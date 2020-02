O Estado de S. Paulo

Manchete: Dispara nos EUA detenção de brasileiros, que relatam abusos

‘PIB do BC’ vem fraco e economistas reduzem estimativas de crescimento

‘A grande vacina é a continuidade da agenda de reformas’

Governo aperta regras de cursos para servidores

Informalidade cresce e é recorde em 20 Estados

Guedes atribui frase a passado como professor

Empregados da Petrobrás evitam rescisão

‘Fazemos favor ao País ao regulamentar terras indígenas’

Decreto para zerar tributo em querosene de aviação sai neste ano, diz secretário

Congresso pressiona governo por redução no preço das passagens

O Globo

Manchete: Brasil tem redução de 19% nas mortes violentas

Alta já pesa no bolso

Empresas captam mais de US$ 7,2 bi no exterior

Prévia do PIB aponta crescimento de 0,89% em 2019

Ministério da Economia estuda nova regra para bloqueio de gasto

Governo decide zerar imposto sobre querosene de aviação

Informalidade é superior a 50% em 11 estados brasileiros

Analítico – CÁSSIA ALMEIDA: Mercado de trabalho precário limita o crescimento

Empresas vão à universidade para solucionar problemas

Folha de S. Paulo

Manchete: Após dados fracos, alta do PIB de 2% passa de piso a alvo

Saiba o que é o cisne verde’, que pode causar a próxima crise financeira mundial

Guedes falou de doméstica na Disney em tom professoral, dizem empresários

Desemprego não cai em 18 estados e no DF

Credor abre caminho para relicitar Viracopos

Planalto

Manchete: Bolsonaro inaugura obra de pavimentação de 51 km da BR-163, no Pará. Rodovia é essencial para o escoamento da safra de grãos do centro do País até os portos do Pará.

Genertal Walter Souza Braga Netto é nomeado ministro da Casa Civil

Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União; Onyx Lorenzoni ocupará o Ministério da Cidadania

Bolsonaro empossa novo ministro do Desenvolvimento Regional

Rogério Marinho assume a pasta em substituição a Gustavo Canuto

Bolsonaro libera quase R$ 1 bi para estados afetados pelas chuvas

Presidente da República comenta sobre estados atingidos pelas chuvas