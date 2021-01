Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 26 de Janeiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Economia aceita volta do auxílio, mas pede corte de gastos

Vacinação em massa é ‘decisiva’, afirma Guedes

Arrecadação tem o pior resultado em 10 anos em 2020

Xi Jinping defende multilateralismo

Ordem de Biden é comprar os ‘made in USA’

Falta de acordo sobre doação ao SUS emperra compra de vacina por empresas

Após 5 anos, Apple volta a ser marca mais valiosa

Só duas marcas brasileiras no ‘top 500’

Gastos de anos anteriores pressionam Orçamento

Vaga na Eletrobrás abre disputa na energia

‘Vazamento pode ser o mais lesivo do Brasil’

Ferreira sai por resistência à capitalização da empresa

Cidadãos têm pouco a fazer, dizem especialistas

Senacon e Procon notificam Serasa

‘O establishment não quer as privatizações’

Após vacinação, Israel tem 60% de queda na internação de idosos

Moderna testará injeção extra contra variantes

O Globo

Na mira do centrão

Analítico – MARCELLO CORRÊA: Leilões de estatais no governo Bolsonaro parecem ter caído por terra de vez

BNDES prepara concessão de 26 parques naturais

Para analistas, sem capital privado, companhia corre risco de ficar menor

Presidente da China alerta para o risco de uma ‘nova Guerra Fria’

Vacinação é ‘decisiva’ para economia, diz Guedes

Coalizão contra o racismo reúne Coca-Cola, P&G e outras 46 empresas

De saída, Ferreira Jr. cobra envolvimento de Bolsonaro na privatização

Leilões, corte de custos e atrito com funcionários

Folha de S. Paulo

Brasil deve ter mais 15 milhões de doses em fevereiro

Saúde dá aval à compra de vacinas por empresas para dividir com SUS

Rondônia transfere pacientes para outros estados

69% não têm substituto para auxílio

38% afirmam ter conseguido economizar parte do dinheiro, aponta Datafolha. Dos que receberam o auxílio emergencial, 69% não encontraram outra fonte de renda para substituí-lo, aponta o Datafolha. Segundo a pesquisa, 40% da população solicitou o benefício.Entre os brasileiros que tiveram direito ao serviço, 89% já receberam a última das parcelas. Declaram ter economizado recursos para quando ele terminasse 38% dos beneficiados.O levantamento mostra ainda que, com o fim do pagamento da ajuda para a maioria, cresceu o percentual de famílias que tiveram queda na renda devido à pandemia.De acordo com o levantamento, 40% da população solicitou o auxílio. Entre os que tiveram direito a ele, 89% já receberam a última parcela.Afirmaram ter economizado recursos para quando o auxílio terminasse 38% dos beneficiados. Na média, foram pagas 4,5 parcelas do auxílio a cada beneficiado. A pressão por novos gastos se deve à demora para a vacinação da população e ao aumento das medidas de distanciamento social.

Estados críticos contra o vírus

Covid-19 deu volta ao mundo enquanto governos ainda calçavam os sapatos. Falhou tudo. Testes, rastreios, isolamentos. O sistema de saúde não foi reforçado em tempo útil com o setor social e privado. Não houve preparação para a segunda onda que todos os cientistas avisaram que chegaria em outubro. E a demora na vacinação põe o país abaixo da média europeia.

Sem falar do comportamento errático das lideranças sanitárias e políticas. As primeiras, quando ouviram falar do vírus, garantiram que ele jamais chegaria até nós. Depois, quando chegou, garantiram que o uso de máscaras não era necessário porque dava apenas “uma falsa sensação de segurança”.O governo esteve ao mesmo nível: proibia ajuntamentos para o cidadão comum e abria exceções para congressos partidários ou corridas de Fórmula 1. O que a pandemia revelou é que os Estados do Ocidente, ao contrário do que aconteceu com o Oriente no caso da Coreia do Sul ou de Singapura (a China joga em outro campeonato), não foram capazes de cumprir a sua função essencial: proteger a população. Nesse sentido, a Covid-19 apenas acelerou uma “crise do Estado” que já vinha de trás e que, cedo ou tarde, seria exposta de forma tão cruel.Para os autores, essa crise tem várias causas —o desinteresse dos mais preparados pela política, que abre espaço para o triunfo dos medíocres; a burocracia crescente que impede qualquer ação eficaz em tempo útil; a captura do Estado por lobbies diversos que o parasitam e sugam.Mas o Estado também entrou em crise à medida que foi sendo sobrecarregado com todas as tarefas da nossa vida política e social —das mais soberanas às mais minúsculas. Para evitar um destino igual, reinventar o Estado para o século 21 é tão importante como foi a criação do Estado-nação para os séculos 16 e 17 (que pôs fim à rivalidade destrutiva do baronato medieval); do Estado liberal para os séculos 18 e 19 (que limitou ou aboliu o poder absoluto dos reis); e do Estado de bem-estar social para o século 20 (que resgatou da pobreza os eternos “invisíveis” da sociedade). A pandemia mostrou a necessidade de Estados mais ágeis, mais profissionais, capazes de atrair os melhores (e afastar os piores), centrados nas suas funções essenciais (defesa, justiça, saúde, educação), rigorosos nos gastos e em colaboração permanente com os casos de excelência da sociedade civil, das universidades e do setor privado. Se isso não acontecer, a trilha sonora que infelizmente acompanha os meus dias e as minhas noites —sirenes de ambulâncias cruzando as ruas de Lisboa— só aumentará de intensidade no futuro.

