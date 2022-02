Manchete nos Jornais deste Domingo, 13 de Fevereiro de 2022

(Exclusivo) O ARTICULADOR

Michel Temer é procurado por Doria, Bolsonaro, Lula e incontáveis líderes partidários com a missão de contornar crises. Novamente foi chamado para apaziguar as relações conturbadas entre o Supremo e o presidente. Desta vez, vai lançar o que chama de “Movimento Brasil”, na tentativa de unificar as candidaturas em torno de uma terceira via em prol de um projeto de pacificação nacional.“A polarização entre o lulopetismo e o bolsonarismo não tem sido útil e divide o País” Michel Temer, ex-presidente (Capa ISTOÉ)

O Estado de S. Paulo

Manchete: Energia solar domina leilão que vai ampliar capacidade do setor elétrico

Grupo Mateus espera concluir expansão no Nordeste em cinco anos

Turismo tem perdas de R$ 474 bi em dois anos de pandemia no País

Falta de linhas de transmissão é desafio para novos projetos

Falta de participantes atrapalha a análise do BC, dizem especialistas

Senado adia sabatina de diretores e Copom fica ‘minguado’

De olho em mudança de paladar, gigantes optam por diversificar portfólio

Prefeituras já retiraram 4 mil litros de óleo das praias do Ceará

Povos indígenas querem exumar vítimas da covid para enterro e ritual em aldeias

Orçamentos para investir em educação e ciência voltam a níveis dos anos 2000

Pessoas migram para empreender no campo

O Globo

Manchete: Criptoverso

O que diz o Marco Civil da Internet

Bloqueio de celular por inadimplência gera polêmica

Bolsonaro: reajuste para policiais pode ficar para 2023

Contra a pandemia, viva do SUS

Folha de S. Paulo

Manchete: Vacinação infantil no Brasil é lenta

BC libera nova consulta a dinheiro esquecido amanhã

EUA têm vistos de trabalho sobrando e apelam por candidatos

De imóvel virtual a patrimônio em app, tributação no metaverso gera dúvidas

Não vejo sinal de invasão iminente da Ucrânia pela Rússia, diz especialista

Apesar de tensão, Bolsonaro mantém viagem a Moscou

Biden diz a Putín que dará resposta ‘rápida e decisiva’ se houver ataque

Empresas buscam reduzir emissões de fornecedores

Eficácia da dose de reforço cai no quarto mês, mostra estudo

Com 70% de vacinados, fase aguda da pandemia pode acabar, diz OMS