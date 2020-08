Especialistas em delícias! Assim, a Coluna Bonita Ideia descreve o produto criado pela marca Croccantine! O Croccantine é uma sobremesa de chocolate super crocante com um toque salgado e inspirado em um doce muito apreciado nos Estados Unidos.

Produzido artesanalmente por dois amigos, Raphaela Sanches, mais conhecida como Ella, e Rodrigo Ohara, apelidado carinhosamente como Rô, esse doce faz com que as refeições fiquem mais divertidas e adocicadas!

De acordo com Rodrigo Ohara, criar a marca Croccantine foi uma ação despretensiosa, já que os doces eram produzidos nas horas vagas .“Em viagem aos Estados Unidos conheci um doce que me conquistou! Ele era coberto de chocolate e era doce “na medida certa”. Então, me unindo a Raphaela, começamos a produzir essas delícias nas horas de folga. Mas hoje nossa empresa já tem muita de nossa atenção e tempo!”.

Já segundo Raphaela Sanches, essa delícia tem três versões. “Produzimos a versão original, que não tem recheio, e as seguintes versões recheadas: croccantine com recheio de creme de amendoim e de creme de avelã. Todos são muito bem quistos pois são feitos de forma completamente artesanal e criados com ingredientes realmente selecionados”.

Outro toque especial que a Croccantine oferece a seus consumidores é a embalagem que tem tudo a ver com a personalidade de seus criadores, é uma embalagem linda e prática, perfeita para ser um mimo, um presente para alguém querido!

Os pedidos são feitos por WhatsApp ((43) 98475-6822) ou pelo inbox do Instagram @croccantine, e entregues conforme demanda.

Uma Bonita Ideia destacar uma empresa que nasceu em meio a Pandemia e já está adoçando muitas vidas, certo?!

