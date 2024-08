Menino de Dois Anos Cai em Fossa Desativada em Londrina e Mobiliza Corpo de Bombeiros

0:00

Na tarde desta terça-feira, 13 de agosto de 2024, um menino de dois anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Londrina após cair em uma fossa desativada no Jardim Parati, zona norte da cidade. O incidente ocorreu na Rua Helena Cortês Giarola, enquanto a criança brincava no quintal de sua casa. A terra cedeu inesperadamente, engolindo o garoto, que ficou preso na fossa.

Durante o resgate, o menino estava completamente sujo e chorava muito, mas foi retirado do local sem ferimentos graves. A família, que desconhecia a existência da fossa no quintal, ficou em choque com o ocorrido.

A mãe da criança, que estava no trabalho no momento do acidente, correu desesperadamente para casa ao saber do incidente. No entanto, em meio ao pânico, acabou colidindo seu veículo contra a ambulância do Siate que já estava no local para o atendimento. Felizmente, a mãe não sofreu ferimentos com a colisão.

O pai, que estava em casa, foi o primeiro a perceber que algo estava errado. “Eu escutei ele chorando de longe. Não vi o que aconteceu. Eu não sabia que ali era uma fossa. Ele sempre brincou lá”, relatou o pai.

Apesar do susto e da gravidade da situação, os socorristas informaram que o menino estava bem e não apresentava ferimentos graves. O incidente serve como alerta para que famílias verifiquem as condições de seus quintais e áreas externas, principalmente em locais onde podem haver estruturas antigas ou desativadas.