Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 29 de Março de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Dez dias após revelação de gabinete paralelo liderado por pastores, ministro cai

Presidente da COP-26 cobra ação brasileira

Fapesp lança uma oferta de bolsas para ‘pesquisadores em risco’

Remédios contra a covid-19 ainda não foram incorporados pelo SUS

Marfrig negocia com Previ e assume o conselho da BRF

‘Decisão do STJ define futuro dos planos de saúde’

Arrecadação é recorde em fevereiro com royalties do petróleo

Servidores do BC anunciam greve a partir de sexta

Com pandemia, ‘inflação do carro’ tem avanço de 17,03% em 12 meses

Pires já disse que o Brasil deveria ‘torcer’ por petróleo a US$ 200

‘Se interviesse, seria acusado de fazer a mesma política de Lula’

Bolsonaro demite chefe da Petrobras e indica ao cargo nome pró-mercado

O Globo

Manchete: Ministro da Educação cai após denúncia de corrupção

O uso de máscaras deve ser mantido nos aviões?

Especialistas têm dúvidas sobre regras do teletrabalho

Após 8 pregões em queda, dólar volta a subir,aR$ 4,7716

Paralisações atrasam divulgações do Banco Central

‘É uma resposta para parte do eleitorado’

Mercado teme ingerência, mas não vê mudança na política de preços

Arrecadação bate recorde e chega a R$ 148,6 bi

Novo escolhido não vê risco de intervenção nos preços

Nova composição do Conselho de Administração

Nova troca de comando

Congresso do Peru vota segundo impeachment de Castillo

Uruguai: referendo mantém lei que endurece segurança

‘O trabalho e a democracia estão intimamente unidos’

Biden se recusa a retratar-se por pedir saída de Putin

Kiev e Moscou retomam negociações presenciais

Folha de S. Paulo

Servidor terá novo prazo para mudança em aposentadoria

Regime híbrido de trabalho já está em vigor

Funcionários do BC aprovam greve a partir de 1º de abril

Arrecadação federal cresce 5,3% em fevereiro e chega a recorde de R$ 148,7 bi

Gestores indicam ações para pós-pandemia

Dólar sobe e Bolsa cai com tombo do petróleo e lockdown na China

Custo com automóvel sobe até 38% em 12 meses, puxado pela alta dos combustíveis

Indicado defendeu conter preços e é a favor de privatização

Bolsonaro demite general e indica economista para comandar Petrobras

Se Putin usar arma nuclear e vencer, outros farão o mesmo, diz especialista

Petróleo e questões climáticas vão ditar os preços do álcool na safra 2022/2023

China amplia compra de carne bovina de produtores brasileiros

Pequenos produtores se unem para crescer no pós-pademia

Análise – Mauro Zafalon: Lucro cai e incertezas pairam sobre a agricultura em 2022

Valor Econômico

Adriano Pires é indicado à presidência da Petrobras

Decisão é vista como um gesto político, em resposta aos reajustes aplicados pela companhia diante da escalada do preço do petróleo no mercado externo

Dólar impacta companhias abertas

Moeda estrangeira vai afetar os números do 1º trimestre e, junto com a taxa de juros, vai dar a tendência do que está vir

STF julga ações-chave da pauta ambiental

Entre os temas, estão cobrança de medidas mais efetivas no combate ao desmatamento da Amazônia a para melhoria da qualidade do ar

Importação de combustíveis pelo país recua em janeiro

Consultoria aposta que refinarias locais vão ampliar produção

Arrecadação sobe 5,3% em fevereiro e tem novo recorde

Dados ainda não refletem as medidas de desoneração recentemente anunciadas pelo governo

Área técnica do TCU pede ajustes, mas dá aval à venda da Eletrobras

Auditores dão sinal verde para o prosseguimento da operação, mas querem mudanças no “valuation”

Pandemia infla casos de depressão e ansiedade, diz médica

Tânia Ferraz Alves conta que fobias e quadros de estresse pós-traumático também estão em alta

Mercado vê política de preços inalterada

Analistas acreditam que novo presidente da Petrobras manterá busca pela paridade internacional nos preços dos derivados

Dono de consultoria, Pires é crítico do controle de tarifas de derivados

Novo presidente da Petrobras defende criação de fundo provisório para atenuar efeitos da guerra sobre preço dos combustíveis

Rotatividade no Exército só perde para a do governo Jango

Escolha aquieta as apreensões em relação ao risco de politização do Exército

Israel e países árabes se reúnem para discutir Irã

Encontro histórico juntou maior número de representantes árabes numa cúpula em Israel

França pede economia de energia

A agência reguladora de energia da França fez um apelo para que órgãos do governo, empresas e a população reduzam o uso de aquecimento, ar-condicionado e apaguem as luzes

Do 80 ao 8

A economia brasileira parece transitar para um equilíbrio inferior, onde menos PIB, mais inflação e juros voltariam a ser a regra

Heineken e Carlsberg calculam perdas para sair da Rússia

As duas companhias continuarão pagando os funcionários, com a Heineken se comprometendo a fazer isso até o fim do ano

Uma nova criptomoeda ‘agro’ com benção do BC

A plataforma DuAgro, a VERT, a Digital Asset e a consultoria Oliver Wyman estão no projeto

Preços do etanol sobem na maior parte dos Estados

Biocombustível subiu em 18 Estados e no Distrito Federal, segundo a ANP

PIPELINE: Na crise dos fertilizantes, Agrogalaxy acerta aposta

No primeiro balanço anual após o IPO, varejista de insumos agrícolas fez uma receita de mais de R$ 6 bilhões

Bônus russos geram confusão legal em bancos

Sanções em razão da guerra complicam o fluxo de pagamentos entre emissores e investidores

Desvalorização do dólar traz oportunidades

Mercado estima que a moeda não deve voltar a testar suas máximas tão cedo

Comissão de juristas começa a elaborar marco legal para inteligência artificial

Grupo terá 120 dias para propor texto, a pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco