Manchete nos Jornais deste Domingo, 07 de Março de 2021

Limite de gasto entra na mira na Câmara

Governo barra novo cadastro para auxílio

Preço da carne puxa inflação de consumidor de menor renda

Corte de benefício já afeta vendas em supermercados

Com auxílio, consumo de alimentos por mais pobres cresce 8% em 2020

Brasil tem dez mil mortes em sete dias

Queda de mortes pode demorar 5 semanas

Ministério diz que repassou dinheiro para Estados

Na contramão do mundo, Brasil tem maior alta de mortes por covid

Portugal aperta quarentena a brasileiros

Falta de vacinas põe em xeque governo paraguaio

Com auxílio, presunto entrou na mesa dos mais pobres

Presunto e apresuntado passaram a ser consumidos por 8,5 milhões de famílias das classes D e E em suas casas no ano passado. A mudança é atribuída à pandemia e ao auxílio emergencial. Em 2020, o volume geral de itens consumidos nos domicílios cresceu 4%. Entre os mais pobres, alta foi de 8%. O aumento do consumo de alimentos pelos mais pobres foi embalado pelo auxílio emergencial, que injetou cerca de R$ 300 bilhões na economia em 2020. Cerca de 70% das classes D e E, com renda familiar de até R$ 2,6 mil, segundo o IBGE, receberam o benefício. Isso provocou um salto na receita dessa faixa da população, que gasta quase 25% do que ganha com comida. Com mais dinheiro no bolso, os mais pobres incluíram itens que não faziam parte do cardápio. Presunto e apresuntado passaram a ser consumidos por 8,5 milhões de famílias das classes D e E no ano passado; 6,2 milhões de domicílios experimentaram empanados, do tipo nuggets, de frango, carne bovina e vegetais; 4,5 milhões foram às compras de hambúrguer, linguiça, maionese; 5,1 milhões passaram a usar manteiga e requeijão; e 7,1 milhões, azeite, mesmo do tipo misto, por causa da disparada de preço do óleo de soja.O acesso a novas categorias de produtos por conta do auxílio emergencial lembra o movimento que ocorreu no início do Plano Real, em meados dos anos 1990. Na época, a queda abrupta da inflação permitiu a compra de frango e iogurte pelos mais pobres. Agora, porém, esse movimento de consumo é tido como transitório. E um primeiro sinal disso já começou a aparecer nos supermercados paulistas, que tiveram queda real de vendas este ano.

Covid põe à prova negócios de brasileiros em Portugal

Ipea endurece regra para divulgação de estudo e sinaliza com punição

Mudanças podem afetar Previdência a longo prazo

Precarização: No mercado de trabalho, tecnologia do século XXI convive com condições do século XIX

Sob pressão, Paraguai anuncia reforma ministerial

Fruto da precaução

Falência múltipla

Vacinação dupla de gripe e Covid é desafio inédito

Governo reduz em 8 milhões previsão de doses para março

Vale dá R$ 34 bi em dividendos, mas atrasa reparos a vítimas de acidentes

Bolsonaro multiplica por 10 número de militares no comando de estatais

Protestos no Paraguai pedem saída de presidente por má gestão da Covid

Cansaço, fatalismo e cérebro habituado explicam a falta de medo da Covid-19

Com prefeita anti isolamento, Bauru ignora fase vermelha

Variante britânica do coronavírus é até 90% mais transmissível

Saúde negou Pfizer 3 vezes e perdeu 3 milhões de doses

Ecommerce não destrói loja física

Para os acionistas da companhia de vestuário, pontos de venda mantêm relevância ao servir como base de distribuição. A pandemia trouxe mudança no comportamento de compra em loja física e ecommerce, com maior busca por conforto, camiseta básica, pijama, moletons. Nas lojas físicas, vimos um cliente muito objetivo, reduzindo tempo de permanência, colocando mais itens na cesta. A pandemia trouxe dispersão de resultados. A loja de rua tem conseguido atrair mais, tem ido acima na comparação com shopping, com menor perda de fluxo, maior tempo de permanência, indicadores de produtividade como venda média e peças por atendimento maior. Se até um tempo atrás o foco era na loja eletrônica, hoje não é. É a venda em qualquer ambiente, seja físico ou virtual. Eles têm de se combinar, criar modalidades. (Folha de S. Paulo)