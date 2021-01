Manchete nos Jornais deste Sábado, 16 de Janeiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Bolsonaro não deve mais barrar a Huawei no leilão do 5G no Brasil

Venda no varejo recua 0,1% em novembro

Guedes age para manter Brandão à frente do BB

WhatsApp é notificado e adia novos termos de uso

Mortes por covid chegam a 2 milhões e OMS atribui aceleração a relaxamento

Amazonas sabia desde novembro que oxigênio de hospitais era insuficiente

Falta do material pode afetar todo o País, diz secretário

Governo recua sobre imposto maior de cilindro

‘Pico agora é muito maior do que o de maio’

Após mortes, começam transferências

Ministério diz ter obtido oxigênio para prematuros

Nova variante do vírus tem maior potencial de transmissão

É preciso admitir que ‘perdeu o controle’, diz OMS

Rede de ajuda reúne anônimos e personalidades

Manchete: Sem vacina da Índia, Planalto acelera busca por Coronavac

Anvisa decide aval amanhã

Mundo chega a 2 milhões de mortos por covid-19 – O primeiro milhão de mortos foi registrado nove meses após a descoberta do novo coronavírus e o segundo, na metade do tempo; para agência de saúde da ONU, novas cepas têm peso no aumento de casos, mas falta de distanciamento social é principal motivo. Segundo o levantamento, 2.000.905 pessoas morreram por causa do vírus SARS-COV-2 e houve 93,4 milhões de casos. A atual taxa de letalidade da doença é de 2,1%. A nova marca é atingida em um momento em que vacinas estão sendo desenvolvidas a uma velocidade atípica e lançadas em todo o mundo em uma grande campanha para tentar vencer a ameaça.

Ritmo de mortes se acelera na Alemanha – Antes exemplo de resposta à pandemia, país agora sofre com alta inédita de óbitos. A chanceler alemã, Angela Merkel, quer implementar uma “megaquarentena”, segundo o jornal Bild, fechando todo o território. Autoridades de saúde temem que o país tenha uma explosão de casos e mortes até a Páscoa por causa das duas novas cepas da covid-19, detectadas no Reino Unido e na África do Sul – ambas 70% mais transmissíveis.Segundo o jornal, entre as novas medidas avaliadas por Merkel estão a interrupção do serviço de transporte público para curta e longa distâncias, a reintrodução dos controles fronteiriços, a imposição generalizada do uso de máscaras FPP2, as mesmas utilizadas por profissionais de saúde, e a imposição do trabalho remoto.

O Globo

Alertado sobre risco de processo, Bolsonaro mantém Brandão no BB

Bolsa tem queda de 2,54%, e dólar comercial avança 1,93%, a R$ 5,30

Comércio fica estável em novembro com queda no consumo de alimentos

Do escritório para sua casa

INSS: antecipação do 13° vira dívida se aposentado morrer

WhatsApp adia mudança nas regras de privacidade para maio

Falta de oxigênio coloca em risco a vida de 61 bebês

A evolução da crise

‘Situação é um alerta do que acontecerá no país’

Atraso indiano faz governo pedir entrega emergencial da CoronaVac

Defensoria recomenda adiamento do Enem no RJ

Falta de oxigênio pode se alastrar pelo país

Mundo chega a dois milhões de mortos pelo novo coronavírus

Folha de S. Paulo

É cedo para dizer se haverá depreciação de carros da Ford após fechamento de fábricas: Eduardo Sodré

Bolsa cai 2,5% com receio de investidor sobre pacote nos EUA

Fim do auxílio e desemprego afetam consumo e produção

Doria mantém ICMS menor apenas para carne vendida a grandes redes

Revendedor de carros e motos pagará mais imposto

Industriais se unem para ajudar Manaus

Mundo supera 2 milhões de mortos pelo coronavírus

Após fracasso de Bolsonaro, país depende da Coronavac

Manaus vive corrida por oxigênio para salvar pacientes em hospitais

Butantan diz que só entrega quando souber plano de uso

Brasil envia maior avião de carga para treino militar nos EUA

Famílias recorrem a UTIs aéreas privadas para levar pacientes

Governo desiste de taxar importação de cilindros para o gás

AM desativou, entre julho e outubro, 85% dos leitos de UTI para Covid-19

Saúde confirma reinfecção por variante do vírus no estado

Manaus foi a 2ª capital que menos recebeu recurso federal por habitante

Oxigênio hospitalar requer produção delicada

Oferta da Venezuela a Manaus gera críticas de rivais de Maduro

Nós fizemos a nossa parte, diz Bolsonaro sobre crise no estado

Maia quer comissão para discutir colapso no AM

Doria pede reação contra Bolsonaro e fala em genocídio

Falta de O2 também matou no litoralde SP, dizem funcionários de hospital

Segundo a Prefeitura, ninguém ficou sem oxigênio na cidade

Governo de SP coloca Marília na fase vermelha e sete regiões na laranja

Manaus vive corrida por oxigênio para salvar doentes

Com o sistema de saúde colapsado, Manaus viveu corrida por cilindros de oxigênio hospitalar, após o gás ficar indisponível na rede pública. A alta de casos fez com que a demanda fosse a 76 mil m³ diários no AM —na rede estadual, o consumo médio diário era de 5 mil m³ antes da Covid. Uma operação deve enviar 22 mil m³ ao longo da semana.

