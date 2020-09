No último sábado (12/09) o MDB de Cambé oficializou a candidatura de JORGE TEODORO à prefeitura da cidade, com chapa pura, DIONI DO TRÂNSITO foi oficializado como candidato à vice prefeito, o MDB também terá 15 candidatos à vereadores (as).

O projeto visa a valorização da periferia, abertura da cidade para concorrência e acima de tudo o resgate do orgulho de morar em Cambé.

Jorge Teodoro, tem 32 anos, é servidor público municipal, liderança comunitária, formado em técnico em administração, ciências sociais, graduando em gestão pública.