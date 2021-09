Max Atacadista contrata 150 pessoas a partir desta segunda (27) para sua loja em Cambé

No caso de dúvidas ou necessidade de apoio no cadastramento digital, os interessados poderão procurar pela Agência do Trabalhador de Cambé – Av. Inglaterra, 774, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

A partir desta segunda-feira (27), até a próxima quarta-feira, a rede Max Atacadista realizará mais um processo seletivo para sua primeira loja em Cambé, Paraná, com inauguração prevista até o final do ano. Serão contratados 150 profissionais para diversas funções.

O mutirão presencial será realizado no Centro da Juventude, na avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953, Jd. Castelo Branco, das 8h às 12h e das 13h30 às 18 horas.

Como participar da seleção?

Candidatos a partir dos 18 anos, ambos os sexos, podem se inscrever na plataforma digital “Grupo Muffato Vagas”. A datas e horários para as entrevistas, pré-agendadas, serão enviadas por e-mail, confirmando o atendimento presencial. “Temos adotado este formato, de RH Digital, com muito sucesso. Além de ser dinâmico, ele oferece mais tranquilidade e segurança para os atendimentos presenciais, sem filas e aglomerações, uma vez que as agendas são previamente marcadas, com intervalos de 30 minutos. Por isso, o primeiro passo é se cadastrar no site. Ali, é possível preencher o formulário, importar dados de outras redes sociais e, ainda, inserir o currículo no formato PDF. Corra que ainda dá tempo!”, incentiva Josiella Camargo, supervisora de Recursos Humanos do Grupo Muffato.

No caso de dúvidas ou necessidade de apoio no cadastramento digital, os interessados poderão procurar pela Agência do Trabalhador de Cambé – Av. Inglaterra, 774, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h. Nos dias do mutirão presencial, uma equipe também estará no local para este atendimento e suporte no Centro da Juventude.

Vagas disponíveis Link direto para cadastro: https://bityli.com/PPgV8

• Açougueiro

• Agente de prevenção e perdas

• Ajudante de armazenamento

• Auxiliar de estacionamento

• Operador de caixa

• Operador de empilhadeira

• Orientador de caixa

• Repositor de mercadorias

• Televendas

• Vendedor

• Zelador

O que levar para a entrevista?

Os candidatos deverão comparecer com documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. O uso da máscara de proteção é item obrigatório. Protocolos de prevenção à Covid-19 também serão adotados, como aferição da temperatura, distanciamento, dispositivos de álcool em gel, higienização de materiais, dentre outros cuidados. Segundo a supervisora de RH, ter experiência na função não será quesito classificatório. “Para a maioria das funções não será exigida experiência. O Grupo Muffato investe nesta capacitação e qualificação e, por isso, a previsão é de início imediato, para prosseguirmos com os treinamentos. Nos dias do mutirão, aqueles que “passarem” na primeira conversa, com os analistas de recursos humanos, já serão encaminhados para a entrevista com o gerente responsável. Proatividade, facilidade de trabalhar em equipe, desejo de construir carreira e crescer junto com a empresa, são características que valorizamos. Seja para quem busca o primeiro emprego, ou para quem procura por recolocação no mercado de trabalho, esta é uma excelente oportunidade!”, encoraja Josiella.

Grupo Muffato

O Grupo Muffato é o número um do Paraná e está entre as maiores redes de supermercados do país. São 73 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços, com 18 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos. A rede atua em 27 cidades do Paraná e interior de São Paulo.

