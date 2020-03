O Estado de S. Paulo

Manchete: Produção feminina na ciência aumenta e ganha visibilidade

Sem ‘socorro’ do Executivo, Judiciário inicia corte de gastos para cumprir teto

Executivas se unem por maior presença em conselhos

Depoimentos

‘O Brasil está à deriva, não vejo nenhum plano’

Roberto Rodrigues: Agronegócio e coronavírus

Mansueto, o bombeiro do ajuste fiscal

Bolsonaristas buscam nos EUA projeto anti-imprensa

O Globo

Manchete: Por que o Brasil não atrai mais investimentos?

Por que o Brasil não recebe mais investimentos?

Em meio à crise, nem dólar alto é atrativo

Produção de máquinas é 41,9% menor que em 2013

Cadastro Positivo: falta transparência sobre dados

Mulheres LGBT na busca por espaço no trabalho

Venda bilionária de imóveis esbarra em entraves

Exportação chinesa despenca 17,2% com coronavírus

Folha de S. Paulo

Manchete: Bolsonaro defende atos e descontenta Congresso e STF

Licença estendida falha em manter mães no mercado

No mundo e no Brasil, 90% têm preconceitos sexistas, diz ONU

NAS REVISTAS

ISTOÉ

Manchete: FÉ, DEUS E O PLANALTO

Como os dogmas religiosos estão ditando os rumos do governo Bolsonaro, que tenta substituir a Constituição pela Bíblia e aparelha o Estado para servir aos interesses dos evangélicos.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Octavio de Lazari, presidente do Bradesco, afirma: “mexer com Paulo Guedes não é salutar para o País”

A CNN CHEGOU

Ligada a uma das maiores empresas de comunicação dos EUA, ela vem para mudar a TV brasileira

OLAVO SOB ATAQUE

A filha de guru de Bolsonaro, Heloisa de Carvalho, diz que o pai é uma fraude e dava golpes em amigos.

ISTOÉ DINHEIRO

Manchete: O VÍRUS QUE AMEAÇA O TURISMO

Setor que movimento US$ 8,8 trilhões por ano e gera 20% dos novos empregos no mundo sente os efeitos da epidemia que se alastra globalmente por meio de um vetor: o viajante internacional. Apenas na aviação comercial, as perdas são estimadas em US$ 30 bilhões.

O DESAFIO DO PIB Crescimento de 1,1% iguala o de 2013 e leva Paulo Guedes a dar ultimato para a economia decolar

LÍDERES E DISRUPTIVAS Startups com mulheres no comando têm desempenho acima da média em mercado onde predomina a gestão masculina

DINHEIRO RURAL

Manchete: A NOVA REVOLUÇÃO DA CANA

Saiba como o renovabio, política de estado em parceria com a iniciativa privada, poderá injetar R$ 1,2 trilhão na economia em uma década.

FUTURO

Conheça 15 movimento que irão deixar o agro mais sustentável

TOUROS. Como produtores avançam em um mercado de potencial bilionário

ENTREVISTA

Bento Abreu Sodré de Carvalho, da Sociedade Rural Brasileira.