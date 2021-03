Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 30 de Março de 2021

Hospitais de SC decidirão quem vai para a UTI

Com os hospitais cheios há mais de um mês, o governo de Santa Catarina decidiu adotar protocolo de prioridade para decidir quais pacientes com covid-19 da fila para UTI serão transferidos e quais receberão tratamento paliativo. Nos próximos dias, outros Estados e cidades devem adotar a medida. As entidades lançaram em maio de 2020 uma lista de recomendações sobre como alocar os recursos a fim de salvar o maior número de vidas,caso fosse necessário fazer escolhas em um momento de esgotamento do sistema. (Estado)

Ministro da Defesa cai por recusar uso político das Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro demitiu ontem o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, após ele se recusar a aceitar um alinhamento das Forças Armadas à política do governo federal. A tentativa de uso político dos militares em confronto com a missão constitucional do Exército, Marinha e Aeronáutica ficou explícita na nota oficial divulgada por Azevedo, na qual afirma que, no período em que esteve à frente da pasta, preservou “as Forças Armadas como instituições de Estado”. O ministro se opôs a substituir o comandante do Exército, general Edson Pujol, que não quis se envolver em política, como desejava Bolsonaro. (Estado)

O Estado de S. Paulo

Empresas aumentaram receita e caixa, mas alta do dólar reduziu lucro em 2020

MP visa a melhorar ambiente de negócios

CNI pede prorrogação de regimes de desonerações

Governo age para liberar Ferrogrão

Na mira do TCU, Orçamento deve retirar ‘pedaladas’ para evitar crime

Orçamento deve ter bloqueio de R$ 31,9 bi, diz IFI

Maduro propõe pagar imunizante com petróleo

Rússia alardeia exportações de vacinas enquanto importa doses

EUA dizem que só mandam dinheiro após Brasil reduzir desmatamento

Secretária de Educação Básica do MEC pede demissão

Queiroga pede aos EUA antecipação de imunizantes

Doria diz desconhecer tecnologia americana na Butanvac

Secretários e prefeitos pedem ajuda internacional

A invenção de uma máquina de oxigênio

SC adota protocolo para escolher qual paciente terá prioridade em vaga de UTI

O Globo

Nova MP busca melhorar ambiente de negócios

Petrobras demite executivo de RH por negociar ações

Orçamento aprovado pode reduzir teto de gastos

Bloqueio de recursos pode paralisar máquina pública

Passo a passo da crise

Teste de articulação

Brasil tem alta de 22% nas mortes

‘Fiz minha parte como cidadão consciente’

Pedido de antecipação de vacinas

Queiroga quer protocolos para economizar oxigênio

Folha de S. Paulo

Brasil ainda pode sofrer com ‘efeito dominó’ de paralisação

Correção depende de acordo no Congresso e novo projeto de lei

Projeto prevê novo auxílio-doença sem sinal verde da equipe de Guedes

Guedes quer ajuda da ala política para ajustar Orçamento e avalia vetos

Texto estoura teto de gastos de 2021 em R$ 31,9 bi, projeta IFI

Novo ministério pode melhorar governabilidade, diz mercado

Emendas do Orçamento privilegiam estados de aliados de Bolsonaro

Justiça dá 60 dias para MT se integrar ao sistema nacional de madeira

Governo formaliza indicação de Fausto Ribeiro para o BB

Petrobras demite executivo por vender ações antes de divulgação de balanço

Veja polêmicas de Ernesto Araújo à frente do Itamaraty

Análise – Igor Gielow: Queda de Ernesto atinge coração do bolsonarismo

Para bolsonaristas, troca no Itamaraty é maior vitória chinesa

Opinião – Mathias Alencastro: Ex-chanceler tem lugar de destaque na caçamba da história nacional

Raio-x do Itamaraty

Demissão de Ernesto é fonte de alívio para diplomatas nos EUA

Parlamentares comemoram queda de Ernesto Araújo

Bolsonaro põe diplomata de pouca expressão no lugar de Ernesto, derrubado por Congresso

Agência dos EUA confirma mais de 90% de eficácia em doses de Pfizer e Moderna

Queiroga diz que Saúde fará campanha para ‘uso racional’ de oxigênio em paciente de Covid

‘João vacinador’ promete imunizar até Eduardo Bolsonaro

Doria diz que desconhecia origem da Butanvac nos EUA

Governador do Rio dá festa de aniversário durante pandemia

Hospital das Clínicas está transformando sala cirúrgica em leito de UTI

Estados alteram ordem do plano nacional de vacinação

São Paulo usará vans escolares para levar mortos até cemitérios

Internações em UTI desaceleram em SP, mas mortes e doentes mantêm alta

Valor Econômico

Pedidos de recuperação crescem no país

Demanda por recuperações judiciais, represada em 2020, cresce de forma acelerada nos escritórios de advocacia e o volume de pedidos na Justiça pode bater recorde neste ano

Queiroga tem 'terra arrasada' pela frente

Recém-empossado, ministro da Saúde afirmou, em entrevista exclusiva ao Valor, que trabalhará contra um "lockdown" nacional

Recém-empossado, ministro da Saúde afirmou, em entrevista exclusiva ao Valor, que trabalhará contra um “lockdown” nacional

Registro ilegal aumenta e leva fogo e desmatamento para terras indígenas

Estudo do Ipam examina a ocupação irregular

Estudo do Ipam examina a ocupação irregular

Estudo do Ipam examina a ocupação irregular EUA pedem plano “ambicioso” para a Amazônia

