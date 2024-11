Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 140 milhões nesta quinta-feira, 07

0:00

Nesta quinta-feira, 7 de novembro, a Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.793, com um prêmio acumulado estimado em R$ 140 milhões. O evento ocorre a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da CAIXA no YouTube e Facebook.

Caso apenas um apostador seja contemplado com o prêmio total e opte por investir o valor na Poupança da CAIXA, ele poderá receber cerca de R$ 800 mil em rendimentos no primeiro mês, proporcionando uma renda substancial.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, pelo portal Loterias CAIXA, pelo aplicativo Loterias CAIXA ou por meio do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$ 5.

Proteção do Prêmio

Para garantir a segurança do prêmio, os vencedores de quantias superiores a R$ 2.259,20 devem realizar o saque exclusivamente nas agências da CAIXA. Como o bilhete é ao portador, recomenda-se que o apostador escreva seu nome completo e CPF no verso do recibo da aposta premiada. No caso de bolões, cada participante pode fazer o mesmo em seu recibo individual de cota.

É importante lembrar que os prêmios de loterias prescrevem após 90 dias da data do sorteio. Se o prazo for ultrapassado, o valor é transferido ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), conforme estabelece a Lei 13.756/18.

Repasses Sociais

Além da chance de ganhar um prêmio milionário, os apostadores da Mega-Sena também contribuem para áreas essenciais ao desenvolvimento do Brasil, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social. Cerca de metade do valor arrecadado pelas Loterias CAIXA é direcionado para repasses sociais, em conformidade com a legislação vigente.

Mais informações sobre os repasses sociais estão disponíveis no site oficial das Loterias CAIXA.