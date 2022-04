MaxiGás Cambé alerta sobre a importância de comprar gás de um revendedor autorizado

Atuando desde 1980 no ramo de distribuição de gás, a MAXIGÁS se tornou referência para os Cambeenses neste setor. Fundado pelo Sr. Juliano, é uma empresa que sempre prezou pelo bom atendimento e agilidade na entrega. Crescendo junto com a cidade de Cambé, hoje a MAXIGÁS conta com 15 colaboradores diretos e indiretos. Sempre pautada pela satisfação de seus clientes nossa empresa visa o desenvolvimento sustentável, adotando diversas tecnologias para sempre entregar ao nosso consumidor seja ele cliente residencial ou empresarial, um produto de qualidade por um preço justo.

Comprar o botijão de gás (GLP) por telefone e recebê-lo em casa é muito cômodo, mas é preciso tomar alguns cuidados para que isso não se transforme em um grande problema.

Muitas vezes o consumidor não sabe se está negociando com uma revenda clandestina, o que pode representar um sério risco tanto em termos de economia quanto de segurança.

A venda de botijão cheio em domicílio não é proibida, desde que o revendedor tenha autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A MaxiGás orienta que o consumidor, ao adquirir o produto, vá além de simplesmente conferir as informações básicas, como por exemplo, se o caminhão de entrega exibe a marca e o número de telefone do distribuidor ou revendedor autorizado.

Há empresas clandestinas que falsificam até adesivos das distribuidoras em seus veículos, passando assim por revendedores autorizados.

Em caso de dúvida, o consumidor deve solicitar o número do CNPJ da empresa e consultar se ela está regularizada junto à ANP no próprio site da agência.

Água – “Há muitos casos de fraudes nesse mercado”, alerta a coordenadora de pesquisa do Procon, Margareth Cintra. Uma das mais comuns praticadas pelos revendedores ilegais é a substituição do GLP por água no botijão, para que não haja alteração no peso. Assim, o cliente acredita que está comprando um botijão cheio, mas o gás acaba bem antes do previsto.

Nesse caso, sequer é possível reivindicar seus direitos, porque o Código de Defesa do Consumidor não ampara compras feitas em revendas clandestinas. É fundamental ainda que, antes de aceitar o botijão, o cliente confira se o produto não está com o lacre violado e se contém um rótulo com as instruções de uso, bem como as informações cadastrais da distribuidora. Margareth Cintra afirma que o consumidor deve desconfiar de preços excessivamente baixos e ofertas. “Trata-se de uma ilusão de economia, pois na verdade o consumidor pode estar sendo lesado”, alerta.

Perigos – Botijões armazenados de forma incorreta, que não atendem às normas de segurança, representam risco de vida. A explosão de um botijão tem o efeito de uma granada. Tanto em caso de compra na revendedora ou de entrega em domicílio, o consumidor deve recusar os que estiverem amassados, enferrujados ou apresentarem outros danos.

Especialistas em segurança alertam ainda para outro perigo da venda em domicílio: trata-se do risco de pequenos furtos e até assaltos. Ao deixar um desconhecido entrar em sua casa, o consumidor fica vulnerável, principalmente se estiver sozinho ou for uma pessoa idosa.