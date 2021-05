Manutenção na rede pública de energia afeta abastecimento de água no Núcleo Industrial em Cambé no dia 30/05/2021

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A Sanepar informa que, em função de manutenção na rede pública de energia programada pela Copel para o próximo domingo (30/05), haverá desabastecimento de água no Núcleo Industrial em Cambé (entre Cambé e Rolândia). O serviço, que afeta a estação elevatória que atende a localidade, será realizado das 9h às 15h. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de maneira gradativa no final da tarde.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

O serviço havia sido programado anteriormente para o dia 23 e não foi executado pelas condições climáticas.