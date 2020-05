Contágio pela Covid-19 reduz produção e até suspende abates em frigoríficos

Após setor apresentar alta nas exportações nos quatro primeiros meses do ano, produção caiu para evitar o contágio de trabalhadores. Várias unidades industriais tiveram as atividades reduzidas ou até suspensas para evitar o contágio de trabalhadores. Os frigoríficos têm mais de 200 unidades e geram 500 mil empregos diretos, principalmente em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.Na Frimesa, maior empresa paranaense de abate e processamento de suínos, a produção foi reduzida em 20% para atender os protocolos de segurança, em especial o distanciamento entre funcionários, diz Elias José Zydek, presidente da companhia.O MPT tem agido para minimizar riscos nos frigoríficos e sindicatos de trabalhadores pressionaram para a realização de testes em massa dos funcionários.

“As indústrias têm centenas e até milhares de empregados em um único estabelecimento. Eles trabalham em ambientes fechados, com baixa taxa de renovação de ar, baixas temperaturas e, em alguns ambientes, com bastante umidade e sem o distanciamento mínimo recomendado para evitar o contágio”, afirmou o procurador Lincoln Cordeiro, vice-gerente do projeto nacional de adequação das plantas.

Guedes planeja criar ‘Refis do coronavírus’

A medida seria voltada a empresas.O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende criar um programa de parcelamento de impostos que estão sendo adiados durante a crise do novo coronavírus. Em sua avaliação, a medida, voltada às empresas, seria necessária para não haver um retorno repentino e volumoso de tributos no momento em que muitas ainda teriam dificuldades. Desde o começo da pandemia, diferentes cobranças de tributos foram adiadas pelo Ministério da Economia a fim de mitigar os efeitos da crise na atividade. É o caso de PIS, Pasep, Cofins e contribuição previdenciária paga por empresas, que somam aproximadamente R$ 80 bilhões em receitas adiadas nos dois meses da medida. Só em abril, primeiro mês dos adiamentos, as quatro cobranças postergadas geraram queda de R$ 35 bilhões na arrecadação federal em relação ao originalmente previsto.

O Estado de S. Paulo

Para economistas, crise causada pela pandemia deve levar a alta de impostos

‘Será necessário um pacote fiscal para economia voltar a crescer’

Juros baixos dependem de retomada de ‘âncora fiscal

É essencial manter agenda reformista, avalia Santander

Argentina e credores se preparam para retomar negociação

Após vírus impedir protestos, ativistas inovam para retomar mobilizações

Emergência da covid-19 movimenta no País mais de R$ 5 bilhões em doações

Filantropia agora avança também em benefício da ciência

O Globo

O trabalho vai para casa

Novas regras para combater a pirataria na internet

As regras da vida ‘normal’

Anticorpos de cavalo: Testes com soro contra a covid-19

Folha de S. Paulo