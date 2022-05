Manchete nos Jornais deste Sábado, 07 de Maio de 2022

O Estado de S. Paulo

MANCHETE: Em 3 anos, Petrobras paga ao governo o dobro de seu lucro

Servidores voltarão ao trabalho presencial a partir de 6 de junho

Entidades se mobilizam para barrar alterações nas regras do programa

Câmara quer derrubar mudanças no Jovem Aprendiz

Moraes atende Zona Franca e limita corte no IPI

Chefe da estatal diz que segue preço de mercado

Lucro da Petrobras é o maior entre as principais petroleiras globais

Amazônia supera mil km² desmatados em abril pela 1ª vez

Ministério da Saúde investiga casos suspeitos de hepatite infantil misteriosa

O Globo

Manchete: Petrobras vai manter política de preços, diz seu presidente

MEC flexibiliza oferta de cursos técnicos por universidades privadas

Meta do PNE do ensino superior pode ser atingida só em 2040

‘Ainda não demos o grito de independência’ (falta liberdade)

Desmatamento na Amazônia em abril passou de 1 mil km2

Mistério Ianomâni

Próximos passos

Moraes suspende corte de IPI para itens da Zona Franca

Lazari: pagar juros de 12% na casa própria é ‘inviável’

Valor da gasolina nas bombas bate novo recorde

Folha de S. Paulo

Manchete: Com eleições em vista, Congresso cria bomba fiscal

Big techs e teles travam disputa bilionária pelo wi-fi

Congresso articula barrar flexibilização da lei do aprendiz

Liberação de FGTS para pagar creche tem efeito limitado

Trabalhadores da Caoa Chery recusam proposta de indenização

Em novo dia de aversão global ao risco, dólar fecha a R$ 5,07

Moraes suspende parte da redução de IPI

Postos só poderão exibir duas casas decimais a partir de hoje

Gasolina é vendida por até R$ 9; álcool cai

Petrobras reitera defesa de preço de mercado

Amazônia tem recorde de desmate em abril, com mais de 1.000 km2

Brasil investiga oito casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças

Anvisa mantém indicação de uso de vacina da Janssen

REVISTA ISTOÉ

Entramos na era do metaverso. Ele se impõe como realidade paralela, impacta nossa vida cotidiana e já movimenta a economia digital no Brasil e no mundo.

Mais rápido do que se esperava, as plataformas de segunda realidade começam a se espalhar pela internet, a partir, principalmente, de jogos online. Pesquisa mostra que 5 milhões de brasileiros têm experiência com novas tecnologias imersivas, negócios que devem movimentar mais de R$ 800 bilhões globalmente até 2024 e converter a vida humana num grande game. Calma, você em breve terá um avatar ou um holograma para chamar de seu. Há um novo mundo paralelo, imersivo e hiper-realista sendo construído velozmente na internet que atrai cada vez mais usuários, investidores e anunciantes e tende a se tornar popular globalmente ainda nesta década. É o chamado metaverso, que o Facebook transformou em estratégia de negócio e a Microsoft acredita que será o futuro das reuniões corporativas remotas.