Menina de 8 anos salva bebê de afogamento no Jardim Ana Rosa em Cambé

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Uma garota de apenas 8 anos agiu como heroína ao salvar um bebê de apenas 1 ano e 11 meses, que havia caído na piscina do quintal de uma casa onde acontecia uma confraternização de aniversário do pai do bebê. Graças à sua ação rápida, o pequeno R.V.S.F. sobreviveu ao incidente, que aconteceu na tarde deste domingo (12/09), na Avenida Antonio Raminelli no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com as informações, Maria Fernanda S. D. que tem 1,33 m de altura, estava já no interior da piscina que tem 1,40 m de profundidade, brincando com um coleguinha quando o bebê acabou sofrendo a queda.



R. V. S. F. já estava chegando no fundo da piscina, quando Maria Fernanda que já sabe nadar, pois faz natação desde os 6 meses de idade, conseguiu segurar a vítima, trazendo até a borda da piscina onde foi resgatada pelo tio.

Familiares que visualizaram o acontecimento ficaram muito emocionados e apesar do susto, o bebê está bem e não precisou ser encaminhado ao pronto socorro.