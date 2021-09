Marido tenta atear fogo na esposa no Jardim América em Apucarana

A vítima conseguiu chamar a PM, então o homem fugiu, porém, o filho estava escondido em uma casa que fica no m

Um homem de 31 anos foi preso por tentativa de feminicídio contra a esposa. O marido tentou atear foto na mulher, a violência aconteceu na frente dos filhos, em uma casa na Rua Olavo Bilac, no Jardim América em Apucarana na manhã deste sábado (18). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

A mulher contou para a PM que os dois tiveram uma discussão, depois, descontrolado, o homem pegou um desodorante e usando um isqueiro lançou labaredas de fogo contra a esposa, além de quebrar vários objeto da residência. Toda a violência aconteceu na frente dos filhos.

A vítima conseguiu chamar a PM, então o homem fugiu, porém, o filho estava escondido em uma casa que fica no mesmo bairro.

Quando a PM chegou na residência, o homem desacatou a equipe, arremessou uma cadeira contra um policial que foi atingido pelo objeto.

Além disso, o homem bastante alterado, entrou em luta corporal com o PM que foi arremessando contra uma janela e o vidro quebrou nas costas do policial. O agressor ainda tentou pegar a arma do soldado.

Foi preciso de força para prender o homem. Toda a abordagem foi acompanhada pela família do suspeito. Ele foi preso por tentativa de feminicídio, ameaça e desacato.

