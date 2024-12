Mariana Diniz, a Boiadeirinha, lança nova música e promete conquistar o sertanejo

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

A jovem talentosa Mariana Diniz, conhecida como Boiadeirinha, está fazendo ondas no cenário musical sertanejo. Aos apenas 8 anos, ela lançou sua quarta música de trabalho, intitulada “Barbiezinha de Chapéu”, que já está disponível em todas as plataformas digitais. A música, que reflete a essência e a alegria do universo infantil, promete encantar não apenas as crianças, mas também os fãs do gênero.

Mariana, que é fã da cantora Ana Castela, se inspira no estilo da artista, trazendo uma mistura de frescor e autenticidade ao seu trabalho. A produção de “Barbiezinha de Chapéu” ficou a cargo de Eduardo Godoy, da Godoy Music, uma renomada produtora de Londrina que já trabalhou com grandes nomes da música, como Luan Pereira e Ana Castela. Com uma trajetória de 10 anos no mercado, a Godoy Music possui um portfólio diversificado, abrangendo gêneros como sertanejo, gospel, rap e funk. Em 2024, a produtora ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja, com a cantora Ana Castela, consolidando ainda mais sua reputação.

Filha do advogado Carlos Diniz, de Terra Roxa, Mariana começou a se destacar no mundo da música aos 05 anos de idade. Desde então, sua carreira deslanchou, e a jovem artista já teve a oportunidade de se apresentar antecedendo shows de grandes nomes do sertanejo, incluindo Michel Teló, Fernando e Sorocaba, Luan Pereira, Traia Véia, Di Paulo Paulino e Zé Neto e Cristiano. Essas experiências têm moldado sua trajetória e ampliado seu público.

“Barbiezinha de Chapéu” é mais do que uma música; é uma aposta voltada para o público infantil, suprindo a falta de referências para as crianças que amam esse estilo musical. Mariana Diniz se posiciona como uma nova voz no sertanejo, trazendo leveza e alegria, além de um toque especial que só uma artista da sua idade pode oferecer.

Com sua energia contagiante e talento nato, Mariana Diniz, a Boiadeirinha, promete deixar sua marca no cenário musical, inspirando uma nova geração de apaixonados pela música sertaneja. O futuro parece brilhante para essa jovem artista, que já está conquistando corações e se preparando para um caminho de sucesso.

Veja o clip da nova música de trabalho da Boiadeirinha.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=6V1ttMfpslI