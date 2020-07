O Estado de S. Paulo

Reforma tributária pode aumentar preços de produtos da cesta básica

União espera R$ 1,7 bi com venda de imóveis

Prévia do IPCA fica abaixo das estimativas

Sob pressão, presidente do BB deixa o cargo

Pausa na prestação do MCMV não alcança mais pobres

Manchete: Risco de contágio e filhos sem aula complicam volta ao trabalho

Cai número de afastados do trabalho pela pandemia

Sem escola, como voltar ao trabalho presencial

Fogo na Amazônia é em desmate, afirma Embrapa

Loft vai operar fundo de R$ 360 mi na Bolsa

Motoboys fazem nova manifestação contra aplicativos

Aeroportos vão testar sistema de embarque de passageiros por ‘selfie’

Uso de biometria pode embutir risco de disputas jurídicas

O Globo

Operadoras correm para oferecer o ‘quase 5G’

Crise impede 19,4 milhões de procurar emprego

Com alta da gasolina, inflação medida pelo IPCA-15 sobe 0,3% em julho

Petrobras volta a encomendar plataforma após hiato de 8 anos

Sob pressão, presidente do Banco do Brasil se demite

Folha de S. Paulo

Polêmico, executivo vetou comercial e criticou distanciamento

País perde 2,1 milhões de ocupações em dois meses, aponta IBGE

Com alta da gasolina, prévia da inflação sobe, mas menos do que o esperado

Credores da Latam Airlines se opõem a proposta de empréstimo

Operadoras simulam a internet móvel do futuro com o ‘sub-5G’

Eleição para o comando da Firjan tem troca de acusações e briga na Justiça

O Planalto

Sancionada lei que permite sorteios na TV. Pela nova legislação, a distribuição de prêmios poderá ocorrer não só via telefone, mas por sites e aplicativos também.Jair Bolsonaro, sancionou nesta terça-feira (21) a Lei Nº 14.027, que permite a recriação de sorteio de prêmios ao público em emissoras de televisão no País. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (21) e estabelece regras acerca da distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, realizada por concessionárias.

Agricultura

Ministério da Agricultura lança plataforma para denúncia anônima de venda casada

Produtores rurais passam a contar com um canal para denunciar venda casada na oferta de serviços financeiros. Para evitar a prática da venda casada na contratação de crédito rural, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) lançou uma plataforma onde as denúncias podem ser feitas de forma anônima.

A venda casada acontece quando o produtor rural vai à instituição financeira em busca de crédito rural e tem a liberação do dinheiro condicionada a aquisição de outros produtos como, por exemplo, um seguro, um título de capitalização ou consórcio. A prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Como denunciar.

Ao acessar a plataforma o produtor encontra orientações sobre a venda casada, como se proteger e como reclamar. O produtor rural que tiver dúvidas sobre o assunto pode enviar uma mensagem para o whatsapp (61) 99840-9079 ou para o e-mail sadj.spa@agricultura.gov.br.

Demanda por certificação sanitária cresce 11% em junho

Serviço de certificação sanitária inclui atividades de inspeção e fiscalização, que são consideradas essenciais. O Serviço de Inspeção Federal (SIF), ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, segue atento sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nas atividades do setor de exportação de produtos de origem anima. A demanda por certificação sanitária teve um aumento de 11% em junho deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O total de Certificados Sanitários Internacionais emitidos em junho foi de 32.153.Os dados constam no quarto relatório das atividades de inspeção, divulgado nessa quarta-feira (15) pelo ministério. As atividades do setor são consideradas como essenciais pelo Decreto 10.282/20 e, por essa razão, as inspeções e fiscalizações continuam a ser realizadas, com todos os cuidados necessários para que não ocorram prejuízos à manutenção do abastecimento público de produtos de origem animal para consumo humano e de produtos destinados à alimentação animal com segurança à sociedade.

Estão registrados no SIF 3.318 estabelecimentos de produtos de origem animal nas áreas de carnes e produtos cárneos, leite e produtos lácteos, mel e produtos apícolas, ovos e pescado e seus produtos derivados.

Segundo o documento, no mês de maio foram realizados 132 turnos adicionais de abate que foram requisitados de forma emergencial pelos abatedouros frigoríficos de aves, bovinos e suínos registrados junto ao SIF.