Melhor afiliado casa de apostas 1xBet: principais trunfos

Está à procura de uma fonte de rendimento adicional? Então, preste atenção à oferta de uma casa de apostas fiável. Lembre-se de que ela está a funcionar há muito tempo melhor afiliado casa de apostas 1xBet. Conseguiu reunir mais de 30.000 utilizadores de todo o mundo.

A cooperação com uma casa de apostas neste formato implica que será necessário promover a sua popularidade. A principal tarefa dos parceiros é atrair novos clientes. E têm de ser utilizadores activos. O montante da remuneração depende directamente deste facto.

A empresa oferece-se para publicar materiais sobre o seu trabalho nas suas redes sociais, no YouTube ou em plataformas dedicadas ao tema do jogo. Em geral, a escolha das plataformas não é limitada, pelo que cada um escolhe a que lhe for mais conveniente e necessária.

Os parceiros serão recompensados pelo seu trabalho uma vez por semana. A empresa oferece uma recompensa sob a forma de uma comissão de até 40% do seu lucro líquido por cada utilizador que trouxer.

Escolha um programa de afiliados de 1xBet já hoje

Depuração e automatização – este é o principal trunfo desta forma de ganhar dinheiro. Em Melhor afiliado programa de casa de apostas 1xBet existem muitos pontos fortes. Por exemplo, não se consegue ultrapassar:

Oportunidades para utilizar os serviços de um profissional de marketing. Ele ajudará a pesquisar o seu público e, com base nisso, fará recomendações para a publicação de materiais. Esta é uma boa ajuda na promoção, que trará resultados rápidos. Disponibilidade de um assistente pessoal. Ele aparece imediatamente após o registo. O funcionário da empresa irá informá-lo sobre todas as subtilezas do programa de afiliados. Por isso, será possível concentrar-se na promoção da casa de apostas e obter resultados. A facilidade de pagamento. A comissão do parceiro será paga uma vez por semana. A soma é formada automaticamente a partir do lucro do escritório do número de jogadores trazidos por ele. O dinheiro pode ser recebido através de 160 métodos diferentes. As transacções serão rápidas e não haverá custos.

Agora pode tornar-se um intermediário entre uma casa de apostas de confiança e os seus próprios subscritores. Para tal, receberá certamente uma comissão decente, com a qual não terá problemas de levantamento. Por isso, preencha o formulário de candidatura e torne-se parceiro de uma casa de apostas hoje mesmo.

A empresa está sempre atenta aos parceiros e está pronta a agradá-los com ofertas especiais. Além disso, actualiza regularmente os materiais, o que lhe permite atrair novos clientes. Além disso, a marca não impõe quaisquer restrições. Cada um pode escolher a estratégia de promoção que lhe for mais conveniente.