Expectativa é ter uma proposta sobre a mesa na Cúpula de Líderes sobre o Clima que Biden organiza em 22 de abril

O poderoso vírus da desindustrialização

Há pelo menos três décadas a indústria brasileira agoniza sem respiradores nem UTIs

Há pelo menos três décadas a indústria brasileira agoniza sem respiradores nem UTIs

Reservatório em baixa faz encargo explodir

Hidrelétricas no Sudeste/Centro-Oeste enfrentarão meses de estiagem com represas em nível alarmante

Hidrelétricas no Sudeste/Centro-Oeste enfrentarão meses de estiagem com represas em nível alarmante

Patente avança, mas Inpi ainda sente gargalo, diz pesquisa

No ano passado, 43% dos entrevistados avaliaram como ótimo ou bom o serviço do instituto, contra 22% em 2011

No ano passado, 43% dos entrevistados avaliaram como ótimo ou bom o serviço do instituto, contra 22% em 2011

Queiroga se diz contrário a "lockdown nacional"

Para ministro da saúde, regras rígidas decorrem de falência na adoção de medidas de prevenção

Para ministro da saúde, regras rígidas decorrem de falência na adoção de medidas de prevenção

Ministro defende uso racional de oxigênio

Ministério prepara regras para tentar economizar uso de oxigênio nos hospitais

Ministério prepara regras para tentar economizar uso de oxigênio nos hospitais

Brasil defende pacote na OMC que inclua comércio e saúde

País defende livre trânsito de vacinas e produtos médicos

País defende livre trânsito de vacinas e produtos médicos

MP é aposta para melhora no ranking do 'Doing Business'

Com regulamentação sobre ambiente de negócios, ideia é ganhar 20 postos em lista do Banco Mundial

Com regulamentação sobre ambiente de negócios, ideia é ganhar 20 postos em lista do Banco Mundial

Acidente em Suez acelera mudanças nas cadeias globais, diz Maersk

Fabricantes e varejistas querem diversificar fornecedores e manter mais estoques, e estão passando do "just-in-time" para o "just-in-case"

Fabricantes e varejistas querem diversificar fornecedores e manter mais estoques, e estão passando do “just-in-time” para o “just-in-case”

Fabricantes e varejistas querem diversificar fornecedores e manter mais estoques, e estão passando do “just-in-time” para o “just-in-case” Após 6 dias, canal é reaberto e alivia comércio internacional

Já na noite de ontem, imagens de satélite mostravam grandes navios, incluindo contêineres de carga e de animais de criação, se movendo para o sul através da parte inferior do canal. Também se viam navios começando a entrar pelo lado do mar Mediterrâneo

Variante do Brasil acelera nova onda na Argentina

A variante P.1, de Manaus, a cepa da Califórnia, a do Reino Unido, e a P.2, do Rio de Janeiro, foram detectadas em 297 amostras de casos em Buenos Aires e 16 em Córdoba. A variante P.1 está por trás de três casos de transmissão comunitária na capital Buenos Aires e de cinco em Córdoba

A variante P.1, de Manaus, a cepa da Califórnia, a do Reino Unido, e a P.2, do Rio de Janeiro, foram detectadas em 297 amostras de casos em Buenos Aires e 16 em Córdoba. A variante P.1 está por trás de três casos de transmissão comunitária na capital Buenos Aires e de cinco em Córdoba

Alta de custos faz China agora exportar inflação

Entre outras exportadoras chinesas que subiram seus preços estão empresas de confecção e um atacadista de brinquedos, que subiu os preços cobrados nas novas encomendas, em 10% a 15%, desde o início de março

Entre outras exportadoras chinesas que subiram seus preços estão empresas de confecção e um atacadista de brinquedos, que subiu os preços cobrados nas novas encomendas, em 10% a 15%, desde o início de março

A segunda guerra fria já está tomando forma

Mais uma vez temos o eixo Rússia-China mobilizado contra uma aliança ocidental, liderada a partir de Washington

Mais uma vez temos o eixo Rússia-China mobilizado contra uma aliança ocidental, liderada a partir de Washington

O tratamento certo para o salário mínimo

Não há motivo para insistir em uma política igual para todos

Não há motivo para insistir em uma política igual para todos

Não há motivo para insistir em uma política igual para todos ‘Ninguém tem ideia do caos nas UTIs’, diz Drauzio

Para o oncologista, o Sistema Único de Saúde é o maior programa de distribuição de renda do país, porque permite a qualquer pessoa ter acesso a procedimentos de alta complexidade

Média de mortes na semana sobe 34% e bate novo recorde

País beira os 2 mil mortos no dia e supera 314 mil óbitos no total

País beira os 2 mil mortos no dia e supera 314 mil óbitos no total

Moda volta a desacelerar e cadeia produtiva pode ter desequilíbrio

Grandes redes perderam R$ 5 bi em receita em 2020 e agora buscam estoque mais assertivo

Grandes redes perderam R$ 5 bi em receita em 2020 e agora buscam estoque mais assertivo

Startup Agrotoken transforma soja em moeda

'Soya', a primeira criptomoeda com lastro no grão, deverá estar disponível em breve no Brasil

‘Soya’, a primeira criptomoeda com lastro no grão, deverá estar disponível em breve no Brasil

Ibovespa sobe com ganho de commodities

Vale, siderúrgicas e exportadores garantem alta da bolsa em dia de cautela com contas públicas

Vale, siderúrgicas e exportadores garantem alta da bolsa em dia de cautela com contas públicas