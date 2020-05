O Estado de S. Paulo

Exportações não afetam mercado interno, diz ministra.

Agronegócio sustenta alta nas exportações.Vendas de soja e derivados e de carnes entre fevereiro e abril tiveram um aumento de 24% ante o mesmo período do ano passado; já as exportações em geral subiram apenas 0,7% no mesmo intervalo. Países da Ásia são os principais clientes do Brasil. De fevereiro a abril, as exportações de produtos em geral somaram US$ 52,822 bilhões, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Somente as vendas de soja e derivados e de carnes – dois dos principais itens da pauta brasileira – somaram US$ 16,438 bilhões no período, cerca de um terço do total. Esse cenário faz o setor aparecer como uma espécie de “ilha de bonança” no Brasil, em meio à derrocada econômica na pandemia.É possível que a queda do PIB no Brasil seja menor por conta do PIB agrícola.Em momentos de crise profunda, como foi a da década de 1870 nos EUA (o Pânico de 1873) ou a Grande Depressão (iniciada em 1929), o mundo tende a se fechar. É quase como um subproduto da crise o fechamento do comércio no mundo.

Opinião: O Centrão, as reformas e a austeridade fiscal

Agronegócio sustenta o crescimento das exportações durante crise global

Mercado anima produtor de soja e carne

‘Somos raia miúda; quem dominará é a China ou os EUA’

Transportadores reagem a possível alta de pedágio

Ilegal no exterior recebe auxílio fraudando sistema

Receita libera o 1º lote de restituição

‘Congelamento do salário de servidor tem caráter fiscal e ético’

Lojistas de terminais vão à Justiça contra Infraero para suspender contratos

Anatel admite que leilão do 5G pode sofrer atrasos

O Globo

Critérios para retomada

‘Está na hora de planejar, não de fazer’

Dólar sobe a R$ 5,584 na esteira de decisão do STF

‘Precisamos aprimorar programas de crédito’

Governo deve pedir empréstimo internacional

Banco Mundial alerta para risco de calote dos estados

Câmara aprova mudanças na lei de falências durante pandemia

‘Renault pode desaparecer’, alerta governo da França

Argentina atrasa, de novo, o pagamento de títulos

Ações contra crise já somam R$ 417,7 bilhões

Folha de S. Paulo

Movimento contra fake news cobra empresas por anúncio em sites suspeitos.

Grupo de conservadores contra-ataca e lança Gigantes Não Dormem

‘Tem que vender essa porra logo’, diz Guedes sobre Banco do Brasil

Mercado reage de forma positiva a vídeo; dólar cai e Bolsa sobe

Ministro do Turismo defende resorts com cassino como saída para o setor

Suspender dívida traz risco, diz Banco Mundial

Bolsonaro confirma estender auxílio, mas abaixo de R$ 600

Pela primeira vez desde 1990, China desiste de meta de crescimento

Planalto