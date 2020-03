O Estado de S. Paulo

Manchete: Para Maia, governo ‘viraliza ódio e afasta investidores’

Cenário – Vera Rosa: ‘Gabinete do ódio’ preocupa cúpula do Parlamento

Subprocurador critica contrato com empresa suspeita

‘Empresa não estava condenada’, afirma Weintraub

Parceria alvo de investigação na PB foi repetida

Bolsonaro endurece regras para o uso de aviões da FAB

Foto legenda: No Planalto, homenagem ao Dia da Mulher

‘País está misturando política com a polícia’

Acusado de liderar motim de PMs nega protagonismo

‘Erro’, diz Flávio sobre mortos na lista de apoio ao Aliança

Suíça devolve R$ 20 milhões em diamantes e ouro do esquema liderado por Cabral

Fachin abre inquéritos contra Renan e Jader

Vereador pede proteção após morte de empresário

PGR quer perícia em pen drives de delatores da J&F

Lewandowski nega HCs preventivos a deputadas

O Globo

Manchete: Bolsa tem fuga recorde de investidores estrangeiros

Para Maia, governo afasta investidores e atrasa reformas

PIB menor em 2020 fará governo bloquear mais gastos

Dólar alto já trava importação de equipamentos

Ação da XP cai 13% após escritório levantar suspeita de fraude contábil

Trump admite que coronavírus pode afetar economia americana

Salão do Automóvel de SP é adiado por desistência de marcas

Detroit, Tóquio, Genebra. Montadoras abandonam exposições tradicionais

‘Vamos precisar fazer concurso, mas agora não é o momento’

Folha de S. Paulo

Manchete: Estrangeiro tira R$ 44,8 bi da Bolsa e já supera 2019

Itaú reduz projeção de crescimento para 1,8%

Acordo para cortar produção fracassa, e petróleo cai 9%

Vírus pode paralisar montadoras no Brasil neste mês, diz Anfavea

Salão do Automóvel de SP é cancelado após desistências

Risco a democracia e ambiente afasta investidores, diz Maia

Não há investimento sem mudar tributos, diz grupo industrial

Segurado do INSS fica sem receber na Caixa

Entra em vigor hoje reforma da Previdência de servidores paulistas

Governo separa ‘PIB público’ de ‘PIB privado’ para mostrar que país vai bem

Planalto

Bolsonaro participou da cerimônia de posse do novo presidente uruguaio no último domingo (1º) Em Montevidéu, Bolsonaro acompanhou a troca de mandato presidencial do Uruguai

GESTÃO PÚBLICA

GESTÃO PÚBLICA

Todos no Brasil devem acompanhar a execução das obras, diz Bolsonaro ao lançar Agenda + Brasil. Site é canal de comunicação direto com o cidadão para prestação de contas ativa de projetos, programas e políticas públicas. portal AGENDA + BRASIL, uma plataforma para acompanhamento em detalhes da evolução da carteira de projetos do Governo Federal. O site é um canal institucional direto com o cidadão e presta transparência ativa dos projetos, programas e políticas públicas prioritários do governo. Coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, o Agenda + Brasil é baseada em 12 temas orientadores: ambiental, cidadania, combate à corrupção, defesa nacional, economia, educação, emprego, equilíbrio fiscal, infraestrutura, projetos regionais, saúde e segurança pública.

Presidente Jair Bolsonaro diz que ministros têm o compromisso de fazer do Brasil uma grande nação

Notificações no Whatsapp

Notificações no Whatsapp

Em seu lançamento, a plataforma já conta com mais de 20 projetos. Toda a movimentação, realização e entrega realizadas por cada uma das iniciativas serão repassadas para a população tanto pelo site quanto diretamente no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Regina Duarte toma posse como secretária Especial da Cultura

Abrace o Marajó

“Temos que integrar todo o Brasil”, diz Bolsonaro ao instituir programa

“Temos que integrar todo o Brasil”, diz Bolsonaro ao instituir programa Cerimônia no Palácio do Planalto celebra o Dia Internacional das Mulheres. Evento contou com a participação da ministra Damares Alves, da secretária de Cultura, Regina Duarte e da primeira-dama Michelle Bolsonaro

Em pronunciamento na TV, Bolsonaro diz que não há motivo para pânico sobre o coronavírus