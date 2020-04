O Estado de S. Paulo

Manchete: Mortes por covid-19 passam de mil no País e 100 mil no mundo.

Para especialista, quarentena adiou pico no Brasil, que pode ocorrer no fim do mês. Ministério da Saúde aponta que 19.638 brasileiros receberam diagnóstico de covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 115 mortes (acréscimo de 12%) e 1.781 novos casos (aumento de 10%), elevando os números totais para 1.056 óbitos. São Paulo continua sendo o Estado mais afetado, com 8.216 casos e 540 mortes, seguido pelo Rio de Janeiro (2.464 e 147 óbitos). Em 24 horas, o País registradas 115 novas mortes (acréscimo de 12%) e 1.781 casos a mais (aumento de 10%), elevando os números totais para 1.056 óbitos e 19.638 casos confirmados da doença em todas os Estados.

Senado quer proibir que empresa socorrida pelo Banco Central demita

Projeto pode dar perdão de R$ 13 bi em dívida do Rio

Relator nega favorecimento ao seu Estado

Governo tenta evitar pagamento de R$ 72 bilhões a usinas

Guedes diz que PIB pode cair até 4%

AGU recorre para vetar sindicato em corte salarial

Consumidor tenta renegociar imóveis comprados na planta frente à pandemia

Crise do coronavírus coloca ‘lei dos distratos’ à prova

Apple e Google criarão tecnologia para monitorar coronavírus

O Globo

Manchete: Mortes triplicam em uma semana, e ritmo de internações preocupa

AGU recorre da decisão de Lewandowski sobre acordos

Apple e Google se unem para combater avanço da pandemia

Teles têm de manter serviço a inadimplente

Cadastro para auxílio exige CPF de menores

Guedes já vê queda de até 4% do PIB

Maia defende ação do BC para financiar empresas

Burocracia emperra acesso a crédito federal para as empresas

Petrobras renegocia contrato com fornecedores

Folha de S. Paulo

Manchete: País tem mais de mil mortos, e o mundo ,mais de 100 mil

Total de pacientes com Covid-19 mais que dobra em uma semana, e São Paulo chega a 8.216 casos. Segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem, o país tem 1.056 óbitos por Covid-19 e 19.638 casos confirmados. Em um dia, o total de doentes teve aumento de 10% e já é o dobro do registrado há uma semana (9.056). Segundo o governo, o número real é maior, pois só pacientes internados são testados.São Paulo tem o maior número de confirmações (8.216). Assim como Rio (2.464), Ceará (1.478) e Amazonas (981), já está em transição para fase de “aceleração descontrolada” da epidemia.Pela primeira vez o ministério divulgou dados por variáveis de cor/raça. Das internações, 74% foram de brancos e 18.9% de pardos. Das mortes, brancos caem para 64,5%, e pardos vão a 28,5%.

No mundo, a marca de 100 mil mortes foi superada, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. EUA (17 mil), Itália (18 mil) e Espanha (16 mil) respondem por metade dos registros.

Programa que salva emprego formal empobrece trabalhador, diz estudo

PIB pode cair 4% se isolamento passar de julho, afirma Guedes

Governo vai investigar alta abusiva do preço do leite com pandemia

Ministro pede a senadores que ‘salvem a República’

Análise – Mauro Zafalon: No Brasil, setor vive normalidade, mas precisa de incentivos

Consumo de energia elétrica recua 14,5% após ações de quarentena

Google e Apple transformarão smartphone em rastreador de contaminados

Coronavírus chega a duas plataformas de petróleo

290 mil acordos com empregados já foram fechados

INSS recebe atestado por aplicativo e auxílio pode ser pago sem perícia

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Saúde já distribuiu quase 1 milhão de testes para coronavírus

Foram distribuídos 451,4 mil testes RT-PCR e 500 mil testes rápidos. Na próxima semana, devem ser entregues mais 1 mihão de testes rápidos e 50 mil RT-PCR

Foram 1.781 novas confirmações em 24 horas. São Paulo concentra a maior parte das notificações da lista nacional e apenas Tocantins não tem óbito pela doença no país

PLANALTO