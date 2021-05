Max Atacadista anuncia construção em Cambé e deve gerar mais de 400 novos empregos

Nesta sexta-feira (21), a rede Max Atacadista anunciará a construção de uma unidade atacarejo em Cambé, em encontro no gabinete do prefeito Conrado Scheller, às 10h30. Com investimento de R$ 40 milhões, o empreendimento previsto para o último trimestre de 2021 deve gerar 400 novos empregos na cidade: 250 diretos e 150 indiretos.

Localizado na marginal da PR 445 com a avenida Gabriel Frederico de Miranda, no Jardim Santo Amaro, a construção terá início nos próximos dias, contando com 15 mil m², estacionamento próprio, três espaços para locações, cinco quiosques e praça de alimentação.

Para o diretor do Grupo, Everton Muffato, Cambé é uma cidade importante e estratégica, a qual concentra todos os empreendimentos do Grupo. “Já temos a bandeira Super Muffato, o Auto Posto Super Muffato, dois Centros de Distribuição, a indústria Muffato Food’s prestes a ser inaugurada… Faltava, apenas, a rede Max Atacadista para que Cambé se tornasse uma “vitrine” completa dos nossos serviços. Estamos animados, em especial, com mais uma oportunidade de gerar emprego e renda para a cidade e região”, comemora o diretor.

Para o prefeito Conrado Scheller, o anúncio mostra que a cidade está no caminho certo do desenvolvimento e da geração de empregos. “É mais um grande investimento que Cambé recebe, de um grupo empresarial importante, e são mais empregos para a população da cidade. Em 2021, estamos nos destacando justamente na geração de empregos, com números superiores a muitas grandes cidades da região, e é esse o caminho que temos que seguir”, apontou Scheller.

RH Digital

Os interessados poderão cadastrar seus currículos na plataforma “Grupo Muffato Vagas”, pelo site: https://grupomuffatovagas. gupy.io/. No canal, é possível fazer o cadastro on-line, importar dados de outras redes sociais ou, ainda, inserir o currículo no formato PDF.

Segundo Dari Antônio Paz, diretor de recursos humanos do Grupo Muffato, a seleção de currículos tem sido realizada apenas por cadastros digitais. A decisão por este formato vai além de evitar etapas com encontros e contato físico, como prevenção ao coronavírus. “A tecnologia e a inovação sempre fizeram parte do DNA do Grupo e, agora, em virtude da pandemia, esta é uma tendência nas futuras contratações. Temos organizado um banco de talentos por região e observamos uma ótima adesão e aceitação do formato, o que facilita e agiliza o processo, tanto para o candidato quanto para os profissionais envolvidos”, explica.

Para quem busca o primeiro emprego, esta também é uma oportunidade. “Diversas funções não exigem experiência profissional mínima. Contudo, buscamos pessoas proativas, que queiram aprender e crescer na carreira, pois investimos em treinamentos e oportunizamos essa capacitação”, incentiva Dari.

Via: Assessoria de Imprensa