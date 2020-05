O Estado de S. Paulo

Manchete: Brasil passa de 10 mil mortes e cientistas pedem bloqueio total

Profissional de tecnologia troca startup por empresa tradicional em meio à crise

Estados devem voltar a atrasar salários

Novo resgate será necessário, diz economista

Minas Gerais não conseguiu quitar nem 13º do ano passado

Tecnologias sem toque para mundo pós-covid-19

O Globo

Manchete: 10 mil histórias

Carrinho cheio: Confinadas, famílias mudam hábitos e aumentam compras de alimentos

Indústria de alimentos contrata 6 mil e abre turnos

Guedes pede a servidores que aceitem congelamento de salário

Auxílio: no 1° lote, 93% já movimentaram recurso, diz Caixa

Folha de S. Paulo

Manchete: Brasil ultrapassa a marca de 10 mil mortos por Covid-19

Política e serviços podem levar a outro PIB negativo em 2021

Para bancos internacionais, saída de dólares dobra, afetando as reservas

Equipe econômica quer condicionar gasto com obra pública a ajuste fiscal

Seis bancos exploram ‘200 milhões de trouxas’, diz ministro

Se o governo não agir em favor da economia, a classe política o fará

Em busca de dinheiro privado, governo vê maior PPP afundar

REVISTA VEJA

Manchete da Semana: Quarentena em descompasso

Por que o Brasil se tornou campeão mundial da desordem na quarentena

Falta de consenso entre as autoridades, pressões comerciais e comportamento de risco da população provocam perda de vidas e prejuízos financeiros. A entrada do Brasil nessa situação intermediária em que todos perdem, e na rota do lockdown, foi pavimentada pelos embates entre um presidente que prega a volta à normalidade, uma maioria de governadores que decretam quarentenas e dezenas de prefeitos que pendem para o relaxamento das medidas. Além, é claro, da falta de educação e informação de brasileiros de todas as faixas de renda.

Carta ao Leitor:Entre a quarentena e o relaxamento, as duas realidades brasileiras precisam se unir

Governo: Ataques de Bolsonaro à democracia aproximam velhos desafetos, do PSDB ao PT

Poder: O presidente acredita mesmo numa conspiração contra ele e seus assessores

Comportamento: As estratégias das famílias para conciliar home office com atenção às crianças

Saúde mental: Os desafios para superar a tristeza e a depressão que crescem no confinamento

Segurança: O ‘novo normal’ do pós-coronavírus já começou para quem viaja de avião.

REVISTA ISTOÉ

Manchete da Semana: O que pensamos Militares

O general e deputado federal Roberto Peternelli (PSL-SP), de 65 anos, afirma que não vai haver golpe, nem de Jair Bolsonaro contra o Congresso nem deste contra o presidente. Coordenador das candidaturas militares em 2018, ele condenou os termos usados pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que os ameaçou de conduzir “sob vara” para depor, três generais ministros do governo. “Onde ele quer chegar? Ele vai mandar prender o Exército?”

O fracasso do R$ 600

Depois de estrangular o Bolsa Família e o INSS, governo cria um apagão logístico com um programa improvisado e mal executado. As megafilas em plena pandemia são o retrato da tragédia.