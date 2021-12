Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 30 de Novembro de 2021

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Estado de S. Paulo

Manchete: Congresso ignora STF e decide manter orçamento secreto

BB poderá liberar recurso e garantir operações em parceria com o UBS

Empresa define metas sociais após tragédias

Vale prevê investir US$ 5,8 bilhões em 2022

Contas do governo fecham com superávit de R$ 28,1 bi em outubro

Secretário do Tesouro diz que governo vai ‘ajustar’ recursos para perícias do INSS

IGP-M, a ‘inflação do aluguel’, fica em 0,02% em novembro, abaixo do previsto

Em 2022, a alta de preços deve emendar 2º ano acima da meta do BC, prevê mercado

Com a crise, já são 12 milhões os beneficiários da Tarifa Social

Projeto gera ‘bola de neve’ de dívidas, diz IFI

PEC dos Precatórios deve passar por comissão, mas faltam votos no plenário

Refis entra na barganha por precatórios

G-7 promete mais 1 bilhão de doses para países pobres

Queiroga descarta antecipar 3ª dose por causa da Ômicron

Com variante e nova onda na Europa, cidades cancelam festas de réveillon

1/4 de inscritos não compareceu ao 2º dia de Enem

Capes recebe 52 pedidos de renúncia de equipe que avalia cursos de pós

“Tínhamos de dar uma resposta forte e a gente conseguiu’, diz delegado

‘Serra Pelada’ fluvial no AM acaba em fuga às pressas

O Globo

Manchete: Orçamento secreto terá teto, mas transparência não é assegurada

Barroso libera concursos em estados que estão no RRF

Vale produz areia para reduzir uso de barragens

Saúde ‘rouba’ espaço da Previdência no total de dívidas

Meteoros em série

Focus: mercado já projeta inflação de 5% em 2022, o teto da meta

Tarifa social de energia chegará a 23,8 milhões de famílias

Covid-19 faz capitais cancelarem réveillon

Enem 2021 teve menor participação desde 2009

Depois do Enem, saída coletiva é na Capes, que avalia pós-graduação

Reação: Garimpo ilegal busca apoio de políticos do AM

‘Não é variante de desespero’, afirma Queiroga

Volta ao laboratório

Governo tem de levar assistência medica à comunidade ianomami

Ômicron mostra por que é preciso vacinar todo mundo

Folha de S. Paulo

Manchete: Variante ômicron representa risco muito elevado, diz OMS

Auxílio Brasil ampliado pela Câmara custa mais R$ 10 bilhões para governo

Criptomoeda ômicron pega carona em nova variante

Economia global deve driblar ômicron, afirmam analistas

Bolsa de SP recupera parte das perdas de sexta e sobe 0,6%

Novo presidente quer acabar com fila de espera até julho

Mistura de biodiesel vai cair para conter preços

Menos Paris e mais Trancoso ajuda a economia, afirma executivo

‘Nossa proposta era melhor’, diz presidente da Azul sobre Latam

Consumidor já pode sacar e pegar troco via Pix

Falta de pagamento de perícias no INSS paralisa processos

Frango puxa alta de até 27% nos preços da cesta de Natal

IGP-M em 12 meses cai de 37,04% até maio para 17,89% até novembro

Dívida pública ficará acima de nível pré-Covid por ao menos dez anos

Protesto na Faria Lima tem cartazes “Naufraguedes”

Pacheco diz que reforma do IR fica para 2022 e defende PEC

Brasileiro com Covid vindo da África do Sul está isolado em casa

Salvador cancela Réveillon; Rio e Manaus mantêm festa

Para especialistas, a nova mutação é um desastre anunciado

‘Preocupação, mas não desespero’, afirma Queiroga

Valor Econômico