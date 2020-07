É preciso eliminar a exclusão digital

Para fundador da Gerando Falcões, conectar favelas é caminho para elevar potencial de novos negócios. A Bolsa Digital inclui um aplicativo chamado “Gerando Educação”, feito pela Accenture, que passou a disponibilizar reforço escolar de preparo para o Enem, entre outros conteúdos educacionais, com a proposta de conectar os moradores das favelas a uma ampla plataforma de conhecimento.

Para Eduardo Lyra, 32, idealizador e presidente da Gerando Falcões, essa iniciativa é a prova de que o setor empresarial tem uma grande contribuição a dar para o combate a desigualdade. Segundo ele, a sociedade brasileira, por muito tempo, terceirizou a mudança do país para as mãos de governos e, agora, consegue entender que empresas têm papel essencial para essa transformação, que precisa acontecer principalmente nas periferias.

O Estado de S. Paulo

Motivadas por demanda global, gestoras brasileiras apostam em ‘fundos verdes’

XP quer incentivar desenvolvimento sustentável

Executivos vão atrás de Maia para destravar pauta ambiental

Manchete: Drible no teto de gasto ganha apoio até na equipe econômica

Entidades pedem fim de regra e aumento de gastos no pós-covid

Há espaço para aumento da carga, diz Arminio

Nos EUA, pacote prevê socorro de US$ 1 tri

No Brasil, Bolsa tem alta de 2%, enquanto dólar recua 0,92%

Eleições devem afetar moeda americana

Justiça aprova recuperação da Odebrecht

O Globo

Justiça paulista homologa recuperação da Odebrecht

Governo ainda procura substituto para Novaes no BB

Projeto mantém benefícios para algumas atividades

Despesas da União só poderão crescer R$ 31 bi

Tripulantes rejeitam proposta, e Latam pode demitir 30% do quadro

Dólar cai a R$ 5,157 com pacote americano de US$ 1 tri

Reforma tributária

Folha de S. Paulo

Para bancar Renda Brasil, governo quer limitar acúmulo de benefícios

INSS autoriza prova de vida por meio de procurador durante a pandemia

Precisamos eliminar a desigualdade digital, afirma empreendedor social

42% dos acordos na crise tratam de corte de salário ou suspensão de contrato

Pilotos da Latam rejeitam proposta de reduzir remuneração

Ouro bate recorde e se aproxima de US$ 2.000 a onça-troy

Novo pacote prevê US$ 1 tri de incentivo à economia americana

Itamaraty pediu visto para Weintraub entrar nos EUA

Valor Econômico

Bilionários ficaram mais ricos e miséria diminuiu

Levantamentos mostram que durante a pandemia a fortuna de 42 bilionários do país aumentou US$ 34 bilhões e auxílio emergencial reduziu extrema pobreza

Levantamentos mostram que durante a pandemia a fortuna de 42 bilionários do país aumentou US$ 34 bilhões e auxílio emergencial reduziu extrema pobreza Assembleias digitais dão bom resultado

Para diretor da CVM, o saldo da temporada mostra que as assembleias digitais são seguras e não acarretam em custos expressivos para as companhias

Para diretor da CVM, o saldo da temporada mostra que as assembleias digitais são seguras e não acarretam em custos expressivos para as companhias Correios tiram benefícios e pode sair greve

Uma assembleia nacional foi marcada para a próxima terça-feira (dia 4) e pode aprovar o início da paralisação, caso não haja um recuo da estatal

Uma assembleia nacional foi marcada para a próxima terça-feira (dia 4) e pode aprovar o início da paralisação, caso não haja um recuo da estatal Portos e ferrovias buscam prorrogar incentivo

Congresso incluiu a prorrogação do programa Reporto por cinco anos na MP 945, que modifica temporariamente as relações trabalhistas nos portos públicos

Congresso incluiu a prorrogação do programa Reporto por cinco anos na MP 945, que modifica temporariamente as relações trabalhistas nos portos públicos Auxílio reduz extrema pobreza ao menor nível em 40 anos, diz Ibre/FGV

Levantamento mostra que 3,3% da população vivia em junho com renda domiciliar per capita de US$ 1,90 por dia; em maio, número era de 4,2%

Levantamento mostra que 3,3% da população vivia em junho com renda domiciliar per capita de US$ 1,90 por dia; em maio, número era de 4,2% SP abranda regras para mudança de fase nas regiões

Mudança acontece após queixas de prefeitos sobre unidades hospitalares ociosas

Mudança acontece após queixas de prefeitos sobre unidades hospitalares ociosas Alinhamento e comércio com Bolsonaro e Trump

País escolheu seu lado na disputa entre EUA e China

País escolheu seu lado na disputa entre EUA e China Restante da proposta do governo deve sair até 15 de agosto

Para equipe econômica, resistências do setor de serviços à reforma do PIS/Cofins só serão contornadas com desoneração da folha

Para equipe econômica, resistências do setor de serviços à reforma do PIS/Cofins só serão contornadas com desoneração da folha Múltis querem menos tributos e padrão internacional, diz CNI

Redução da burocracia para exportação é outra prioridade para as companhias estrangeiras que atuam no país

Redução da burocracia para exportação é outra prioridade para as companhias estrangeiras que atuam no país Portos e ferrovias se mobilizam para prolongar isenção

Dezoito entidades empresariais fazem apelo a Guedes por desoneração que está terminando

Dezoito entidades empresariais fazem apelo a Guedes por desoneração que está terminando Segunda onda atinge países que tinham controlado a epidemia

Japão, Austrália e Hong Kong veem novos recordes no número de casos diários, o que mostra o quanto pode ser difícil conter o vírus mesmo em lugares onde se tomaram medidas precoces

Japão, Austrália e Hong Kong veem novos recordes no número de casos diários, o que mostra o quanto pode ser difícil conter o vírus mesmo em lugares onde se tomaram medidas precoces Saneamento agora aguarda votação de vetos de Bolsonaro

Projeto dava possibilidade de prorrogar por mais 30 anos os contratos em vigor