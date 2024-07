Mega Evento de Comemoração aos 15 Anos do Portal Cambé: Corrida de Rua AZ Run

0:00

O Portal Cambé, um dos principais veículos de comunicação da cidade de Cambé, comemora seus 15 anos com um grande evento esportivo: a corrida de rua AZ Run, edição especial Portal Cambé. O evento está marcado para o dia 27 de outubro e promete reunir corredores de toda a região em uma celebração ao ar livre.

A corrida AZ Run oferece duas modalidades de prova, com percursos de 5 km e 10 km, permitindo a participação tanto de iniciantes quanto de corredores mais experientes. A largada está programada para as 6 horas da manhã, garantindo um clima mais ameno para os participantes.

As inscrições para a corrida já estão abertas e podem ser realizadas através do site comproingresso.com.br. Atualmente, as inscrições encontram-se no segundo lote, oferecendo preços promocionais para aqueles que desejam garantir sua vaga antecipadamente.

Este evento não apenas celebra os 15 anos do Portal Cambé, mas também coincide com o mês de aniversário da cidade de Cambé, tornando a corrida uma oportunidade especial para a comunidade local se unir e comemorar. Além da competição esportiva, a corrida reflete o compromisso do Portal Cambé em promover um estilo de vida saudável e ativo entre seus leitores e a população da cidade.

Silvio Rogério Costa Rodrigues, fundador do Portal Cambé e entusiasta da corrida, compartilha sua experiência pessoal com o esporte e convida todos a participarem do evento. “A corrida de rua me conquistou pela liberdade de treinar ao ar livre e pela superação pessoal que ela proporciona. Estou muito feliz em ver o crescimento do esporte em nossa cidade e em poder associar o nome do Portal Cambé a esse evento tão significativo”, comenta Silvio.

Fernanda Rios, personal trainer de Silvio e também uma entusiasta do evento, destaca a importância da corrida para a saúde e bem-estar. “É gratificante ver como a corrida transformou a vida de Silvio e sua família. Espero que esse evento inspire ainda mais pessoas a adotarem um estilo de vida ativo e saudável”, afirma Fernanda.

Para mais informações sobre o evento e para realizar sua inscrição, acesse o site comproingresso.com.br. Participe da corrida AZ Run, edição especial Portal Cambé, e celebre conosco essa data tão importante!