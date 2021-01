Manchete nos Jornais deste Sábado, 30 de Janeiro de 2021

O Estado de S. Paulo

Bolsonaro fala em criar ministérios se vencer eleições no Congresso

Renan diz que MDB virou ‘bando’ ao rifar Simone Tebet

Parlamentares tentam emplacar CPI da Saúde

Planilha mostra repasses a líderes e a Alcolumbre

Liberar verba ‘sensibiliza’, diz líder do governo

‘Cabine da covid’ assombra Câmara

PF abre inquérito para investigar atuação de Pazuello

Procuradores cobram ação contra Bolsonaro

Lula tem acesso a mensagens de Moro obtidas por hackers

Relator defende auxílio de R$ 300 por seis meses

Ao exportar doses, China atrasa sua vacinação

União Europeia aprova uso de vacina da AstraZeneca

Saúde confirma nova compra da Coronavac

Johnson anuncia vacina em dose única com eficácia de até 66%

Governo corre para comprar a Sputnik V

Presidente da União Química já foi candidato a senador

Afastamento por transtorno mental dispara na pandemia

Europa renova medidas de estímulo para conter crise e pandemia

Ajuda da Caixa

Vencedor do 5G terá que fazer rede para o governo

Dívida pública chega a 89,3% do PIB, maior patamar da História

Caso GameStop faz reguladores de EUA e Brasil agirem

Ministro da França vê ‘problema’ em acordo com Mercosul

Cabo de guerra da vacina

Sigilosos, contratos escondem informações essenciais

Ministério confirma compra extra de CoronaVac

Pazuello defende remoção de pacientes em Manaus

Nova arma contra o Covid

‘Variante não reduz eficácia de forma grave’

País produz só 5% dos insumos farmacêuticos que consome

Rapidez de vacinas mostra importância de investir em inovação, diz laboratório

Dólar sobe 5,5% em janeiro, na maior alta desde março

Ações da GameStop sobem 68%, e IRB recua 6%

Para liberar Huawei, Bolsonaro obriga teles a construir rede só para o governo

Livro propõe abandonar dogma da austeridade e derrubar teto de gastos

OAB pede apuração sobre megavazamento de dados

Divididos, caminhoneiros tentam deflagrar nova greve

Dívida pública sobe 15 pontos percentuais em 2020 e vai a 89,3% do PIB

Associação propõe livre escolha de fornecedor de energia elétrica

Guedes cancela em cima da hora presença no Fórum Econômico

WhatsApp amplia segurança para versão web com bloqueio biométrico

Segredos de estado: por que as origens do coronavírus poderiam permanecer enterradas para sempre

28 de Janeiro de 2021

Ano novo chinês a mensagem o Líder comunista

Houve comemoração na mídia governamental sobre a previsão de que a China ultrapassará os EUA como a maior economia do mundo em 2028, cinco anos antes do que estudos anteriores haviam mostrado. A economia cresceu 2,3 ​​por cento em 2020, a única grande economia a mostrar crescimento. Enquanto outros países foram prejudicados por surtos e bloqueios de vírus ressurgentes, as empresas chinesas estavam em posição de tirar vantagem da paralisação. A acusação levantada contra o governo chinês é que ele escondeu as origens do coronavírus do resto do mundo por um período crítico; um atraso fatal que permitiu a propagação da doença fora do país e em todo o mundo com consequências devastadoras. Também é alegado que o vírus não se originou nos mercados de peixes úmidos de Wuhan, como se pensava originalmente. Mas que havia escapado acidentalmente de um laboratório, o Instituto de Virologia de Wuhan, onde eram feitos experimentos com o vírus, e que as autoridades chinesas vinham tentando eliminar as evidências disso. descobriu-se que as autoridades chinesas haviam bloqueado uma equipe da Organização Mundial de Saúde para começar a investigar as origens da pandemia, dizendo que seus vistos não haviam sido aprovados. A visita só foi acertada após forte resistência de Pequim; acabou confirmando que a visita poderia prosseguir, já que a demanda continuava a crescer internacionalmente. O governo chinês reagiu às acusações de destruição de material incriminatório com negações furiosas. Ao mesmo tempo, alegou que o vírus não era originário da China. Sem qualquer evidência credível, afirmou, em várias ocasiões, que a doença vinha dos Estados Unidos, Austrália, Itália, Espanha, Rússia, Malásia, Índia e Bangladesh – basicamente de qualquer lugar menos da China. Cartazes no Hall Central de Wuhan dizem que Covid-19 começou em “uma multiplicidade de locais ao redor do mundo”.

