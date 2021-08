MEIs que não regularizarem débitos até agosto serão inscritos em dívida ativa

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Os leilões realizados pela Receita Federal são conhecidos por oferecer produtos de valores muito altos com descontos consideráveis, atraindo muita atenção dos consumidores que se planejam para arrematar as melhores ofertas.

Esses leilões são possíveis porque a RF acaba apreendendo muitos produtos e mercadorias que foram trazidos ilegalmente para o Brasil e após algum tempo juntando os itens, realiza os leilões que inclui desde itens mais ordinários como utensílios domésticos até carros, celulares e videogames.

As ofertas são destinadas apenas para uso pessoal, ou seja, a revenda não é permitida pela Receita.

Como participar e comprar

Pessoas físicas ou jurídicas, que estejam regularizadas, podem acompanhar as datas do leilão por meio do e-CAC na opção “Consulte os leilões”.

Na primeira fase do leilão serão apresentados os lotes com os valores iniciais e uma vez que os lances forem abertos, só participa da próxima etapa quem tiver dado um lance de até 10% a menos que a proposta vencedora naquele momento. Quem tiver a melhor proposta, arremata o lote.

Uma vez ganho, o comprador deverá emitir uma DARF e escolher entre as formas de acerto disponíveis.

O consumidor que arrematar o produto e não realizar o pagamento será multado pela RF, pois o acerto do débito é considerado como um imposto para a receita.

Vale ressaltar que a entrega dos produtos comprados não é de responsabilidade do órgão, que também não garante o estado do produto e nem aceita devoluções se algo estiver com defeito.