Manchete nos Jornais desta Terça-feira, 5 de Abril de 2022

O Estado de S. Paulo

Manchete: Presidente escolhido para a Petrobras cai antes da posse

Mercedes-Benz paralisa suas duas fábricas no País por falta de chips para a produção

Em efeito cascata, disparada do diesel afeta a economia global

Amil terá de ficar com planos repassados à APS

Secretário de Guedes é cotado para cargo

Ligação com empresário do gás teria influenciado ‘queda’ de Pires e Landim

Empresas apresentam PEC para recriar CPMF

Por apoio, Bolsonaro divide indicações para agências com o Centrão

Análise – IRANY TEREZA: Lambança

Greve no BC pode se intensificar se não houver avanço em reunião hoje

Receita ganha reforço, mas sindicato mantém protesto

‘Fotossíntese já é uma estratégia de remoção de carbono eficiente’

Painel da ONU aponta 2025 como limite para evitar catástrofe no clima

O efeito da guerra está chegando

Um inferno do século 21

Inadimplência de alto a baixo

O Globo

Manchete: Conflito de interesses afasta Adriano Pires da Petrobras

Antiviral consegue eliminar coronavírus em três dias

Passagens aéreas sobem até 40% em março

Receita amplia isenção de IR na compra e venda de imóvel

Carga tributária sobe para 33,9% do PIB, a maior em 12 anos

ANS manda Amil reassumir carteira de planos individuais

‘Instabilidade prejudica 700 mil acionistas’

Ações da Petrobras caem 1,02% com crise na sucessão da petroleira

‘Tem que pegar um arcebispo para ser diretor?’, ironiza Lira

Secretário de Guedes é cotado para substituir indicação

Folha de S. Paulo

Manchete: Governo enfrenta impasse na Petrobras após Pires desistir

Quase toda a população mundial respira ar poluído, diz OMS

Mundo reduziu chance de limitar aquecimento global a 1,5°C

Lenio Luiz Streck: O Brasil em pânico institucional

Carga tributária vai a 33,9% do PIB é a maior em 12 anos, apesar de promessa de Bolsonaro

Receita isenta de IR venda de imóvel para quitar financiamento de outro

Dólar recua para R$ 4,61, menor cotação em dois anos

Impasse sobre futuro da Petrobras afeta ações e arrasta Bolsa

Comitê viu possível conflito de interesses em indicação

Zelenski visita Butcha, acusa genocídio, e Ocidente fala em crimes de guerra

SP tem fila para agendar passaporte

Empresas de ônibus calculam perda de R$ 25,7 bi com Covid

Reforço de Pfizer após Coronavac eleva proteção contra ômicron

Valor Econômico

Suspeita de execuções deve elevar sanções

Emmanuel Macron sugeriu a proibição de importações de petróleo e carvão russos, medida já adotada por países como a Polônia; Joe Biden voltou a chamar Vladimir Putin de “criminoso de guerra”

Aumento de custos afeta resultados das empresas

Apesar de os números mostrarem balanços com bom nível de resistência no contexto da pandemia, as mensagens de executivos e analistas são de cautela

Carga tributária recorde chega a 33,9% do PIB

Dos quase R$ 3 trilhões arrecadados em 2021, R$ 1,951 trilhão foi para a União, R$ 789 bilhões foram para Estados e R$ 202 bilhões foram para municípios

ONU ataca “promessas vazias” pelo clima

Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) pede um improvável corte quase imediato das emissões de CO2

Tombo do dólar reduz dívida bruta

Recuo tende a favorecer governo também de forma indireta, com a redução dos encargos com juros

Um mercado de trabalho desafiador

Crianças e adolescentes tiveram prejuízos possivelmente irreversíveis em sua formação educacional como herança maldita da pandemia

Paralisação de servidores caminha para atingir 8 categorias

Tendência é que os movimentos ganhem força conforme se aproxime o fim do primeiro semestre

Técnicos aguardam Bolsonaro dizer se reajustará só polícias ou todos

Técnicos temem que presidente deixe a decisão para a última hora, o que dificultaria elaboração da medida

Indústria registra recuo na oferta de vagas e no faturamento, diz CNI

Massa salarial, que também vinha subindo, ficou estável entre janeiro e fevereiro

Fome no Brasil pode sentir efeitos da guerra na Ucrânia

Impacto viria da piora da inflação, dizem especialistas

Mulheres são as que mais sofrem com falta de alimento

Elas garantem que comida chegue antes para as crianças e para o homem, afirma especialista

Conflito incentiva reindustrialização, diz Carmona

Brasil não pode ignorar movimentos que caracterizam uma “desglobalização”, diz pesquisador do Cebri

Na Hungria, parlamentarismo elevou risco

Mudança de modelo pode potencializar risco das autocracias

Novas variantes preocupam

Na China, que enfrenta seu maior surto desde Wuhan, as autoridades relataram duas novas subvariantes da ômicron que não correspondem a nenhuma sequência existente

Nova sanção da UE à Rússia deve incluir compras de energia

EUA e aliados europeus anunciarão mais medidas punitivas contra Moscou nesta semana

Alemanha estatiza operação da Gazprom

O governo alemão justificou a medida dizendo que está fazendo o que é necessário para salvaguardar a segurança do abastecimento de gás natural do país

Putin deve ser julgado por crimes de guerra, diz Biden

Vários países europeus anunciaram ontem a expulsão de diplomatas russos em repúdio aos indícios de atrocidades cometidas pelas tropas russa

Belarus tenta ‘voltar ao jogo’ no comércio de potássio

País começará amanhã a distribuir licenças de exportações do nutriente; até o momento, apenas a estatal BPC tinha aval para vender o insumo ao exterior

UE compra mais grãos transgênicos

Em condições normais, milho não transgênico ucraniano representa cerca de metade das importações do cereal da UE

Preço do etanol continua em alta

Segundo dados da ANP, biocombustível só está mais competitivo que a gasolina em SP, MG e GO

Dólar cai a R$ 4,60 com exterior positivo

Ibovespa fecha em queda de 0,24%, sob pressão de incertezas na Petrobras

Conflito entre Rússia e Ucrânia pode beneficiar AL, diz Fink

Abalo da guerra e choque de preços soaram alerta para que empresas e governos busquem atenuar dependência de um único país, diz CEO da BlackRock