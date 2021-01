Matrículas da rede estadual foram reabertas nesta sexta-feira

Pais e responsáveis que perderam o prazo para matrículas e rematrículas encerrado no dia 18 de dezembro poderão fazer solicitação para vagas em colégios estaduais a partir desta sexta-feira (8.01).

Para alunos que já são da rede, o pai, o responsável ou o próprio aluno (quando maior de 18 anos) precisarão comparecer à instituição de ensino onde o estudante estava matriculado em 2020, informar a intenção de permanecer matriculado na escola, entregar a documentação obrigatória e assinar o formulário de renovação de matrícula.

Já para estudantes de outras redes de ensino, particulares, de outros estados ou países e aqueles estudantes da rede estadual que desejarem se transferir para uma instituição de ensino diferente de onde estavam matriculados, os pais ou responsáveis legais podem fazer a solicitação pela internet, através do formulário disponível no link abaixo destinado à sua região (NRE), ou comparecer à instituição de ensino para a qual deseja a vaga.

Após esse procedimento, o aluno fará parte do Cadastro de Espera de Vaga Escolar (CEVE) e será realizada sua matrícula. Caso não haja vaga disponível na instituição de ensino de preferência, o estudante ficará na lista de espera mesmo depois de estar matriculado ou frequentando outra instituição de ensino, podendo ser chamado assim que a vaga estiver disponível. O estudante poderá solicitar vaga e se cadastrar no CEVE de mais de uma instituição de ensino.

Também nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, será divulgado o resultado do Ceve para aqueles estudantes que fizeram opção pela instituição de ensino de preferência na Área do Aluno até o dia 18 de dezembro.

INÍCIO DO ANO LETIVO – O ano letivo está previsto para começar no dia 18 de fevereiro, conforme anunciado pelo Governo do Estado no último dia 15.

Vale lembrar que os pais, responsáveis legais ou estudantes maiores de 18 anos têm até 30 dias após essa data para entrega da documentação necessária e assinatura do formulário de matrícula ou rematrícula.

Formulários para cada região (NRE):

APUCARANA: rebrand.ly/nreapucarana

ÁREA METROPOLITANA NORTE: rebrand.ly/nreamn

ÁREA METROPOLITANA SUL: rebrand.ly/nreams

ASSIS CHATEAUBRIAND: rebrand.ly/nreassis

CAMPO MOURÃO: rebrand.ly/nrecampomourao

CASCAVEL: rebrand.ly/nrecascavel

CIANORTE: rebrand.ly/nrecianorte

CORNÉLIO PROCOPIO: rebrand.ly/nrecornelio

CURITIBA: rebrand.ly/nrecuritibapr

DOIS VIZINHOS: rebrand.ly/nredoisvizinhos

FOZ DO IGUAÇU: rebrand.ly/nrefoz

FRANCISCO BELTRÃO: rebrand.ly/nrefbeltrao

GOIOERÊ: rebrand.ly/nregoioere

GUARAPUAVA: rebrand.ly/nreguarapuava

IBAITI: rebrand.ly/nreibaiti

IRATI: rebrand.ly/nreirati

IVAIPORÃ: rebrand.ly/nreivaipora

JACAREZINHO: rebrand.ly/nrejacarezinho

LARANJEIRAS DO SUL: rebrand.ly/nrelaranjeiras

LOANDA: rebrand.ly/nreloanda

LONDRINA: rebrand.ly/nrelondrina

MARINGÁ: rebrand.ly/nremaringa

PARANAGUÁ: rebrand.ly/nreparanagua

PARANAVAÍ: rebrand.ly/nreparanavai

PATO BRANCO: rebrand.ly/nrepatobranco

PITANGA: rebrand.ly/nrepitanga

PONTA GROSSA: rebrand.ly/nrepontagrossa

TELÊMACO BORBA: rebrand.ly/nretborba

TOLEDO: rebrand.ly/nretoledo

UMUARAMA: rebrand.ly/nreumuarama

UNIÃO DA VITÓRIA: rebrand.ly/nreuva

WENCESLAU BRAZ: rebrand.ly/nrewbraz

Agência Estadual de Notícias