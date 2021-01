Manchete nos Jornais deste Domingo, 31 de Janeiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Atraso em vacinação deve custar pelo menos R$ 150 bi ao PIB do País em 2021

Falta de sincronia na imunização afetará economia global

‘Não tem como ter recuperação sem a vacinação’

Para setor de turismo, imunização é ‘única saída’

Sem auxílio, renda dos mais pobres deve cair quase 25%

Setores do varejo que se deram bem já sentem a freada econômica

Vinho brasileiro tem salto histórico no ano de pandemia

Vinícolas enfrentam falta de garrafas e estoques secam

O Globo

Reserva forçada

Bancos e fintechs travam batalha por poupadores

‘Bolsa é o mais rentável, mas tem de ter estômago’

Rede social, flerte e até nudes: brasileiro dá novos usos ao Pix

Aluguel de sistema de energia solar cresce entre condomínios

Brasil está no topo do ranking de fraudes com dados de cartões

100% brasileiras

Folha de S. Paulo

Brasil começa 2021 com mais miseráveis que há uma década

Questionado, Tesouro avalia mudar garantias de dívidas de estados

Bolsonaro faz novo apelo a caminhoneiros e rejeita zerar tributo do diesel

Para governo, pauta econômica terá impulso com mudança no Congresso

União entra em disputa por água de cervejaria

Justiça suspende obras de aeródromo do Açu por risco ambiental

Biden indica que vai manter política de Trump contra China

Lista com bichos silvestres quer ampliar mercado de pets no país

Pará terá lockdown parcial após registrar variante do coronavírus

Capitais seguem ritmos distintos de vacinação contra a Covid

Nos Jornais Internacionais

The Wall Street Journal 30 Janeiro 2021

A vacina J&J chega mais perto do uso

A Johnson & Johnson disse que sua vacina experimental Covid-19 foi 66% eficaz na proteção de pessoas contra doenças moderadas a graves em um grande ensaio clínico, resultados positivos que podem abrir caminho para sua implantação nos EUA em semanas.

A injeção não testou tão fortemente quanto as duas vacinas Covid-19 já em uso nos Estados Unidos. Sua eficácia pode ter sido afetada por novas variantes contra as quais as injeções mais antigas não foram testadas e ainda fornecerá proteção forte, especialistas em saúde disseram. Sua chegada também pode fazer uma grande diferença nos esforços de vacinação prejudicados por suprimentos limitados, fornecendo uma nova e grande fonte de doses. E muitas autoridades de saúde podem achar mais simples administrar. A vacina J&J, que pode ser armazenada mais facilmente e envolve apenas uma injeção, enquanto as outras vacinas requerem duas.

A renda familiar dos Estados Unidos aumentou pela primeira vez em três meses em dezembro, com o início de uma nova rodada de esforços de ajuda governamental, preparando a economia para um crescimento mais forte este ano, assim que a pandemia diminuir e as empresas reabrir totalmente.

A renda familiar – o que as famílias receberam de salários, retornos de investimentos e ajuda do governo – aumentou 0,6% em relação ao mês anterior, disse o Departamento de Comércio na sexta-feira.O aumento refletiu em parte o aumento dos benefícios de desemprego que foram fornecidos no final do ano. A renda deve aumentar ainda mais neste trimestre, à medida que o governo distribui cheques de estímulo federais de US $ 600 para a maioria das famílias. Os americanos têm maneiras limitadas de gastar seu dinheiro por causa das paralisações relacionadas à pandemia. Os gastos do consumidor caíram 0,2% no mês passado, marcando a segunda queda mensal consecutiva. As famílias cortaram amplamente os gastos com bens, especialmente itens caros, como carros e eletrodomésticos, enquanto os gastos com serviços aumentaram apenas ligeiramente.

Los Angeles Times 30 Janeiro 2021

O VÍRUS ESTÁ APRENDENDO A RESISTIR A VACINAS?

À medida que as variantes surgem – um resultado de propagação não verificada – um novo ensaio mostra alguma redução na eficácia dos tiros. Novos dados mostrando que duas vacinas COVID-19 são muito menos eficazes na África do Sul do que em outros lugares onde foram testadas aumentaram os temores de que o coronavírus esteja rapidamente encontrando maneiras de escapar das ferramentas mais poderosas do mundo para contê-lo. A empresa norte-americana Novavax relatou esta semana que embora sua vacina tenha sido quase 90% eficaz em ensaios clínicos realizados na Grã-Bretanha, o número caiu para 49% na África do Sul – e que quase todas as infecções que a empresa analisou na África do Sul envolveram o B.1.351 variante que surgiu lá no final do ano passado e se espalhou para os Estados Unidos e pelo menos 30 outros países.

A Johnson & Johnson anunciou na sexta-feira que sua nova injeção foi 72% eficaz na prevenção de doenças moderadas ou graves nos Estados Unidos, em comparação com 66% na América Latina e 57% na África do Sul.

Testes de laboratório sugeriram que as vacinas autorizadas nos EUA – uma da Pfizer e BioNTech, a outra da Moderna e do National Institutes of Health – desencadeiam uma resposta imunológica menor à variante sul-africana.

Agora, há evidências de testes em pessoas de que algumas variantes são menos vulneráveis ​​a certas vacinas.

The Guardian 30 Janeiro 2021

Como o Reino Unido avançou na corrida da vacina

Cientistas em Oxford estavam desenvolvendo um plano muito antes de Downing Street perceber a escala total da crise. Quando ficou claro que o surto de coronavírus na China poderia levar a uma pandemia global, os cientistas da Universidade de Oxford convocaram uma reunião de crise.