Com o sistema de saúde colapsado, Manaus viveu corrida por cilindros de oxigênio hospitalar, após o gás ficar indisponível na rede pública. A alta de casos fez com que a demanda fosse a 76 mil m³ diários no AM —na rede estadual, o consumo médio diário era de 5 mil m³ antes da Covid. Uma operação deve enviar 22 mil m³ ao longo da semana. Após fracasso de Bolsonaro, país depende da Coronavac

Índia nega envio imediato de vacinas, e ministério vai ao Butantan, que exige plano de distribuição. O governo da Índia negou a entrega imediata de um lote de imunizantes contra a Covid-19 da Oxford/AstraZeneca ao Brasil, o que frustrou uma operação montada para buscar o material no país asiático ainda neste fim de semana e deve resultar numa derrota política para o Palácio do Planalto.Com o veto da Índia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) corre o risco de assistir ao início da vacinação no Brasil coma Coronavac, que tem sido utilizada como trunfo do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

No Mundo

The Washington Post16 Jan 2021

Problema com a promessa de emitir reserva de vacina: ela se foi

Depois de planejar suprimentos extras, as autoridades nos EUA rapidamente voltam atrás, não existia tal reserva, de acordo com funcionários estaduais e federais informados sobre os planos de distribuição.

El País16 Jan 2021

Espanha atinge recorde de infecções e incidência do vírus

Diversas autonomias pedem ao Governo ferramentas para confinar a população Castela e Leão desafia a Saúde e adianta o toque de recolher às 20h. A saúde dá prioridade às regiões com mais vacinação antes do corte da Pfizer. A Espanha pulverizou ontem os registros de novas infecções e incidência do coronavírus, com 40.197 diagnósticos e 575 casos por 100.000 habitantes em 14 dias. Embora no início da pandemia pudesse ter havido dias piores – que não foram registrados por falta de meios na época – os dados revelam a virulência de uma terceira onda que atinge quase todas as comunidades. Alguns pediram ao Governo ferramentas legais para poder confinar a população e outros pediram para adiantar o toque de recolher.

El País16 Jan 2021

Dois milhões de mortos

A Europa é a área com mais mortes, seguida pela América do Norte. Três meses foram suficientes para o número dobrar. O vírus levou sete meses para causar o primeiro milhão de mortes no mundo, mas três foram o suficiente para acrescentar o segundo. A marca de dois milhões de vidas interrompidas foi superada ontem, conforme a pandemia acelerou seu ritmo sombrio. No verão, os mortos eram cerca de 5.000 por dia, de acordo com estatísticas do Our World in Data e da Johns Hopkins University. Agora eles vão para 13.000. A velocidade do segundo milhão de mortes nos lembra que esta é uma corrida contra o relógio. Agora, com a vacina no horizonte.

La Razón (1ª Edición)16 Jan 2021

lla ignora o registro de infecções e lança contra os autonomias

Os dados sobre infecções e UCIS negam o Ministro da Saúde e justificam um confinamento Castilla y León vai adiantar o toque de recolher às oito da tarde sem autorização do Governo. Apesar de seu otimismo, a situação epidemiológica do país hoje assume tons quase dantescos. Em 2020, havia um excesso de mortalidade de mais de 80.000 pessoas atribuível à Covid-19, 30.000 a mais do que as mortes que o Ministério da Saúde admite em suas informações oficiais.

Los Angeles Times 16 de janeiro de 2021

Grandes locais de vacinação abertos, mas podem ficar sem doses

A. County em uma corrida para se defender de uma nova cepa de vírus.Essas preocupações foram ressaltadas em um relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira, que afirmou que a nova modelagem indica que a variante “tem potencial para aumentar a trajetória da pandemia nos Estados Unidos nos próximos meses”, com a projeção mostrando “rápido crescimento no início 2021, tornando-se a variante predominante em março. ”A nova cepa, identificada pela primeira vez na Grã-Bretanha, tem um grande peso nas mentes dos funcionários de saúde pública do Condado de L.A. enquanto eles consideram novas ordens de saúde potenciais destinadas a impedir a propagação da doença.