Valor Econômico

Mercado já não crê que governo vá vender Eletrobras

Renúncia de Wilson Ferreira Júnior da presidência da Eletrobras praticamente põe fim às esperanças do mercado quanto à privatização da gigante estatal elétrica

Renúncia de Wilson Ferreira Júnior da presidência da Eletrobras praticamente põe fim às esperanças do mercado quanto à privatização da gigante estatal elétrica Endividamento bate recorde em 2020

Economistas preveem aumento na inadimplência, mas não para níveis vistos há cinco anos

Economistas preveem aumento na inadimplência, mas não para níveis vistos há cinco anos Puxado por pandemia, resultado da arrecadação é o pior desde 2010

Receita tributária tem que queda em 2020, mas resultado de dezembro, em alta, reforça otimismo da equipe econômica para este ano

Receita tributária tem que queda em 2020, mas resultado de dezembro, em alta, reforça otimismo da equipe econômica para este ano O dinheiro apareceu, o investimento não

O mercado de capitais parece ter compensado redução do BNDES, mas recursos não se traduzem em mais investimentos na economia

O mercado de capitais parece ter compensado redução do BNDES, mas recursos não se traduzem em mais investimentos na economia Alta de alimento “mascara” inflação baixa em serviços

Segmento tem alta de apenas 1,73% no ano, a menor desde 1999

Segmento tem alta de apenas 1,73% no ano, a menor desde 1999 Imunização em massa será ‘decisiva’ para economia ‘voar novamente’, diz Guedes

Ministro diz que desempenho econômico do país pode surpreender “de novo” caso a taxa de mortalidade da covid-19 caia

Ministro diz que desempenho econômico do país pode surpreender “de novo” caso a taxa de mortalidade da covid-19 caia Em carta à AstraZeneca, governo dá aval para compra privada de vacinas

Lote a ser adquirido é mais caro que o negociado pelo governo e metade será destinado ao SUS

Lote a ser adquirido é mais caro que o negociado pelo governo e metade será destinado ao SUS A distopia de uma fila paralela para a vacina

Não há saída fora do sistema de saúde pública

Não há saída fora do sistema de saúde pública Atraso de vacinas deve adiar normalização na Europa

Falta de vacinas torna improvável que a UE atinja a meta de vacinar 70% da população até o meio do ano. Isso devbe adiar a normalização das ativdiades na região e a recuperação da economia

Falta de vacinas torna improvável que a UE atinja a meta de vacinar 70% da população até o meio do ano. Isso devbe adiar a normalização das ativdiades na região e a recuperação da economia Já nos EUA, Biden fala em acelerar a vacinação

Até domingo, o governo federal americano tinha distribuído 41,4 milhões de doses aos Estados e outras jurisdições. Desse total, foram administradas 21,8 milhões de doses, ou cerca de 53%

Até domingo, o governo federal americano tinha distribuído 41,4 milhões de doses aos Estados e outras jurisdições. Desse total, foram administradas 21,8 milhões de doses, ou cerca de 53% Piora da pandemia vai adiar a recuperação econômica, diz o BCE

Falando na sessão virtual deste ano do Fórum Econômico de Davos, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o iníco da retomada está sendo “atormentado por um alto nível de incerteza”

Falando na sessão virtual deste ano do Fórum Econômico de Davos, a presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que o iníco da retomada está sendo “atormentado por um alto nível de incerteza” Em recado a Biden, Xi alerta contra guerra fria

Em seu primeiro pronunciamento público desde a posse de Joe Biden como presidente dos EUA, Xi advertiu que uma “nova guerra fria” deve ser evitada e que não se pode estimular “isolamento arrogante” porque isso só resultaria em mais confrontação

Em seu primeiro pronunciamento público desde a posse de Joe Biden como presidente dos EUA, Xi advertiu que uma “nova guerra fria” deve ser evitada e que não se pode estimular “isolamento arrogante” porque isso só resultaria em mais confrontação EUA preparam nova meta climática, diz Kerry

São necessários US$ 70 bilhões anuais para suprir as necessidades globais de adaptação à mudança do clima, diz ONU

São necessários US$ 70 bilhões anuais para suprir as necessidades globais de adaptação à mudança do clima, diz ONU É possível conciliar novo auxílio com o teto de gastos

Acelerar a votação das PECs é imprescindível para sustentar eventual auxílio e o próprio teto

Acelerar a votação das PECs é imprescindível para sustentar eventual auxílio e o próprio teto A covid 19 contra-ataca

No curto prazo não sobra alternativa de defesa senão uma outra rodada de estímulos econômicos, inclusive transferência de renda para os mais pobres

No curto prazo não sobra alternativa de defesa senão uma outra rodada de estímulos econômicos, inclusive transferência de renda para os mais pobres Moderna desenvolve novo imunizante para enfrentar mutação da covid-19

Laboratório alertou para a menor eficácia de seu atual produto na imunização da cepa surgida na África do Sul

Laboratório alertou para a menor eficácia de seu atual produto na imunização da cepa surgida na África do Sul Vacina da AstraZeneca teria só 8% de eficácia em idosos

Segundo a mídia alemã, esse percentual do desemepenho do imunizante atinge adultos acima de 65 anos

Segundo a mídia alemã, esse percentual do desemepenho do imunizante atinge adultos acima de 65 anos Grãos mais caros puxam forte alta de custos de produção de suínos no país

Em 2020, despesas acumularam alta de 47,2%, diz Embrapa

Em 2020, despesas acumularam alta de 47,2%, diz Embrapa Ainda lenta, colheita de soja avança em MT

Quadro exige atenção, mas já dá sinais de que o impacto de adversidades climáticas sobre as lavouras pode ser menor que o esperado, diz Agroconsult