancela agenda

Poupança tem sangria recorde para março, de R$ 15,4 bilhões

Valor Econômico

Elon Musk compra Twitter por US$ 44 bi

Acordo é considerado uma das maiores aquisições da história da tecnologia e levou as ações da companhia a fecharem em alta de 5,66% na bolsa de Nova York

Dólar sobe com piora da cena externa

Na esteira de um menor conforto dos agentes com o processo de aperto monetário nos EUA, a moeda americana se aproximou de R$ 4,95

Jovens são reféns da baixa escolaridade

Segundo estudo, 14,9% dos trabalhadores entre 15 e 29 anos têm o ensino superior completo, sendo que apenas parte deles teria idade para tal

‘Lockdown’ na China derruba bolsa e o yuan

Temores de que a adesão total à estratégia “covid zero” prejudique ainda mais a economia afetam ações de petrolíferas

Decreto fortalece comitê de auditoria de estatais

Mudança exige qualificação maior para integrantes e segue princípios estabelecidos na OCDE

Exército insiste em dúvidas sobre urnas

Documento é mantido em sigilo, mas parte dele foi divulgado para tentar por fim às tensões

Bolsonaro diz que pode descumprir ato judicial

Presidente afirmou que poderá ignorar decisão do STF que não reconheça o marco temporal da terra indígena

Alinhamento de Nunes Marques com Planalto irrita ministros (ideológicos ao)

Governismo de magistrado provocou reações

Para especialista em área militar, STF caiu em uma armadilha

Teixeira afirma que cúpula das Forças Armadas está mais radicalizada e politizada

Novo surto faz crescer risco de lockdown em Pequim

Temendo o caos do isolamento em Xangai, que já dura cinco semanais, população da capital chinesa corre para comprar e estocar comida

Gargalos nas cadeias devem piorar nos próximos meses

O congestionamento do transporte marítimo nos portos chineses, associado à guerra da Rússia na Ucrânia, pode provocar um duplo choque à economia global e sabotar a recuperação, já comprometida pelas pressões inflacionárias

UE avalia proibir milhares de produtos químicos

O plano da Comissão Europeia inclui restrições ao PVC, substâncias absorventes usadas em fraldas e plásticos não degradáveis

Faltam opções de empregos qualificados para jovens

Escolaridade básica basta em 40% das áreas que mais empregam

Covid-19 na China derruba preços do minério e petróleo

O minério com teor de 62% caiu 9,8% no norte da China na segunda-feira, para US$ 135,75 por tonelada

Grupo Edson Queiroz busca seu espaço no cenário nacional

Com atuação diversificada e forte no Nordeste, receita de R$ 12 bi em 2021 inclui GLP, água e eletrodomésticos

Alta do combustível muda comportamento de consumo

Pesquisa concluiu que o percentual de pessoas que abastecem o carro em postos dentro de supermercados cresceu de 17,7% em 2021 para 19,1% em 2022

Brasil é o 4º país com mais transações em tempo real

Segundo estudo, 5% das operações realizadas no país em 2021 foram instantâneas